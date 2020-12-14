Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Фактор для роста один, но он кроет все камлания как бык овцу: 300 ярдов на восстановление в самое ближайшее время по самым скромным подсчетам.
В Вене моя квартирка стоила бы в районе ляма ойро по самым скромным подсчетам. Так что нам до цен в европейских странах еще не одну ракету с Трибекой запускать.
мне нравится ваш оптимизм как вы думаете, если Украину с 2004 года кормят обещаниями (НАТО + Евроинтеграция) то где гарантия что после войны будет не так? Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть
що цікаво, він оптиміст стосовно майбутнього україни в цілому і ринку кржн зокрема, але чомусь оптимізм його весь заходиться у відні, а не в києві чи деінде в україні. а скільки подібних "оптимістів" є. у нас такий національний спорт - чим далі від україни тим більше її люблять і більше оптимізму.
beee написав:подскажите. есть ощущение, что скоро продам хаты на ПОХе. но. сейчас они приносят доход и арендаторы нормальные. что делать? продавать -30% от довоенной цены или пусть сдаётся?
на примере польши я уже точно знаю, что инвестирование в ней - ошибка. польша не годится ни для инвестирования ни, тем более, для жизни
Минутка удивления от меня как от теоретика далекого от реальных продаж. Арендаторы снимают квартиру выше рынка (за около 1000 у.у в месяц), а к ним водят хороводы из потенциальных покупателей с рылами. das ist fantastisch
airmax78 написав:Фактор для роста один, но он кроет все камлания как бык овцу: 300 ярдов на восстановление в самое ближайшее время по самым скромным подсчетам.
1. нужно еще победить 2. не забывете что наши политики эти средства освоят очень быстро, всего по 1 ярду на депутата получится 3. вы думаете что цена недвиги будет дороже чем в европейских странах? Чудес не бывает
В Вене моя квартирка стоила бы в районе ляма ойро по самым скромным подсчетам. Так что нам до цен в европейских странах еще не одну ракету с Трибекой запускать.
А в Мариуполе она-бы стоила НОЛЬ. К чему эти сравнения? Это НЕдвижимость и она НЕ в ВЕНЕ. Она навсегда останется в Киеве. И она навсегда будет иметь ту цену, которая актуальна для всего того, что находится в Киеве. Я вам уже писал когда-то - вы ощиблись с локацией.