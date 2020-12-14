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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 жов, 2022 18:10
Investor_K написав:
Якщо відверто, я взагалі не вірю у те, що в Макса є якась квартира. Віденський волоцюга
Я впевнений, що квартира є, але коли вкладено багато зусиль і коштів, то тяжко оцінити об'єктивну реальність та зробити правильні кроки, а головне вчасно. Я сам стикнувся з подібним, коли продавав своєю квартиру з дуже якісним ремонтом, але все ж таки холодний розум переміг емоції. Правда ситуація в мене була трішки інша, мені запропонували ціну від якої я не зміг відмовитися і не було війни з надзвичайними ризиками. Зараз час продавати, звісно якщо є кому. Завтра такої можливості вже практично не буде.
Востаннє редагувалось reus
в П'ят 14 жов, 2022 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 18:41
pesikot написав: Investor_K написав:
Треюа спитати у спільноти, що вони думають про наявність квартири у Ейрмакса
Квартира - є
Перевірено кризами
Плюси кидати не буду
Більше того, я відкрию всім секрет чому у мене завжди успішні угоди купівлі-продажі квартир. Я навіть у війну готовий вкладати кошти і орієнтуюся не на економічні та інші чинники, а виключно на купівлю, або продаж квартири Максом. Коли Макс купує, я продаю, коли Макс продає, я купую. Зараз Макс продавати не хоче, значить ще не дно.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 18:46
reus написав: pesikot написав: Investor_K написав:
Треюа спитати у спільноти, що вони думають про наявність квартири у Ейрмакса
Квартира - є
Перевірено кризами
Плюси кидати не буду
Більше того, я відкрию всім секрет чому у мене завжди успішні угоди купівлі-продажі квартир. Я навіть у війну готовий вкладати кошти і орієнтуюся не на економічні та інші чинники, а виключно на купівлю, або продаж квартири Максом. Коли Макс купує, я продаю, коли Макс продає, я купую. Зараз Макс продавати не хоче, значить ще не дно.
Що Ви продали у травні 2017го?
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 18:53
airmax78 написав:
Що Ви продали у травні 2017го?
Деталі та подробиці я залишаю закритими, а то буде багато конкурентів.
P.S. Та я шуткую, не беріть близько до серця!
Востаннє редагувалось reus
в П'ят 14 жов, 2022 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 19:01
reus написав: airmax78 написав:
Що Ви продали у травні 2017го?
Деталі та подробиці я залишаю закритими, а то буде багато конкурентів.
Зрозуміло - так би і казали, що нічого - то був поганий час для продажів.
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