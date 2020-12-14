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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10326103271032810329

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 139
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
26
5. 1001 - 1200
18%
25
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:Моє особисте спостереження: за кордоном зараз не сільські жителі, вони панічно бояться закордон, та і мови не знають. Там з міст. І якщо вони в Україну не повернуться...(вірніше повернуться не всі), то захарівський "навєс".

І як Ви відрізнили закордоном міських жителів і сільських? За знання іноземних мов - то взагалі смішно.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:11

  BIGor написав:
  Hotab написав:Моє особисте спостереження: за кордоном зараз не сільські жителі, вони панічно бояться закордон, та і мови не знають. Там з міст. І якщо вони в Україну не повернуться...(вірніше повернуться не всі), то захарівський "навєс".

І як Ви відрізнили закордоном міських жителів і сільських? За знання іноземних мов - то взагалі смішно.

1. Мої знайомі дівчата (які виїхали) спілкуються з іншими переселенками.
2. Ті села і невеликі містечка, де буваю я. Виїхавших нема. На мою пораду "поїдь, світ подивись, все одно без роботи сидиш" , відповідь "та я далі обласного центру не була, куди я поїду".
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:12

  BIGor написав:
  Hotab написав:Моє особисте спостереження: за кордоном зараз не сільські жителі, вони панічно бояться закордон, та і мови не знають. Там з міст. І якщо вони в Україну не повернуться...(вірніше повернуться не всі), то захарівський "навєс".

І як Ви відрізнили закордоном міських жителів і сільських? За знання іноземних мов - то взагалі смішно.

Хотаб прав.
За кордоном в основном наше городское население.
Почему? Потому что львиная доля населения Украины живёт в городах.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:18

  Hotab написав:
  BIGor написав:
  Hotab написав:Моє особисте спостереження: за кордоном зараз не сільські жителі, вони панічно бояться закордон, та і мови не знають. Там з міст. І якщо вони в Україну не повернуться...(вірніше повернуться не всі), то захарівський "навєс".

І як Ви відрізнили закордоном міських жителів і сільських? За знання іноземних мов - то взагалі смішно.

1. Мої знайомі дівчата (які виїхали) спілкуються з іншими переселенками.
2. Ті села і невеликі містечка, де буваю я. Виїхавших нема. На мою пораду "поїдь, світ подивись, все одно без роботи сидиш" , відповідь "та я далі обласного центру не була, куди я поїду".

Ну тут звичайно краще з роботою деінде, чим без роботи сидіти. Західна Україна вся давно на заробітках у ЕС, і з сел і з містечок. Можливо де Ви питали - люди з іншим менталітетом.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  BIGor написав:Можливо де Ви питали - люди з іншим менталітетом.

Та звичайно, що питав я не на західній. Що мені там робити.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:30

  baraka написав:Хотелки арендодателей понятны, но откуда у арендаторов бабосы будут на "аренду вверх" ? Экономика так быстро не восстановится. БОльшая часть переселенцев вернётся на освобождённые территории (спрос вниз)...

Понятия не имею.
Но современные арендаторы выставляют хотелки по комплектации и эстетики арендуемого жилья выше чем до войны.
У меня встречный вопрос - Кто эти люди сидящие по киевским кафе, пицериям и ресторанам?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:35

  UA написав:
  baraka написав:Хотелки арендодателей понятны, но откуда у арендаторов бабосы будут на "аренду вверх" ? Экономика так быстро не восстановится. БОльшая часть переселенцев вернётся на освобождённые территории (спрос вниз)...

Понятия не имею.
Но современные арендаторы выставляют хотелки по комплектации и эстетики арендуемого жилья выше чем до войны.
У меня встречный вопрос - Кто эти люди сидящие по киевским кафе, пицериям и ресторанам?

это поколение 20хх :D те кто берут айфон в кредит не имея нормальной работы, знаю парочку таких
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:45

  antey1969 написав:
  Hotab написав:Моє особисте спостереження: за кордоном зараз не сільські жителі, вони панічно бояться закордон, та і мови не знають. Там з міст. І якщо вони в Україну не повернуться...(вірніше повернуться не всі), то захарівський "навєс".


Хотаб прав.
За кордоном в основном наше городское население.
Почему? Потому что львиная доля населения Украины живёт в городах.


Не через це. Виїхали в більшості люди з грошима та зі знанням іноземної мови. Саме такі люди переважно мешкають у містах. Повернуться більшість, десь 80-85%. Процес повернення займе років 5 приблизно, якщо війна скінчиться у 2023-2024рр. Тому що дітям треба там довчитись, цінам на житло в Україні - впасти до цікавого рівня, економіці - почати зростати тощо.
fler
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