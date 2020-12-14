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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10330103311033210333>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 139
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
26
5. 1001 - 1200
18%
25
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Если та трёха в Адаманте есть за 210куе от хозяев или рыл на ЛОХе - значит либо соседи не дают 210 в виде двух+ кирпичей на пол или на стол, либо прощупываем рынок в надежде на 250, потому что в Варшаве то что нравится стоит по пятёрке за метр.
Скорее комбинация первого и второго, по ценам на что-то приличное в Варшаве не в курсе.
Сколько тот Адамант мог стоить в момент покупки и начала ремонта, ибо оценить ремонт я могу, а почём вход был естественно нет?
Или он строился в моменты сильных скачков рынка и девала и надо точно знать момент покупки?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:34

в жк адамант такую квартиру на сейчас реально продать 160 170 тыс все остальное хотелки
88998899aleks
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:58

  reus написав:
  Investor_K написав:
  reus написав:чекати 10 років, коли його хотелки перетворяться на ринкову ціну, то тоді дійсно продавати не варто.


За цей час треба сплачувати коммуналь та охорону. Це прямі збитки. Тому я і пропонує 49999 євро. Від щирого серця. Та з повагою.

Для початку треба пережити зиму і подивитися у якому стані будуть приховані плінтуса.

В мене вже ком до горла від цієї доброти. Рятують з титаника, ще й гроші пропонують.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Так. Ми тут в Україні дуже переживаємо за тих, хто за кордоном.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:18

  airmax78 написав:
  reus написав:
  Investor_K написав:
За цей час треба сплачувати коммуналь та охорону. Це прямі збитки. Тому я і пропонує 49999 євро. Від щирого серця. Та з повагою.

Для початку треба пережити зиму і подивитися у якому стані будуть приховані плінтуса.

В мене вже ком до горла від цієї доброти. Рятують з титаника, ще й гроші пропонують.

Вы же понимаете, это предложение актуально только до наступления с беларусии
Востаннє редагувалось Феодал в П'ят 14 жов, 2022 14:19, всього редагувалось 1 раз.
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:18

  finbiz написав:
Родичи розглядяють можливість продати свою 3К (89м2) в бізнес-жк Адамант на Соломінці поруч з центром, щоб придбати схожого рівня 3К в Варшаві. Серед сусідів в жк є зацікавлені в покупці (шукають куди вкласти кошти - бояться сідіти в грошах), торгуються в районі $210K (під ключ все), тобто десь ~$2300/m2.
...................................................... Питання, чи це нормальна ціна щоб взяти схожу 3к у Варшаві ..............

Надо 3 таких Адаманта продать в нынешнее время(не уйдет она за 210 и близко), чтоб взять нечто похожее в Варшаве
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:20

  Investor_K написав:Так. Ми тут в Україні дуже переживаємо за тих, хто за кордоном.

Українці один одного в біді не лишають. Ми найкращі!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:24

  Damien написав:
  finbiz написав:
Родичи розглядяють можливість продати свою 3К (89м2) в бізнес-жк Адамант на Соломінці поруч з центром, щоб придбати схожого рівня 3К в Варшаві. Серед сусідів в жк є зацікавлені в покупці (шукають куди вкласти кошти - бояться сідіти в грошах), торгуються в районі $210K (під ключ все), тобто десь ~$2300/m2.
...................................................... Питання, чи це нормальна ціна щоб взяти схожу 3к у Варшаві ..............

Надо 3 таких Адаманта продать в нынешнее время(не уйдет она за 210 и близко), чтоб взять нечто похожее в Варшаве


З тим, що краще зараз продати погоджуюсь, а от навіщо та Варшава ніяк не можу зрозуміти :roll: Хто може пояснити?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:28

  Феодал написав:Вы же понимаете, это предложение актуально только до наступления с беларусии

А ще з Придністров'я.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:30

  airmax78 написав:
  Investor_K написав:Так. Ми тут в Україні дуже переживаємо за тих, хто за кордоном.

Українці один одного в біді не лишають. Ми найкращі!

Так. Тому 49998 євро.
Investor_K
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