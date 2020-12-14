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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10325103261032710328

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 139
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
26
5. 1001 - 1200
18%
25
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 23:17

  wild.tomcat написав:
  Феодал написав:
  airmax78 написав:
В Вене моя квартирка стоила бы в районе ляма ойро по самым скромным подсчетам. Так что нам до цен в европейских странах еще не одну ракету с Трибекой запускать.

мне нравится ваш оптимизм
как вы думаете, если Украину с 2004 года кормят обещаниями (НАТО + Евроинтеграция) то где гарантия что после войны будет не так?
Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть


що цікаво, він оптиміст стосовно майбутнього україни в цілому і ринку кржн зокрема, але чомусь оптимізм його весь заходиться у відні, а не в києві чи деінде в україні.
а скільки подібних "оптимістів" є. у нас такий національний спорт - чим далі від україни тим більше її люблять і більше оптимізму.

Велике краще видно на відстані. А Україна стає великою країною, а українці - великим народом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 02:52

  airmax78 написав:
  wild.tomcat написав:
  Феодал написав:мне нравится ваш оптимизм
как вы думаете, если Украину с 2004 года кормят обещаниями (НАТО + Евроинтеграция) то где гарантия что после войны будет не так?
Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть


що цікаво, він оптиміст стосовно майбутнього україни в цілому і ринку кржн зокрема, але чомусь оптимізм його весь заходиться у відні, а не в києві чи деінде в україні.
а скільки подібних "оптимістів" є. у нас такий національний спорт - чим далі від україни тим більше її люблять і більше оптимізму.

Велике краще видно на відстані. А Україна стає великою країною, а українці - великим народом.


По такой логике, надо было еще дальше забраться, чтоюы видно было лучше.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 06:09

  flyman написав:
  Wisznia2021 написав:
  beee написав:на примере польши я уже точно знаю, что инвестирование в ней - ошибка. польша не годится ни для инвестирования ни, тем более, для жизни

Можете описать своё виденье: почему такие виводи сделали?(и для жизни и для инвестирования).

Не розібрався. Думав, що робочі шаблони з неньки працюватимуть

Як я зрозуміла: людина не планувала кидати роботу в Україні: сім'ю відвиз у безпечне місце, а сам планував мотатися туди- сюди( роботу- сім'я)
Wisznia2021
 
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  #<1 ... 10325103261032710328
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