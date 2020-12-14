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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 жов, 2022 23:17
wild.tomcat написав: Феодал написав: airmax78 написав:
В Вене моя квартирка стоила бы в районе ляма ойро по самым скромным подсчетам. Так что нам до цен в европейских странах еще не одну ракету с Трибекой запускать.
мне нравится ваш оптимизм
как вы думаете, если Украину с 2004 года кормят обещаниями (НАТО + Евроинтеграция) то где гарантия что после войны будет не так?
Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть
що цікаво, він оптиміст стосовно майбутнього україни в цілому і ринку кржн зокрема, але чомусь оптимізм його весь заходиться у відні, а не в києві чи деінде в україні.
а скільки подібних "оптимістів" є. у нас такий національний спорт - чим далі від україни тим більше її люблять і більше оптимізму.
Велике краще видно на відстані. А Україна стає великою країною, а українці - великим народом.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 02:52
airmax78 написав: wild.tomcat написав: Феодал написав:
мне нравится ваш оптимизм
как вы думаете, если Украину с 2004 года кормят обещаниями (НАТО + Евроинтеграция) то где гарантия что после войны будет не так?
Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть
що цікаво, він оптиміст стосовно майбутнього україни в цілому і ринку кржн зокрема, але чомусь оптимізм його весь заходиться у відні, а не в києві чи деінде в україні.
а скільки подібних "оптимістів" є. у нас такий національний спорт - чим далі від україни тим більше її люблять і більше оптимізму.
Велике краще видно на відстані. А Україна стає великою країною, а українці - великим народом.
По такой логике, надо было еще дальше забраться, чтоюы видно было лучше.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 06:09
flyman написав: Wisznia2021 написав: beee написав:
на примере польши я уже точно знаю, что инвестирование в ней - ошибка. польша не годится ни для инвестирования ни, тем более, для жизни
Можете описать своё виденье: почему такие виводи сделали?(и для жизни и для инвестирования).
Не розібрався. Думав, що робочі шаблони з неньки працюватимуть
Як я зрозуміла: людина не планувала кидати роботу в Україні: сім'ю відвиз у безпечне місце, а сам планував мотатися туди- сюди( роботу- сім'я)
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 07:45
rjkz написав: airmax78 написав: wild.tomcat написав:
що цікаво, він оптиміст стосовно майбутнього україни в цілому і ринку кржн зокрема, але чомусь оптимізм його весь заходиться у відні, а не в києві чи деінде в україні.
а скільки подібних "оптимістів" є. у нас такий національний спорт - чим далі від україни тим більше її люблять і більше оптимізму.
Велике краще видно на відстані. А Україна стає великою країною, а українці - великим народом.
По такой логике, надо было еще дальше забраться, чтоюы видно было лучше.
Відстань ідеальна. З США дивитись заважає кривизна земної поверхні.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:27
пипл, а куда будет двигаться аренда на КРЖН, если скажем, во второй половине 2023 года мы закончим войну, вернём Крым и донбабве и откроются границы ? А в рашке смута и гражданская война.
аренда на КРЖН вверх или аренда вниз ? Почему ?
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:38
airmax78 написав: wild.tomcat написав: Феодал написав:
мне нравится ваш оптимизм
как вы думаете, если Украину с 2004 года кормят обещаниями (НАТО + Евроинтеграция) то где гарантия что после войны будет не так?
Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть
що цікаво, він оптиміст стосовно майбутнього україни в цілому і ринку кржн зокрема, але чомусь оптимізм його весь заходиться у відні, а не в києві чи деінде в україні.
а скільки подібних "оптимістів" є. у нас такий національний спорт - чим далі від україни тим більше її люблять і більше оптимізму.
Велике краще видно на відстані. А Україна стає великою країною, а українці - великим народом.
