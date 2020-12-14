airmax78 написав:

Феодал написав: Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть

Тогда вы совсем не понимаете что сейчас происходит. Украине суждено стать форпостом Западного мира на границе с варварами. А форпост не может быть слабым. Думали что эту роль будет играть Польша - но она слишком маленькая и не прикрывает всех кого нужно прикрыть. Украина прикроет практически всех. Останется решить вопрос только с Беларусью. Но он, думаю, будет решен еще в ходе этой войны..