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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10330103311033210333

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 139
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
26
5. 1001 - 1200
18%
25
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:33

  Investor_K написав:
  reus написав:чекати 10 років, коли його хотелки перетворяться на ринкову ціну, то тоді дійсно продавати не варто.


За цей час треба сплачувати коммуналь та охорону. Це прямі збитки. Тому я і пропонує 49999 євро. Від щирого серця. Та з повагою.

Через 10 років мопи стануть не модними. От що мене турбує.
Те, що гардини повигорають, я вже мовчу
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:36

  Ромасик написав:
  Investor_K написав:
  reus написав:чекати 10 років, коли його хотелки перетворяться на ринкову ціну, то тоді дійсно продавати не варто.


За цей час треба сплачувати коммуналь та охорону. Це прямі збитки. Тому я і пропонує 49999 євро. Від щирого серця. Та з повагою.

Через 10 років мопи стануть не модними. От що мене турбує.
Те, що гардини повигорають, я вже мовчу


Шось мені підказує, шо не модними вони стануть вже після цієї зими :roll:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:41

  Investor_K написав:
  airmax78 написав:
  Investor_K написав:Так. Ми тут в Україні дуже переживаємо за тих, хто за кордоном.

Українці один одного в біді не лишають. Ми найкращі!

Так. Тому 49998 євро.

Дякую. Скооперуйтесь з Реусом, знайдіть ще трьох інвесторів з полтосиком та купіть в складчину. Це гарна інвестиція.
До речі, про напад з Білорусі:
https://youtu.be/QFT4Ml7OxxU
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:44

  fler написав:
  Ромасик написав:Через 10 років мопи стануть не модними. От що мене турбує.
Те, що гардини повигорають, я вже мовчу


Шось мені підказує, шо не модними вони стануть вже після цієї зими :roll:

Хтось передивився кацапської антисоціальної реклами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:45

  fler написав:Шось мені підказує, шо не модними вони стануть вже після цієї зими :roll:

Якщо не включити опалення, можуть бути сюрпризи...
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:В мене вже ком до горла від цієї доброти. Рятують з титаника, ще й гроші пропонують.

Якщо би Ви були на Титаніку, то я вам би допоміг безкоштовно, слава Богу ви у безпеці! А на сьогодні свій Титанік ви виставили на продаж, і хочете за нього шалені кошти. Вам пропонують вийти з ризиків за достойні, як для війни кошти, а ви не хочете повірити у свій фарт. Через два роки будете сприймати мою пропозицію, як часи втрачених можливостей!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Реус, Ви не та людина щоб купувати титаники. Навіть за бесцінь, за копійки, за дурню. Тому залишаю поки всі ризики на собі.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 16:01

  airmax78 написав:Реус, Ви не та людина щоб купувати титаники. Навіть за бесцінь, за копійки, за дурню. Тому залишаю поки всі ризики на собі.

Коли станете безхатьком - поставте свічку за моє здоровя. Бо я вам пропоную 49997 євро. Але це сьогодні. І цвна ви ж бачите - постійно падає.
Investor_K
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