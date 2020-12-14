Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:В мене вже ком до горла від цієї доброти. Рятують з титаника, ще й гроші пропонують.
Якщо би Ви були на Титаніку, то я вам би допоміг безкоштовно, слава Богу ви у безпеці! А на сьогодні свій Титанік ви виставили на продаж, і хочете за нього шалені кошти. Вам пропонують вийти з ризиків за достойні, як для війни кошти, а ви не хочете повірити у свій фарт. Через два роки будете сприймати мою пропозицію, як часи втрачених можливостей!
airmax78 написав:Реус, Ви не та людина щоб купувати титаники. Навіть за бесцінь, за копійки, за дурню. Тому залишаю поки всі ризики на собі.
Звісно, що не 100%, що Ваша квіточка перетвориться на Титаник, але ризики на мій погляд надзвичайно високі і це стосується всього РН Києва. Ваше право залишити ризики собі, але якщо передумаєте, то готовий повернутися до розгляду вашої пропозиції, але вже таких фінансових щедрот від мене ви не отримаєте. Навіть, якщо у вашу квіточку не влучить ракета, й буде е/е та тепло, то все одно я очікую падіння цін на РН від -30% до -50% в залежності від багатьох чинників.