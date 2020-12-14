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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:19
Если та трёха в Адаманте есть за 210куе от хозяев или рыл на ЛОХе - значит либо соседи не дают 210 в виде двух+ кирпичей на пол или на стол, либо прощупываем рынок в надежде на 250, потому что в Варшаве то что нравится стоит по пятёрке за метр.
Скорее комбинация первого и второго, по ценам на что-то приличное в Варшаве не в курсе.
Сколько тот Адамант мог стоить в момент покупки и начала ремонта, ибо оценить ремонт я могу, а почём вход был естественно нет?
Или он строился в моменты сильных скачков рынка и девала и надо точно знать момент покупки?
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барабашов
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:34
в жк адамант такую квартиру на сейчас реально продать 160 170 тыс все остальное хотелки
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88998899aleks
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:58
reus написав: Investor_K написав: reus написав:
чекати 10 років, коли його хотелки перетворяться на ринкову ціну, то тоді дійсно продавати не варто.
За цей час треба сплачувати коммуналь та охорону. Це прямі збитки. Тому я і пропонує 49999 євро. Від щирого серця. Та з повагою.
Для початку треба пережити зиму і подивитися у якому стані будуть приховані плінтуса.
В мене вже ком до горла від цієї доброти. Рятують з титаника, ще й гроші пропонують.
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airmax78
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:14
Так. Ми тут в Україні дуже переживаємо за тих, хто за кордоном.
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Investor_K
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:18
airmax78 написав: reus написав: Investor_K написав:
За цей час треба сплачувати коммуналь та охорону. Це прямі збитки. Тому я і пропонує 49999 євро. Від щирого серця. Та з повагою.
Для початку треба пережити зиму і подивитися у якому стані будуть приховані плінтуса.
В мене вже ком до горла від цієї доброти. Рятують з титаника, ще й гроші пропонують.
Вы же понимаете, это предложение актуально только до наступления с беларусии
Востаннє редагувалось Феодал
в П'ят 14 жов, 2022 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Феодал
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:18
finbiz написав:
Родичи розглядяють можливість продати свою 3К (89м2) в бізнес-жк Адамант на Соломінці поруч з центром, щоб придбати схожого рівня 3К в Варшаві. Серед сусідів в жк є зацікавлені в покупці (шукають куди вкласти кошти - бояться сідіти в грошах), торгуються в районі $210K
(під ключ все), тобто десь ~$2300/m2.
...................................................... Питання, чи це нормальна ціна щоб взяти схожу 3к у Варшаві
..............
Надо 3 таких Адаманта продать в нынешнее время(не уйдет она за 210 и близко), чтоб взять нечто похожее в Варшаве
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Damien
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:20
Investor_K написав:
Так. Ми тут в Україні дуже переживаємо за тих, хто за кордоном.
Українці один одного в біді не лишають. Ми найкращі!
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airmax78
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:24
Damien написав: finbiz написав:
Родичи розглядяють можливість продати свою 3К (89м2) в бізнес-жк Адамант на Соломінці поруч з центром, щоб придбати схожого рівня 3К в Варшаві. Серед сусідів в жк є зацікавлені в покупці (шукають куди вкласти кошти - бояться сідіти в грошах), торгуються в районі $210K
(під ключ все), тобто десь ~$2300/m2.
...................................................... Питання, чи це нормальна ціна щоб взяти схожу 3к у Варшаві
..............
Надо 3 таких Адаманта продать в нынешнее время(не уйдет она за 210 и близко), чтоб взять нечто похожее в Варшаве
З тим, що краще зараз продати погоджуюсь, а от навіщо та Варшава ніяк не можу зрозуміти
Хто може пояснити?
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fler
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:28
Феодал написав:
Вы же понимаете, это предложение актуально только до наступления с беларусии
А ще з Придністров'я.
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airmax78
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:30
airmax78 написав: Investor_K написав:
Так. Ми тут в Україні дуже переживаємо за тих, хто за кордоном.
Українці один одного в біді не лишають. Ми найкращі!
Так. Тому 49998 євро.
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Investor_K
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