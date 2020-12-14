Додано: П'ят 14 жов, 2022 22:00

UA написав: Взгляните на ситуацию глазами бывшего жителя Марика.

Чудом сложилось так, что на руках 50 - 100 куе

Взгляните на ситуацию глазами бывшего жителя Марика.Чудом сложилось так, что на руках 50 - 100 куе

Квартиру надо покупать там где работа. Если человек остался без работы (бизнеса), то зачем ему ехать в условный Киев. Как пример, ребята перевезли оборудование по производству мебели, из разрушенного войной города, в Болгарию и начали работать там. Какая разница где начинать с нуля? Европа рядом, налоги меньше, спокойнее, климат лучше и т.д. Если красил или ремонтировал машины, как вариант, то нахрена переезжать из Херсона в Киев, когда можно сразу в условную Польшу или … Смысл менять шило на мыло?Что меня удивило в данной ситуации, так это то, что ВСЕ мои знакомые, которые находились в разных городах и попали в сложную ситуацию – наотрез не хотят ехать в Киев. Если уезжать, то точно из Украины совсем.