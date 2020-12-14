RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10327103281032910330

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 139
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
26
5. 1001 - 1200
18%
25
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  fler написав:Повернуться більшість, десь 80-85%.

Вы думаете такой большой процент людей не сможет ассимилироваться на новом месте? Сами ведь пишете: "Виїхали в більшості люди з грошима та зі знанням іноземної мови.". Такие за пару лет тут купят недвигу, освоятся и не совсем понятно какими коврижками их можно будет заманить обратно.
Из того что я вижу вокруг себя сейчас (Испания), вернулись или планируют вернуться те кто и в Украине не особо нужны (кто просто на панике выскочил на пару месяцев в цивилизации на шару пожить). Это точно не ЦА КРЖН. А кто чего-то стоит (образованные, с норм специальностями и прямыми руками), уже заканчивают курсы испанского на А2 и возвращаться не планируют от слова совсем.
Больше разговоров когда выгоднее оставшуюся недвигу в Украине сливать, сейчас за 50-70% чтобы побыстрее тут квартиру купить, или вдруг через год война закончится и можно будет повыгоднее слить. Так что определенный навес таких квартир будет точно.
slonomag
 
Повідомлень: 108
З нами з: 23.11.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:54

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Тогда вы совсем не понимаете что сейчас происходит. Украине суждено стать форпостом Западного мира на границе с варварами. А форпост не может быть слабым. Думали что эту роль будет играть Польша - но она слишком маленькая и не прикрывает всех кого нужно прикрыть. Украина прикроет практически всех. Останется решить вопрос только с Беларусью. Но он, думаю, будет решен еще в ходе этой войны..


То есть, вы имеете ввиду, что Украине суждено быть буфером, о который будут разбиваться набеги дикарей?
Такое себе счастье.

Израиль такой форпост на Ближнем Востоке. Нормально.

Когда у нас будет ЯО, как в Израиле или нас примут в НАТО, тогда мы станем форпостом и полноценной частью западного мира с соответствующими ценами на РН. Поэтому вашу квиточку сейчас не купят по цене вашей хотелки.
reus
 
Повідомлень: 3870
З нами з: 21.03.12
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:02

  reus написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Тогда вы совсем не понимаете что сейчас происходит. Украине суждено стать форпостом Западного мира на границе с варварами. А форпост не может быть слабым. Думали что эту роль будет играть Польша - но она слишком маленькая и не прикрывает всех кого нужно прикрыть. Украина прикроет практически всех. Останется решить вопрос только с Беларусью. Но он, думаю, будет решен еще в ходе этой войны..


То есть, вы имеете ввиду, что Украине суждено быть буфером, о который будут разбиваться набеги дикарей?
Такое себе счастье.

Когда у нас будет ЯО, как в Израиле или нас примут в НАТО, тогда мы станем форпостом и полноценной частью западного мира с соответствующими ценами на РН. Поэтому вашу квиточку сейчас не купят по цене вашей хотелки.


И не забывайте с кем воюет Израиль, а с какими странами воюет Украина, у нас воюет легкая пехота против огромного количества техники и непонятно чем все это закончится, к сожалению от запада только обещания и обеспокоенность
Феодал
 
Повідомлень: 274
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:08

  Феодал написав:И не забывайте с кем воюет Израиль, а с какими странами воюет Украина, у нас воюет легкая пехота против огромного количества техники и непонятно чем все это закончится, к сожалению от запада только обещания и обеспокоенность

У меня нет сомнения, что мы победим. Вопрос времени и цены, которую мы заплатим. Все будет не так быстро, как нам бы хотелось.
reus
 
Повідомлень: 3870
З нами з: 21.03.12
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:11

  Феодал написав:
  airmax78 написав:
  wild.tomcat написав:
що цікаво, він оптиміст стосовно майбутнього україни в цілому і ринку кржн зокрема, але чомусь оптимізм його весь заходиться у відні, а не в києві чи деінде в україні.
а скільки подібних "оптимістів" є. у нас такий національний спорт - чим далі від україни тим більше її люблять і більше оптимізму.

Велике краще видно на відстані. А Україна стає великою країною, а українці - великим народом.


Я понимаю продавунов, ну после последних заявлений наших западных партнеров (про обстрелы Киева, и про ПВО) стоит задуматся, недвига в Украине - высокорисковый актив, с очень низкой доходностью, и так будет еще долго, очень долго

Согласен. Еще месяцев 6-8. Хотелось бы, конечно, быстрее.
airmax78
 
Повідомлень: 41056
З нами з: 25.10.12
Подякував: 949 раз.
Подякували: 5085 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:20

  Феодал написав:
  reus написав:
  rjkz написав:То есть, вы имеете ввиду, что Украине суждено быть буфером, о который будут разбиваться набеги дикарей?
Такое себе счастье.

Когда у нас будет ЯО, как в Израиле или нас примут в НАТО, тогда мы станем форпостом и полноценной частью западного мира с соответствующими ценами на РН. Поэтому вашу квиточку сейчас не купят по цене вашей хотелки.


И не забывайте с кем воюет Израиль, а с какими странами воюет Украина, у нас воюет легкая пехота против огромного количества техники и непонятно чем все это закончится, к сожалению от запада только обещания и обеспокоенность

Кацапская армия стремительно деградирует. Скоро увидим чмобиков в экипировке 1943 года выпуска и на технике 60-х гг. Надеюсь что и с авиацией, со временем, разберутся, в т.ч. с остатками 40-летней+ стратегической.
airmax78
 
Повідомлень: 41056
З нами з: 25.10.12
Подякував: 949 раз.
Подякували: 5085 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:25

  slonomag написав:
  fler написав:Повернуться більшість, десь 80-85%.

Вы думаете такой большой процент людей не сможет ассимилироваться на новом месте? Сами ведь пишете: "Виїхали в більшості люди з грошима та зі знанням іноземної мови.". Такие за пару лет тут купят недвигу, освоятся и не совсем понятно какими коврижками их можно будет заманить обратно.
Из того что я вижу вокруг себя сейчас (Испания), вернулись или планируют вернуться те кто и в Украине не особо нужны (кто просто на панике выскочил на пару месяцев в цивилизации на шару пожить). Это точно не ЦА КРЖН. А кто чего-то стоит (образованные, с норм специальностями и прямыми руками), уже заканчивают курсы испанского на А2 и возвращаться не планируют от слова совсем.
Больше разговоров когда выгоднее оставшуюся недвигу в Украине сливать, сейчас за 50-70% чтобы побыстрее тут квартиру купить, или вдруг через год война закончится и можно будет повыгоднее слить. Так что определенный навес таких квартир будет точно.

Моя жена - преподаватель немецкого языка, преподающая немецкий уже здесь, в Вене - хочет вернуться при первой возможности. Держит нас тут только мой контракт и воздушные тревоги в Киеве.
airmax78
 
Повідомлень: 41056
З нами з: 25.10.12
Подякував: 949 раз.
Подякували: 5085 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10327103281032910330
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2312, 2313, 2314
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23131 13499465
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 жов, 2022 08:06
gekko
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4899800
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4523
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5094)
14.10.2022 12:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.