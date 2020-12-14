|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:01
finbiz написав:
Родичи розглядяють можливість продати свою 3К
(89м2) в бізнес-жк Адамант на Соломінці
поруч з центром, щоб придбати схожого рівня 3К в Варшаві
.
Це шутка?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6671
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1054 раз.
- Подякували: 1428 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:02
slonomag написав: airmax78 написав: slonomag написав:
Вы думаете такой большой процент людей не сможет ассимилироваться на новом месте? Сами ведь пишете: "Виїхали в більшості люди з грошима та зі знанням іноземної мови.". Такие за пару лет тут купят недвигу, освоятся и не совсем понятно какими коврижками их можно будет заманить обратно.
Из того что я вижу вокруг себя сейчас (Испания), вернулись или планируют вернуться те кто и в Украине не особо нужны (кто просто на панике выскочил на пару месяцев в цивилизации на шару пожить). Это точно не ЦА КРЖН. А кто чего-то стоит (образованные, с норм специальностями и прямыми руками), уже заканчивают курсы испанского на А2 и возвращаться не планируют от слова совсем.
Больше разговоров когда выгоднее оставшуюся недвигу в Украине сливать, сейчас за 50-70% чтобы побыстрее тут квартиру купить, или вдруг через год война закончится и можно будет повыгоднее слить. Так что определенный навес таких квартир будет точно.
Моя жена - преподаватель немецкого языка, преподающая немецкий уже здесь, в Вене - хочет вернуться при первой возможности. Держит нас тут только мой контракт и воздушные тревоги в Киеве.
Подозреваю что одна из основных причин - стоимость жизни. Но кроме Австрии есть еще Польша, Чехия, Португалия, Испания где на 2-3к уе в месяц можно нормально жить. Это с арендой, если взять квартиру в ипотеку (200-300к уе, стартовый взнос 60-90к уе), то даже дешевле.
Незнаю, но как минимум возможность отвести детей в школу и пойти покупаться в море (23 градуса температура воды) в середине октября, это уже такой здоровенный плюс, что даже учитывая небольшую переплату за стоимость жизни оно того стоит. Про чистые улицы, отсутствие алкашей/наркоманов на улицах, дороги, нормальный общественный транспорт в котором приятно ездить и тд молчу, уже 100 раз обговоренно.
Нет. Вопрос не в стоимости жизни. Мусор на улицах и тут есть. Конечно, пакеты полиэтиленовые в воздухе не летают и пыльных бурь в центре города нет, но местами грязновато. На архитектуре тут мои окровавленные глаза, конечно, отдыхают. Хотя и тут встречаются образцы творчества вильнолюдей. Но это носит эпизодический характер, а не систематический как в Киеве.
Не знаю как объяснить. Чувствую что это читтинг какой-то. Хитрожопость. Типа свою страну дал уипать, а потом просто взял и переехал где хорошо и спокойно, а там хоть трава не расти.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41060
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 949 раз.
- Подякували: 5085 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:11
finbiz написав:
Доброго дня!
Потрібна порада від шановних форумчан експертів РН!
Родичи розглядяють можливість продати свою 3К (89м2) в бізнес-жк Адамант на Соломінці поруч з центром, щоб придбати схожого рівня 3К в Варшаві. Серед сусідів в жк є зацікавлені в покупці (шукають куди вкласти кошти - бояться сідіти в грошах), торгуються в районі $210K (під ключ все), тобто десь ~$2300/m2.
Але якщо взяти вибірку усіх сучасних бізнес-еліт жк з сучасним дізайн-ремонтом по Соломінці/Печерську/Шевчен то виглядає що ціна наче невисока і є ціни ~$2500-3000+/m2 тобто під $230-250K та такіх варіантів не дуже багато. Питання, чи це нормальна ціна щоб взяти схожу 3к у Варшаві та ваші поради/думки по цінам та прогнози на майбутне по КРЖН, враховуючі інфляції, та всі наші фактори/ризики (затримка будівництва, ріст зп/будматеріалів і тд).
Дякую і всім гарного дня!
Звісно, що продавати, якщо родичі планують за кордон. На рахунок цін у Варшаві не знаю, але у найближчі 10 років продати дорожче вашу квартиру буде проблематично, на мій погляд.
Востаннє редагувалось reus
в П'ят 14 жов, 2022 12:24, всього редагувалось 1 раз.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3874
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 1113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:21
2300 за Адамант - це дикий оверпрайс навіть за умови що ніякої війни немає. При цьому я взагалі не розумію про яку вибірку з "усіх сучасних бізнес-еліт жк з сучасним дізайн-ремонтом по Соломінці/Печерську/Шевченківському району" йде мова, якщо Адамант – це комфорт-клас. Яке відношення до бізнесу та еліт, а тим більше сучасних він має? Адамант можна порівнювати з виробами КМБ та Інтергала десь поряд. І вони там у великій кількості є. І думаю що ціна в них далека від 2.3 куо за метр з будь-яким ремонтом.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41060
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 949 раз.
