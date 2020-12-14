Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:35

fler написав: Повернуться більшість, десь 80-85%. Повернуться більшість, десь 80-85%.

Вы думаете такой большой процент людей не сможет ассимилироваться на новом месте? Сами ведь пишете: "Виїхали в більшості люди з грошима та зі знанням іноземної мови.". Такие за пару лет тут купят недвигу, освоятся и не совсем понятно какими коврижками их можно будет заманить обратно.Из того что я вижу вокруг себя сейчас (Испания), вернулись или планируют вернуться те кто и в Украине не особо нужны (кто просто на панике выскочил на пару месяцев в цивилизации на шару пожить). Это точно не ЦА КРЖН. А кто чего-то стоит (образованные, с норм специальностями и прямыми руками), уже заканчивают курсы испанского на А2 и возвращаться не планируют от слова совсем.Больше разговоров когда выгоднее оставшуюся недвигу в Украине сливать, сейчас за 50-70% чтобы побыстрее тут квартиру купить, или вдруг через год война закончится и можно будет повыгоднее слить. Так что определенный навес таких квартир будет точно.