Я понимаю продавунов, ну после последних заявлений наших западных партнеров (про обстрелы Киева, и про ПВО) стоит задуматся, недвига в Украине - высокорисковый актив, с очень низкой доходностью, и так будет еще долго, очень долго
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:41
baraka написав:
пипл, а куда будет двигаться аренда на КРЖН, если скажем, во второй половине 2023 года мы закончим войну, вернём Крым и донбабве и откроются границы ? А в рашке смута и гражданская война.
аренда на КРЖН вверх или аренда вниз ? Почему ?
Я думаю максимум будет на довоенном уровне, + очень много людей уедет
Для простых людей эта победа будет не такой сладкой как вы думаете
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:44
baraka написав:
пипл, а куда будет двигаться аренда на КРЖН, если скажем, во второй половине 2023 года мы закончим войну, вернём Крым и донбабве и откроются границы ? А в рашке смута и гражданская война.
аренда на КРЖН вверх или аренда вниз ? Почему ?
Аренда в ЛЮБОМ случаи вверх.
Существующие ставки аренды не покрывают расходов на поддержание арендных квартир в приемлемом состоянии.
Арендодатели уже массово перевесили ремонты бытовой техники на арендаторов.
А это скрытое повышение арендной ставки.
Неполная комплектация арендных квартир становится нормой.
Докупайте сами если вам чего то не хватает или ищите другого арендодателя.
Сейчас примерно такие настроения на рынке аренды.
Про свежий современный ремонт арендаторам на ближайшие годы прийдетеся забыть - в стране война.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:51
UA написав: baraka написав:
пипл, а куда будет двигаться аренда на КРЖН, если скажем, во второй половине 2023 года мы закончим войну, вернём Крым и донбабве и откроются границы ? А в рашке смута и гражданская война.
аренда на КРЖН вверх или аренда вниз ? Почему ?
Аренда в ЛЮБОМ случаи вверх.
Существующие ставки аренды не покрывают расходов на поддержание арендных квартир в приемлемом состоянии.
Арендодатели уже массово перевесили ремонты бытовой техники на арендаторов.
А это скрытое повышение арендной ставки.
Неполная комплектация арендных квартир становится нормой.
Докупайте сами если вам чего то не хватает или ищите другого арендодателя.
Сейчас примерно такие настроения на рынке аренды.
Про свежий современный ремонт арендаторам на ближайшие годы прийдетеся забыть - стране война.
А якщо припустити, що 10% населення не повернеться взагалі (за рік-два зачепляться за нове місце) , а переселенці повернуться на батьківщину? (там зруйновано чимало, але не мільйони квартир), то кому буде потрібний цей надлишок житла??
Моє особисте спостереження: за кордоном зараз не сільські жителі, вони панічно бояться закордон, та і мови не знають. Там з міст. І якщо вони в Україну не повернуться...(вірніше повернуться не всі), то захарівський "навєс".
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 14 жов, 2022 08:53, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:51
UA написав: baraka написав:
пипл, а куда будет двигаться аренда на КРЖН, если скажем, во второй половине 2023 года мы закончим войну, вернём Крым и донбабве и откроются границы ? А в рашке смута и гражданская война.
аренда на КРЖН вверх или аренда вниз ? Почему ?
Аренда в ЛЮБОМ случаи вверх.
Существующие ставки аренды не покрывают расходов на поддержание арендных квартир в приемлемом состоянии.
Арендодатели уже массово перевесили ремонты бытовой техники на арендаторов.
А это скрытое повышение арендной ставки.
Неполная комплектация арендных квартир становится нормой.
Докупайте сами если вам чего то не хватает или ищите другого арендодателя.
Сейчас примерно такие настроения на рынке аренды.
Про свежий современный ремонт арендаторам на ближайшие годы прийдетеся забыть - в стране война.
Хотелки арендодателей понятны, но откуда у арендаторов бабосы будут на "аренду вверх" ? Экономика так быстро не восстановится. БОльшая часть переселенцев вернётся на освобождённые территории (спрос вниз)...
Да, частично уехавшие за границу вернутся, это, в свою очередь, частично компенсируется воссоединением семей уже за границей (уезд мужиков).
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