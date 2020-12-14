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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 жов, 2022 20:56
airmax78 написав: Феодал написав:
Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть
Тогда вы совсем не понимаете что сейчас происходит. Украине суждено стать форпостом Западного мира на границе с варварами. А форпост не может быть слабым. Думали что эту роль будет играть Польша - но она слишком маленькая и не прикрывает всех кого нужно прикрыть. Украина прикроет практически всех. Останется решить вопрос только с Беларусью. Но он, думаю, будет решен еще в ходе этой войны..
То есть, вы имеете ввиду, что Украине суждено быть буфером, о который будут разбиваться набеги дикарей?
Такое себе счастье.
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