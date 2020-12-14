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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10324103251032610327

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 138
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
26
5. 1001 - 1200
18%
25
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 09:27

  beee написав:с деньгами что делать?

Лучший вариант это передать деньги UA.
Я недорого возьму за то, что ваши деньги будут у меня.
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 09:39

  UA написав:
  beee написав:с деньгами что делать?

Лучший вариант это передать деньги UA.
Я недорого возьму за то, что ваши деньги будут у меня.

В овгз, сколько раз говорить?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 10:11

https://skeptik.com.ua/kvartira-v-kieve ... nyi-obekt/
Эйрмакс: "Конкуренты лезут откуда не ждешь"
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 10:34

  Wisznia2021 написав:
  beee написав:на примере польши я уже точно знаю, что инвестирование в ней - ошибка. польша не годится ни для инвестирования ни, тем более, для жизни

Можете описать своё виденье: почему такие виводи сделали?(и для жизни и для инвестирования).

Не розібрався. Думав, що робочі шаблони з неньки працюватимуть
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 10:39

dollar milkshake theory

  beee написав:с деньгами что делать?

Вкладати в долар США, бажано в кеш.
Пояснюю: ФРС піднімає ставки, решта світу шукає притулок в доларі США.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 11:13

Молния!

Чи очікувати зниження цін на нерухомість? Купувати чи чекати?
Чи є сенс продавати нерухомість зараз?
А що по іпотеці на житло, які ризики?

Відповіді на важливі питання та поради від експерта — сьогодні на стрімі. Чекаємо на всіх!

Спікер: Володимир Копоть — юрист, СЕО Monitor.Estate.

📍 Де: інстаграм "Мінфін"
🕐 Коли: 13.10 о 16:00
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 11:16

В Анталії купувати для себе, чи продавати для когось?

  Мизантрóп написав:Чи очікувати зниження цін на нерухомість? Купувати чи чекати?
Чи є сенс продавати нерухомість зараз?
А що по іпотеці на житло, які ризики?

Відповіді на важливі питання та поради від експерта — сьогодні на стрімі. Чекаємо на всіх!

Спікер: Володимир Копоть — юрист, СЕО Monitor.Estate.

📍 Де: інстаграм "Мінфін"
🕐 Коли: 13.10 о 16:00

В мене офлайн запитання.
В Анталії купувати для себе, чи продавати для когось?
Дякую.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 16:22

  beee написав:с деньгами что делать?

Часть можно помощь бабушке, на которую ненька забила болта
https://www.youtube.com/watch?v=bD2tru5TeRY
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 16:59

  flyman написав:
  Wisznia2021 написав:
  beee написав:на примере польши я уже точно знаю, что инвестирование в ней - ошибка. польша не годится ни для инвестирования ни, тем более, для жизни


привіт, також цікавіть більше деталей по цьому топіку - порівняння Київа та Варшави для життя та РН Польші? Дякую!
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