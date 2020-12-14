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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:35
fler написав:
Повернуться більшість, десь 80-85%.
Вы думаете такой большой процент людей не сможет ассимилироваться на новом месте? Сами ведь пишете: "Виїхали в більшості люди з грошима та зі знанням іноземної мови.". Такие за пару лет тут купят недвигу, освоятся и не совсем понятно какими коврижками их можно будет заманить обратно.
Из того что я вижу вокруг себя сейчас (Испания), вернулись или планируют вернуться те кто и в Украине не особо нужны (кто просто на панике выскочил на пару месяцев в цивилизации на шару пожить). Это точно не ЦА КРЖН. А кто чего-то стоит (образованные, с норм специальностями и прямыми руками), уже заканчивают курсы испанского на А2 и возвращаться не планируют от слова совсем.
Больше разговоров когда выгоднее оставшуюся недвигу в Украине сливать, сейчас за 50-70% чтобы побыстрее тут квартиру купить, или вдруг через год война закончится и можно будет повыгоднее слить. Так что определенный навес таких квартир будет точно.
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slonomag
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:54
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Тогда вы совсем не понимаете что сейчас происходит. Украине суждено стать форпостом Западного мира на границе с варварами. А форпост не может быть слабым. Думали что эту роль будет играть Польша - но она слишком маленькая и не прикрывает всех кого нужно прикрыть. Украина прикроет практически всех. Останется решить вопрос только с Беларусью. Но он, думаю, будет решен еще в ходе этой войны..
То есть, вы имеете ввиду, что Украине суждено быть буфером, о который будут разбиваться набеги дикарей?
Такое себе счастье.
Израиль такой форпост на Ближнем Востоке. Нормально.
Когда у нас будет ЯО, как в Израиле или нас примут в НАТО, тогда мы станем форпостом и полноценной частью западного мира с соответствующими ценами на РН. Поэтому вашу квиточку сейчас не купят по цене вашей хотелки.
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reus
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:02
reus написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Тогда вы совсем не понимаете что сейчас происходит. Украине суждено стать форпостом Западного мира на границе с варварами. А форпост не может быть слабым. Думали что эту роль будет играть Польша - но она слишком маленькая и не прикрывает всех кого нужно прикрыть. Украина прикроет практически всех. Останется решить вопрос только с Беларусью. Но он, думаю, будет решен еще в ходе этой войны..
То есть, вы имеете ввиду, что Украине суждено быть буфером, о который будут разбиваться набеги дикарей?
Такое себе счастье.
Когда у нас будет ЯО, как в Израиле или нас примут в НАТО, тогда мы станем форпостом и полноценной частью западного мира с соответствующими ценами на РН. Поэтому вашу квиточку сейчас не купят по цене вашей хотелки.
И не забывайте с кем воюет Израиль, а с какими странами воюет Украина, у нас воюет легкая пехота против огромного количества техники и непонятно чем все это закончится, к сожалению от запада только обещания и обеспокоенность
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Феодал
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:08
Феодал написав:
И не забывайте с кем воюет Израиль, а с какими странами воюет Украина, у нас воюет легкая пехота против огромного количества техники и непонятно чем все это закончится, к сожалению от запада только обещания и обеспокоенность
У меня нет сомнения, что мы победим. Вопрос времени и цены, которую мы заплатим. Все будет не так быстро, как нам бы хотелось.
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reus
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:11
Феодал написав: airmax78 написав: wild.tomcat написав:
що цікаво, він оптиміст стосовно майбутнього україни в цілому і ринку кржн зокрема, але чомусь оптимізм його весь заходиться у відні, а не в києві чи деінде в україні.
а скільки подібних "оптимістів" є. у нас такий національний спорт - чим далі від україни тим більше її люблять і більше оптимізму.
Велике краще видно на відстані. А Україна стає великою країною, а українці - великим народом.
Я понимаю продавунов, ну после последних заявлений наших западных партнеров (про обстрелы Киева, и про ПВО) стоит задуматся, недвига в Украине - высокорисковый актив, с очень низкой доходностью, и так будет еще долго, очень долго
Согласен. Еще месяцев 6-8. Хотелось бы, конечно, быстрее.
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airmax78
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:20
Феодал написав: reus написав: rjkz написав:
То есть, вы имеете ввиду, что Украине суждено быть буфером, о который будут разбиваться набеги дикарей?
Такое себе счастье.
Когда у нас будет ЯО, как в Израиле или нас примут в НАТО, тогда мы станем форпостом и полноценной частью западного мира с соответствующими ценами на РН. Поэтому вашу квиточку сейчас не купят по цене вашей хотелки.
И не забывайте с кем воюет Израиль, а с какими странами воюет Украина, у нас воюет легкая пехота против огромного количества техники и непонятно чем все это закончится, к сожалению от запада только обещания и обеспокоенность
Кацапская армия стремительно деградирует. Скоро увидим чмобиков в экипировке 1943 года выпуска и на технике 60-х гг. Надеюсь что и с авиацией, со временем, разберутся, в т.ч. с остатками 40-летней+ стратегической.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:25
slonomag написав: fler написав:
Повернуться більшість, десь 80-85%.
Вы думаете такой большой процент людей не сможет ассимилироваться на новом месте? Сами ведь пишете: "Виїхали в більшості люди з грошима та зі знанням іноземної мови.". Такие за пару лет тут купят недвигу, освоятся и не совсем понятно какими коврижками их можно будет заманить обратно.
Из того что я вижу вокруг себя сейчас (Испания), вернулись или планируют вернуться те кто и в Украине не особо нужны (кто просто на панике выскочил на пару месяцев в цивилизации на шару пожить). Это точно не ЦА КРЖН. А кто чего-то стоит (образованные, с норм специальностями и прямыми руками), уже заканчивают курсы испанского на А2 и возвращаться не планируют от слова совсем.
Больше разговоров когда выгоднее оставшуюся недвигу в Украине сливать, сейчас за 50-70% чтобы побыстрее тут квартиру купить, или вдруг через год война закончится и можно будет повыгоднее слить. Так что определенный навес таких квартир будет точно.
Моя жена - преподаватель немецкого языка, преподающая немецкий уже здесь, в Вене - хочет вернуться при первой возможности. Держит нас тут только мой контракт и воздушные тревоги в Киеве.
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