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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10332103331033410335

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 139
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
26
5. 1001 - 1200
18%
25
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Реальные покупки совершают беженцы с рюкзаком долларов на спине.
В банк нести деньги боятся. С детьми по убитым арендным хатам как то не очень хотят.
Да, но это не массовое явление. Пока единичные случаи. Это олени, которые Киев воспринимают как островок безопасности в сравнении с тем, откуда они приехали. Но это иллюзии, которые быстро развеются. Не время сейчас покупать по этим хотелкам. Цены ползут вниз. Зачем покупать сейчас то, что через время будет стоить -30% -50%?
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:29

  UA написав:
  reus написав:....А ціни на мою покупку будуть пізніше.

Сейчас 98% потенциальных покупателей так думают.

Я себя не считаю потенциальным покупателем. У меня есть все, что нужно для жизни и бизнеса в т. ч. и за рубежом. Если попадется что-то интересное за интересные деньги, то куплю, если нет, то есть чем заниматься. Это мое хобби. Я не считаю себя большим экспертом в этой области, просто развлекаюсь.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Это-то и смущает. Такая железобетонная уверенность, что подберут на дне все что захотят за 3 копейки (вернее за 49997 євро).
Не переживайте, Ваша квиточка стоит дороже, в районе 140 куе., но это пока, теоретически она может опуститься к этой цифре, но тогда я точно не ваш покупатель потому, что тогда будут другие заботы и проблемы.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:47

  reus написав:
  UA написав:Реальные покупки совершают беженцы с рюкзаком долларов на спине.
В банк нести деньги боятся. С детьми по убитым арендным хатам как то не очень хотят.
Да, но это не массовое явление. Пока единичные случаи. Это олени, которые Киев воспринимают как островок безопасности в сравнении с тем, откуда они приехали. Но это иллюзии, которые быстро развеются. Не время сейчас покупать по этим хотелкам. Цены ползут вниз. Зачем покупать сейчас то, что через время будет стоить -30% -50%?

Взгляните на ситуацию глазами бывшего жителя Марика.
Чудом сложилось так, что на руках 50 - 100 куе
В банк стремно.
С деньгами сидеть в арендной хате?
Домушники не исчезли.
UA
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:50

  UA написав:Взгляните на ситуацию глазами бывшего жителя Марика.
Чудом сложилось так, что на руках 50 - 100 куе
В банк стремно.
С деньгами сидеть в арендной хате?
Домушники не исчезли.

Т.е. деньги на квартиру есть, а 150$ на аренду банковской ячейки нет?
Востаннє редагувалось Richi в П'ят 14 жов, 2022 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:53

  UA написав:
  reus написав:
  UA написав:Реальные покупки совершают беженцы с рюкзаком долларов на спине.
В банк нести деньги боятся. С детьми по убитым арендным хатам как то не очень хотят.
Да, но это не массовое явление. Пока единичные случаи. Это олени, которые Киев воспринимают как островок безопасности в сравнении с тем, откуда они приехали. Но это иллюзии, которые быстро развеются. Не время сейчас покупать по этим хотелкам. Цены ползут вниз. Зачем покупать сейчас то, что через время будет стоить -30% -50%?

Взгляните на ситуацию глазами бывшего жителя Марика.
Чудом сложилось так, что на руках 50 - 100 куе
В банк стремно.
С деньгами сидеть в арендной хате?
Домушники не исчезли.

Зачем держать деньги в арендной хате? Есть более безопасные способы сохранить деньги. Если у чел. хватило ума заработать, то сохранить найдет способ.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:54

  airmax78 написав:Это-то и смущает. Такая железобетонная уверенность, что подберут на дне все что захотят за 3 копейки (вернее за 49997 євро).

Может и не на дне, но в более понятной ситуации. Как обсуждалось ранее, жилье для себя можно покупать по любой цене. Для себя время не то. Спекулянтов тоже нет.
Так что все же ждем дно. А время - деньги, покупатели играются в 100к и овдп, приумножая деньги, а продавцы любуются своими консервами.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 22:00

  UA написав:Взгляните на ситуацию глазами бывшего жителя Марика.
Чудом сложилось так, что на руках 50 - 100 куе

Квартиру надо покупать там где работа. Если человек остался без работы (бизнеса), то зачем ему ехать в условный Киев. Как пример, ребята перевезли оборудование по производству мебели, из разрушенного войной города, в Болгарию и начали работать там. Какая разница где начинать с нуля? Европа рядом, налоги меньше, спокойнее, климат лучше и т.д. Если красил или ремонтировал машины, как вариант, то нахрена переезжать из Херсона в Киев, когда можно сразу в условную Польшу или … Смысл менять шило на мыло?
Что меня удивило в данной ситуации, так это то, что ВСЕ мои знакомые, которые находились в разных городах и попали в сложную ситуацию – наотрез не хотят ехать в Киев. Если уезжать, то точно из Украины совсем.
Richi
 
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