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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:06
Hotab написав:
Моє особисте спостереження: за кордоном зараз не сільські жителі, вони панічно бояться закордон, та і мови не знають. Там з міст. І якщо вони в Україну не повернуться...(вірніше повернуться не всі), то захарівський "навєс".
І як Ви відрізнили закордоном міських жителів і сільських? За знання іноземних мов - то взагалі смішно.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:11
BIGor написав: Hotab написав:
Моє особисте спостереження: за кордоном зараз не сільські жителі, вони панічно бояться закордон, та і мови не знають. Там з міст. І якщо вони в Україну не повернуться...(вірніше повернуться не всі), то захарівський "навєс".
І як Ви відрізнили закордоном міських жителів і сільських? За знання іноземних мов - то взагалі смішно.
1. Мої знайомі дівчата (які виїхали) спілкуються з іншими переселенками.
2. Ті села і невеликі містечка, де буваю я. Виїхавших нема. На мою пораду "поїдь, світ подивись, все одно без роботи сидиш" , відповідь "та я далі обласного центру не була, куди я поїду".
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:12
BIGor написав: Hotab написав:
Моє особисте спостереження: за кордоном зараз не сільські жителі, вони панічно бояться закордон, та і мови не знають. Там з міст. І якщо вони в Україну не повернуться...(вірніше повернуться не всі), то захарівський "навєс".
І як Ви відрізнили закордоном міських жителів і сільських? За знання іноземних мов - то взагалі смішно.
Хотаб прав.
За кордоном в основном наше городское население.
Почему? Потому что львиная доля населения Украины живёт в городах.
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antey1969
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:18
Hotab написав: BIGor написав: Hotab написав:
Моє особисте спостереження: за кордоном зараз не сільські жителі, вони панічно бояться закордон, та і мови не знають. Там з міст. І якщо вони в Україну не повернуться...(вірніше повернуться не всі), то захарівський "навєс".
І як Ви відрізнили закордоном міських жителів і сільських? За знання іноземних мов - то взагалі смішно.
1. Мої знайомі дівчата (які виїхали) спілкуються з іншими переселенками.
2. Ті села і невеликі містечка, де буваю я. Виїхавших нема. На мою пораду "поїдь, світ подивись, все одно без роботи сидиш" , відповідь "та я далі обласного центру не була, куди я поїду".
Ну тут звичайно краще з роботою деінде, чим без роботи сидіти. Західна Україна вся давно на заробітках у ЕС, і з сел і з містечок. Можливо де Ви питали - люди з іншим менталітетом.
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BIGor
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:27
BIGor написав:
Можливо де Ви питали - люди з іншим менталітетом.
Та звичайно, що питав я не на західній. Що мені там робити.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:30
baraka написав:
Хотелки арендодателей понятны, но откуда у арендаторов бабосы будут на "аренду вверх" ? Экономика так быстро не восстановится. БОльшая часть переселенцев вернётся на освобождённые территории (спрос вниз)...
Понятия не имею.
Но современные арендаторы выставляют хотелки по комплектации и эстетики арендуемого жилья выше чем до войны.
У меня встречный вопрос - Кто эти люди сидящие по киевским кафе, пицериям и ресторанам?
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:35
UA написав: baraka написав:
Хотелки арендодателей понятны, но откуда у арендаторов бабосы будут на "аренду вверх" ? Экономика так быстро не восстановится. БОльшая часть переселенцев вернётся на освобождённые территории (спрос вниз)...
Понятия не имею.
Но современные арендаторы выставляют хотелки по комплектации и эстетики арендуемого жилья выше чем до войны.
У меня встречный вопрос - Кто эти люди сидящие по киевским кафе, пицериям и ресторанам?
это поколение 20хх
те кто берут айфон в кредит не имея нормальной работы, знаю парочку таких
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:45
antey1969 написав: Hotab написав:
Моє особисте спостереження: за кордоном зараз не сільські жителі, вони панічно бояться закордон, та і мови не знають. Там з міст. І якщо вони в Україну не повернуться...(вірніше повернуться не всі), то захарівський "навєс".
Хотаб прав.
За кордоном в основном наше городское население.
Почему? Потому что львиная доля населения Украины живёт в городах.
Не через це. Виїхали в більшості люди з грошима та зі знанням іноземної мови. Саме такі люди переважно мешкають у містах. Повернуться більшість, десь 80-85%. Процес повернення займе років 5 приблизно, якщо війна скінчиться у 2023-2024рр. Тому що дітям треба там довчитись, цінам на житло в Україні - впасти до цікавого рівня, економіці - почати зростати тощо.
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