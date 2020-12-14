Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 жов, 2022 09:27
beee написав:
с деньгами что делать?
Лучший вариант это передать деньги UA.
Я недорого возьму за то, что ваши деньги будут у меня.
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Додано: Чет 13 жов, 2022 09:39
UA написав: beee написав:
с деньгами что делать?
Лучший вариант это передать деньги UA.
Я недорого возьму за то, что ваши деньги будут у меня.
В овгз, сколько раз говорить?
Ромасик
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Додано: Чет 13 жов, 2022 10:11
Damien
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Додано: Чет 13 жов, 2022 10:34
Wisznia2021 написав: beee написав:
на примере польши я уже точно знаю, что инвестирование в ней - ошибка. польша не годится ни для инвестирования ни, тем более, для жизни
Можете описать своё виденье: почему такие виводи сделали?(и для жизни и для инвестирования).
Не розібрався. Думав, що робочі шаблони з неньки працюватимуть
flyman
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Додано: Чет 13 жов, 2022 10:39
beee написав:
с деньгами что делать?
Вкладати в долар США, бажано в кеш.
Пояснюю: ФРС піднімає ставки, решта світу шукає притулок в доларі США.
flyman
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Додано: Чет 13 жов, 2022 11:13
Чи очікувати зниження цін на нерухомість? Купувати чи чекати?
Чи є сенс продавати нерухомість зараз? А що по іпотеці на житло, які ризики? Відповіді на важливі питання та поради від експерта — сьогодні на стрімі. Чекаємо на всіх! Спікер: Володимир Копоть — юрист, СЕО Monitor.Estate. 📍 Де: інстаграм "Мінфін" 🕐 Коли: 13.10 о 16:00
Мизантрóп
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Додано: Чет 13 жов, 2022 11:16
Мизантрóп написав:
Чи очікувати зниження цін на нерухомість? Купувати чи чекати?
Чи є сенс продавати нерухомість зараз?
А що по іпотеці на житло, які ризики?
Відповіді на важливі питання та поради від експерта — сьогодні на стрімі. Чекаємо на всіх!
Спікер: Володимир Копоть — юрист, СЕО Monitor.Estate.
📍 Де: інстаграм "Мінфін"
🕐 Коли: 13.10 о 16:00
В мене офлайн запитання.
В Анталії купувати для себе, чи продавати для когось?
Дякую.
flyman
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Додано: Чет 13 жов, 2022 16:22
beee написав:
с деньгами что делать?
Часть можно помощь бабушке, на которую ненька забила болта
https://www.youtube.com/watch?v=bD2tru5TeRY
alex2013a90
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