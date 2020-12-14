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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10324103251032610327

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 137
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
26
5. 1001 - 1200
18%
24
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 09:04

  beee написав:с деньгами что делать?

зачем вам деньги?
Олежан
 
Повідомлень: 828
З нами з: 01.12.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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