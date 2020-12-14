Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:33
Investor_K написав: reus написав:
чекати 10 років, коли його хотелки перетворяться на ринкову ціну, то тоді дійсно продавати не варто.
За цей час треба сплачувати коммуналь та охорону. Це прямі збитки. Тому я і пропонує 49999 євро. Від щирого серця. Та з повагою.
Через 10 років мопи стануть не модними. От що мене турбує.
Те, що гардини повигорають, я вже мовчу
Ромасик
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:36
Ромасик написав: Investor_K написав: reus написав:
чекати 10 років, коли його хотелки перетворяться на ринкову ціну, то тоді дійсно продавати не варто.
За цей час треба сплачувати коммуналь та охорону. Це прямі збитки. Тому я і пропонує 49999 євро. Від щирого серця. Та з повагою.
Через 10 років мопи стануть не модними. От що мене турбує.
Те, що гардини повигорають, я вже мовчу
Шось мені підказує, шо не модними вони стануть вже після цієї зими
fler
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:41
Investor_K написав: airmax78 написав: Investor_K написав:
Так. Ми тут в Україні дуже переживаємо за тих, хто за кордоном.
Українці один одного в біді не лишають. Ми найкращі!
Так. Тому 49998 євро.
Дякую. Скооперуйтесь з Реусом, знайдіть ще трьох інвесторів з полтосиком та купіть в складчину. Це гарна інвестиція.
До речі, про напад з Білорусі:
https://youtu.be/QFT4Ml7OxxU
airmax78
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:44
fler написав: Ромасик написав:
Через 10 років мопи стануть не модними. От що мене турбує.
Те, що гардини повигорають, я вже мовчу
Шось мені підказує, шо не модними вони стануть вже після цієї зими
Хтось передивився кацапської антисоціальної реклами.
airmax78
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:55
airmax78 написав:
В мене вже ком до горла від цієї доброти. Рятують
з
титаника, ще й гроші пропонують.
Якщо би Ви були
на
Титаніку, то я вам би допоміг безкоштовно, слава Богу ви у безпеці! А на сьогодні свій Титанік ви виставили на продаж, і хочете за нього шалені кошти. Вам пропонують вийти з ризиків за достойні, як для війни кошти, а ви не хочете повірити у свій фарт. Через два роки будете сприймати мою пропозицію, як часи втрачених можливостей!
reus
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:58
Реус, Ви не та людина щоб купувати титаники. Навіть за бесцінь, за копійки, за дурню. Тому залишаю поки всі ризики на собі.
airmax78
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 16:01
airmax78 написав:
Реус, Ви не та людина щоб купувати титаники. Навіть за бесцінь, за копійки, за дурню. Тому залишаю поки всі ризики на собі.
Коли станете безхатьком - поставте свічку за моє здоровя. Бо я вам пропоную 49997 євро. Але це сьогодні. І цвна ви ж бачите - постійно падає.
Investor_K
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