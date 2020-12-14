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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10331103321033310334

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 139
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
26
5. 1001 - 1200
18%
25
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 18:10

  Investor_K написав:Якщо відверто, я взагалі не вірю у те, що в Макса є якась квартира. Віденський волоцюга

Я впевнений, що квартира є, але коли вкладено багато зусиль і коштів, то тяжко оцінити об'єктивну реальність та зробити правильні кроки, а головне вчасно. Я сам стикнувся з подібним, коли продавав своєю квартиру з дуже якісним ремонтом, але все ж таки холодний розум переміг емоції. Правда ситуація в мене була трішки інша, мені запропонували ціну від якої я не зміг відмовитися і не було війни з надзвичайними ризиками. Зараз час продавати, звісно якщо є кому. Завтра такої можливості вже практично не буде.
Востаннє редагувалось reus в П'ят 14 жов, 2022 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 18:41

  pesikot написав:
  Investor_K написав:Треюа спитати у спільноти, що вони думають про наявність квартири у Ейрмакса

Квартира - є
Перевірено кризами

Плюси кидати не буду

Більше того, я відкрию всім секрет чому у мене завжди успішні угоди купівлі-продажі квартир. Я навіть у війну готовий вкладати кошти і орієнтуюся не на економічні та інші чинники, а виключно на купівлю, або продаж квартири Максом. Коли Макс купує, я продаю, коли Макс продає, я купую. Зараз Макс продавати не хоче, значить ще не дно.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 18:46

  reus написав:
  pesikot написав:
  Investor_K написав:Треюа спитати у спільноти, що вони думають про наявність квартири у Ейрмакса

Квартира - є
Перевірено кризами

Плюси кидати не буду

Більше того, я відкрию всім секрет чому у мене завжди успішні угоди купівлі-продажі квартир. Я навіть у війну готовий вкладати кошти і орієнтуюся не на економічні та інші чинники, а виключно на купівлю, або продаж квартири Максом. Коли Макс купує, я продаю, коли Макс продає, я купую. Зараз Макс продавати не хоче, значить ще не дно.

Що Ви продали у травні 2017го?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 18:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Що Ви продали у травні 2017го?
Деталі та подробиці я залишаю закритими, а то буде багато конкурентів.
P.S. Та я шуткую, не беріть близько до серця!
Востаннє редагувалось reus в П'ят 14 жов, 2022 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 19:01

  reus написав:
  airmax78 написав:Що Ви продали у травні 2017го?
Деталі та подробиці я залишаю закритими, а то буде багато конкурентів.

Зрозуміло - так би і казали, що нічого - то був поганий час для продажів.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 19:09

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Що Ви продали у травні 2017го?
Деталі та подробиці я залишаю закритими, а то буде багато конкурентів.

Зрозуміло - так би і казали, що нічого - то був поганий час для продажів.

У мене виключно всі угоди, як показав час були успішними. Якщо серйозно, то я вважаю на сьогодні, що якщо є покупець з пристойною пропозицією, то треба продавати. Я не продаю, тому що немає що. А ціни на мою покупку будуть пізніше. А продавати може бути вигідно завжди, якщо є пропозиція краща, чим ти продаєш. До речі у мене був продаж в кінці 2017р., але за ці кошти я зробив вдалу покупу, яку продав 2020р.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 20:28

  reus написав:....А ціни на мою покупку будуть пізніше.

Сейчас 98% потенциальных покупателей так думают.
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