- Подякували: 5085 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:23
airmax78 написав: finbiz написав:
Доброго дня!
Потрібна порада від шановних форумчан експертів РН!
Родичи розглядяють можливість продати свою 3К (89м2) в бізнес-жк Адамант на Соломінці поруч з центром, щоб придбати схожого рівня 3К в Варшаві. Серед сусідів в жк є зацікавлені в покупці (шукають куди вкласти кошти - бояться сідіти в грошах), торгуються в районі $210K (під ключ все), тобто десь ~$2300/m2.
Але якщо взяти вибірку усіх сучасних бізнес-еліт жк з сучасним дізайн-ремонтом по Соломінці/Печерську/Шевчен то виглядає що ціна наче невисока і є ціни ~$2500-3000+/m2 тобто під $230-250K та такіх варіантів не дуже багато. Питання, чи це нормальна ціна щоб взяти схожу 3к у Варшаві та ваші поради/думки по цінам та прогнози на майбутне по КРЖН, враховуючі інфляції, та всі наші фактори/ризики (затримка будівництва, ріст зп/будматеріалів і тд).
Дякую і всім гарного дня!
Адамант? Па2300 за метр? Хапати гроші та тікати. Куди їх далі направити - питання десятирядне.
PS Все ж таки піду напишу заяву про спробу пограбування
мене Реусом.
На меценатів заяву не пишуть, їм дякують за їх благодійність! Якщо є поодинокі випадки ліквідації кеша людьми, які не розуміють що відбувається, то це не тенденції РН, а лише виключення! Пропоную давати оцінку вашим хотелкам через рік, два і ви зрозумієте, що ваш потяг вже далеко і сісти у новий у вас буде шанс через 10 років!
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3874
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 1113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:37
reus написав: airmax78 написав:
Адамант? Па2300 за метр? Хапати гроші та тікати. Куди їх далі направити - питання десятирядне.
PS Все ж таки піду напишу заяву про спробу пограбування
мене Реусом.
На меценатів заяву не пишуть, їм дякують за їх благодійність! Якщо є поодинокі випадки ліквідації кеша людьми, які не розуміють що відбувається, то це не тенденції РН, а лише виключення! Пропоную давати оцінку вашим хотелкам через рік, два і ви зрозумієте, що ваш потяг вже далеко і сісти у новий у вас буде шанс через 10 років!
Реус, всі ми пам'ятаємо Ваші сакцес сторіз на КРЖН. "Не слухай що я кажу - дивись що я роблю". І що каже Реус? Що нібито "займається благодійністю". А що насправді робить Реус? Намагається купити нерухомість з охрєнєвшим дисконтом.
Чому він це робить? Питання риторичне
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41060
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 949 раз.
- Подякували: 5085 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:41
BIGor написав: finbiz написав:
Родичи розглядяють можливість продати свою 3К
(89м2) в бізнес-жк Адамант на Соломінці
поруч з центром, щоб придбати схожого рівня 3К в Варшаві
.
Це шутка?
Это желание
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3527
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 589 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:53
airmax78 написав:
Реус, всі ми пам'ятаємо Ваші сакцес сторіз на КРЖН. "Не слухай що я кажу - дивись що я роблю". І що каже Реус? Що нібито "займається благодійністю". А що насправді робить Реус? Намагається купити нерухомість з охрєнєвшим дисконтом.
Чому він це робить? Питання риторичне
Трохи не так! Я підприємець, який готовий ризикувати. Але я ризикую далеко не на останні кошти і якщо у вашу квіточку потрапить ракета, то я перетворюся у благодійника. Звісно, що якщо власник готовий ризикувати й чекати 10 років, коли його хотелки перетворяться на ринкову ціну, то тоді дійсно продавати не варто. І на рахунок "охрєнєвшиго дисконта", то пропоную оцінювати через два роки.
Востаннє редагувалось reus
в П'ят 14 жов, 2022 12:59, всього редагувалось 1 раз.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3874
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 1113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:57
reus написав:
чекати 10 років, коли його хотелки перетворяться на ринкову ціну, то тоді дійсно продавати не варто.
За цей час треба сплачувати коммуналь та охорону. Це прямі збитки. Тому я і пропонує 49999 євро. Від щирого серця. Та з повагою.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7919
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 799 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23131
|13501993
|
П'ят 14 жов, 2022 08:06
gekko
|
|1111
|4899803
|
|
|3
|4523
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|