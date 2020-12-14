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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 жов, 2022 20:56
airmax78 написав: Феодал написав:
Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть
Тогда вы совсем не понимаете что сейчас происходит. Украине суждено стать форпостом Западного мира на границе с варварами. А форпост не может быть слабым. Думали что эту роль будет играть Польша - но она слишком маленькая и не прикрывает всех кого нужно прикрыть. Украина прикроет практически всех. Останется решить вопрос только с Беларусью. Но он, думаю, будет решен еще в ходе этой войны..
То есть, вы имеете ввиду, что Украине суждено быть буфером, о который будут разбиваться набеги дикарей?
Такое себе счастье.
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rjkz
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Додано: Сер 12 жов, 2022 22:59
rjkz написав: airmax78 написав: Феодал написав:
Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть
Тогда вы совсем не понимаете что сейчас происходит. Украине суждено стать форпостом Западного мира на границе с варварами. А форпост не может быть слабым. Думали что эту роль будет играть Польша - но она слишком маленькая и не прикрывает всех кого нужно прикрыть. Украина прикроет практически всех. Останется решить вопрос только с Беларусью. Но он, думаю, будет решен еще в ходе этой войны..
То есть, вы имеете ввиду, что Украине суждено быть буфером, о который будут разбиваться набеги дикарей?
Такое себе счастье.
Так, в США очікують падіння цін РН у 2023 на 39%, а в Україні легку стагнацію, бо фронтїр
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flyman
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Додано: Сер 12 жов, 2022 23:34
rjkz написав: airmax78 написав: Феодал написав:
1. нужно еще победить
2. не забывете что наши политики эти средства освоят очень быстро, всего по 1 ярду на депутата получится
3. вы думаете что цена недвиги будет дороже чем в европейских странах?
Чудес не бывает
В Вене моя квартирка стоила бы в районе ляма ойро по самым скромным подсчетам. Так что нам до цен в европейских странах еще не одну ракету с Трибекой запускать.
А в Мариуполе она-бы стоила НОЛЬ.
К чему эти сравнения? Это НЕдвижимость и она НЕ в ВЕНЕ.
Она навсегда останется в Киеве.
И она навсегда будет иметь ту цену, которая актуальна для всего того, что находится в Киеве.
Я вам уже писал когда-то - вы ощиблись с локацией.
Ну вы Николай тоже в NY пару сотен метров с видом на СР не прикупили и явно на 146% не прикупите, а с бетона под Х-101 и прочими андроповскими плюхами так и не вышли не на мифическом пике в конце прошлого года, ни ранее
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барабашов
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Додано: Сер 12 жов, 2022 23:38
pesikot написав: beee написав:
с деньгами что делать?
на ЗСУ
Это только после того , как Юзик(Корявченков) с Жекой Лысым будут ранены в тяжёлых боях за освобождение Мелитополя
А то и сгорят в танке под Бердянском
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Додано: Сер 12 жов, 2022 23:38
flyman написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Тогда вы совсем не понимаете что сейчас происходит. Украине суждено стать форпостом Западного мира на границе с варварами. А форпост не может быть слабым. Думали что эту роль будет играть Польша - но она слишком маленькая и не прикрывает всех кого нужно прикрыть. Украина прикроет практически всех. Останется решить вопрос только с Беларусью. Но он, думаю, будет решен еще в ходе этой войны..
То есть, вы имеете ввиду, что Украине суждено быть буфером, о который будут разбиваться набеги дикарей?
Такое себе счастье.
Так, в США очікують падіння цін РН у 2023 на 39%, а в Україні легку стагнацію, бо фронтїр
Что значит "очікують"?
РН падает с 4 мая с ускорением. Где-то больше где-то меньще.
КРЖН - это оплот стабильности и тихая гавань.
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rjkz
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Додано: Сер 12 жов, 2022 23:45
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Додано: Сер 12 жов, 2022 23:51
UA написав: beee написав:
подскажите. есть ощущение, что скоро продам хаты на ПОХе.
но. сейчас они приносят доход и арендаторы нормальные.
что делать? продавать -30% от довоенной цены или пусть сдаётся?
на примере польши я уже точно знаю, что инвестирование в ней - ошибка. польша не годится ни для инвестирования ни, тем более, для жизни
Минутка удивления от меня как от теоретика далекого от реальных продаж.
Арендаторы снимают квартиру выше рынка (за около 1000 у.у в месяц), а к ним водят хороводы из потенциальных покупателей с рылами.
das ist fantastisch
Так цель его писанины же не получить ценный совет, а показать, что есть в наличии Севен. Якобы.
А то после жесткого прокола с заявлением о сдаче Севена в мае за 35кгрн(вдвое выше рынка, что говорит о том, что человек никогда и ничего не сдавал) никто ж не верит, что у водителя маршрутки(штукатура-плиточника-бодибилдера-мостовика-дизайнера-инвестора_в_польскую_недвижимость и просто_специалиста_сумасшедшей_квалификации_во_всех_областях_науки_и_техники) есть во владении этот Севен.
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Damien
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Додано: Сер 12 жов, 2022 23:52
Что это за скрепная СИП-панель как логово для сторонников МП РПЦ и пещера для целования икон???
Она что ли лям двести Гриши стоила год назад???? За такое???? Полтос или полкирпича????
Там очко стоит как в Снигерии или можно в тепле пока…ать???
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барабашов
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Додано: Чет 13 жов, 2022 00:00
Damien
Если б вы летом пообщались с реальными топовыми рЫлами с Днепра и почитали их хотелки и предложения, то подумали б что пациенты из «Гнезда кукушки»(Игрени по нашему) скопились в одном месте инсты и поют дифирамбы друг другу
Реально сдавали таунхаусы в прицентралье по 100кгрн за 170метров(или пизд..ли)
И продавали аппарты чуть круче чем у €йра по 3,5куе/метр в Днепре
….
А потом в сентябре их прорвало на то, что шизофреники оказываются их клиенты(€вреи с мест куда надо ехать пить кофе в субботу) с невообразимыми хотелками которые никто реально не рассматривает
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барабашов
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