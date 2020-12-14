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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10330103311033210333

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 139
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
26
5. 1001 - 1200
18%
25
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:33

  Investor_K написав:
  reus написав:чекати 10 років, коли його хотелки перетворяться на ринкову ціну, то тоді дійсно продавати не варто.


За цей час треба сплачувати коммуналь та охорону. Це прямі збитки. Тому я і пропонує 49999 євро. Від щирого серця. Та з повагою.

Через 10 років мопи стануть не модними. От що мене турбує.
Те, що гардини повигорають, я вже мовчу
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:36

  Ромасик написав:
  Investor_K написав:
  reus написав:чекати 10 років, коли його хотелки перетворяться на ринкову ціну, то тоді дійсно продавати не варто.


За цей час треба сплачувати коммуналь та охорону. Це прямі збитки. Тому я і пропонує 49999 євро. Від щирого серця. Та з повагою.

Через 10 років мопи стануть не модними. От що мене турбує.
Те, що гардини повигорають, я вже мовчу


Шось мені підказує, шо не модними вони стануть вже після цієї зими :roll:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:41

  Investor_K написав:
  airmax78 написав:
  Investor_K написав:Так. Ми тут в Україні дуже переживаємо за тих, хто за кордоном.

Українці один одного в біді не лишають. Ми найкращі!

Так. Тому 49998 євро.

Дякую. Скооперуйтесь з Реусом, знайдіть ще трьох інвесторів з полтосиком та купіть в складчину. Це гарна інвестиція.
До речі, про напад з Білорусі:
https://youtu.be/QFT4Ml7OxxU
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:44

  fler написав:
  Ромасик написав:Через 10 років мопи стануть не модними. От що мене турбує.
Те, що гардини повигорають, я вже мовчу


Шось мені підказує, шо не модними вони стануть вже після цієї зими :roll:

Хтось передивився кацапської антисоціальної реклами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:45

  fler написав:Шось мені підказує, шо не модними вони стануть вже після цієї зими :roll:

Якщо не включити опалення, можуть бути сюрпризи...
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:В мене вже ком до горла від цієї доброти. Рятують з титаника, ще й гроші пропонують.

Якщо би Ви були на Титаніку, то я вам би допоміг безкоштовно, слава Богу ви у безпеці! А на сьогодні свій Титанік ви виставили на продаж, і хочете за нього шалені кошти. Вам пропонують вийти з ризиків за достойні, як для війни кошти, а ви не хочете повірити у свій фарт. Через два роки будете сприймати мою пропозицію, як часи втрачених можливостей!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Реус, Ви не та людина щоб купувати титаники. Навіть за бесцінь, за копійки, за дурню. Тому залишаю поки всі ризики на собі.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 16:01

  airmax78 написав:Реус, Ви не та людина щоб купувати титаники. Навіть за бесцінь, за копійки, за дурню. Тому залишаю поки всі ризики на собі.

Коли станете безхатьком - поставте свічку за моє здоровя. Бо я вам пропоную 49997 євро. Але це сьогодні. І цвна ви ж бачите - постійно падає.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 17:14

  Investor_K написав:
  airmax78 написав:Реус, Ви не та людина щоб купувати титаники. Навіть за бесцінь, за копійки, за дурню. Тому залишаю поки всі ризики на собі.

Коли станете безхатьком - поставте свічку за моє здоровя. Бо я вам пропоную 49997 євро. Але це сьогодні. І цвна ви ж бачите - постійно падає.

Ціна на прєлєсть не може нікуди падати, тому що вона викарбувана в залізобетоні. Падає ваша мораль та віра у перемогу.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 17:28

  airmax78 написав:Реус, Ви не та людина щоб купувати титаники. Навіть за бесцінь, за копійки, за дурню. Тому залишаю поки всі ризики на собі.

Звісно, що не 100%, що Ваша квіточка перетвориться на Титаник, але ризики на мій погляд надзвичайно високі і це стосується всього РН Києва. Ваше право залишити ризики собі, але якщо передумаєте, то готовий повернутися до розгляду вашої пропозиції, але вже таких фінансових щедрот від мене ви не отримаєте.
Навіть, якщо у вашу квіточку не влучить ракета, й буде е/е та тепло, то все одно я очікую падіння цін на РН від -30% до -50% в залежності від багатьох чинників.
reus
 
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