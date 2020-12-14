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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 жов, 2022 23:17
wild.tomcat написав: Феодал написав: airmax78 написав:
В Вене моя квартирка стоила бы в районе ляма ойро по самым скромным подсчетам. Так что нам до цен в европейских странах еще не одну ракету с Трибекой запускать.
мне нравится ваш оптимизм
как вы думаете, если Украину с 2004 года кормят обещаниями (НАТО + Евроинтеграция) то где гарантия что после войны будет не так?
Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть
що цікаво, він оптиміст стосовно майбутнього україни в цілому і ринку кржн зокрема, але чомусь оптимізм його весь заходиться у відні, а не в києві чи деінде в україні.
а скільки подібних "оптимістів" є. у нас такий національний спорт - чим далі від україни тим більше її люблять і більше оптимізму.
Велике краще видно на відстані. А Україна стає великою країною, а українці - великим народом.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 02:52
airmax78 написав: wild.tomcat написав: Феодал написав:
мне нравится ваш оптимизм
как вы думаете, если Украину с 2004 года кормят обещаниями (НАТО + Евроинтеграция) то где гарантия что после войны будет не так?
Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть
що цікаво, він оптиміст стосовно майбутнього україни в цілому і ринку кржн зокрема, але чомусь оптимізм його весь заходиться у відні, а не в києві чи деінде в україні.
а скільки подібних "оптимістів" є. у нас такий національний спорт - чим далі від україни тим більше її люблять і більше оптимізму.
Велике краще видно на відстані. А Україна стає великою країною, а українці - великим народом.
По такой логике, надо было еще дальше забраться, чтоюы видно было лучше.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 06:09
flyman написав: Wisznia2021 написав: beee написав:
на примере польши я уже точно знаю, что инвестирование в ней - ошибка. польша не годится ни для инвестирования ни, тем более, для жизни
Можете описать своё виденье: почему такие виводи сделали?(и для жизни и для инвестирования).
Не розібрався. Думав, що робочі шаблони з неньки працюватимуть
Як я зрозуміла: людина не планувала кидати роботу в Україні: сім'ю відвиз у безпечне місце, а сам планував мотатися туди- сюди( роботу- сім'я)
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