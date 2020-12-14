|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:21
UA написав:
Реальные покупки совершают беженцы с рюкзаком долларов на спине.
В банк нести деньги боятся. С детьми по убитым арендным хатам как то не очень хотят.
Да, но это не массовое явление. Пока единичные случаи. Это олени, которые Киев воспринимают как островок безопасности в сравнении с тем, откуда они приехали. Но это иллюзии, которые быстро развеются. Не время сейчас покупать по этим хотелкам. Цены ползут вниз. Зачем покупать сейчас то, что через время будет стоить -30% -50%?
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3886
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 1120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:29
UA написав: reus написав:
....А ціни на мою покупку будуть пізніше
.
Сейчас 98% потенциальных покупателей так думают.
Я себя не считаю потенциальным покупателем. У меня есть все, что нужно для жизни и бизнеса в т. ч. и за рубежом. Если попадется что-то интересное за интересные деньги, то куплю, если нет, то есть чем заниматься. Это мое хобби. Я не считаю себя большим экспертом в этой области, просто развлекаюсь.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3886
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 1120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:33
airmax78 написав:
Это-то и смущает. Такая железобетонная уверенность, что подберут на дне все что захотят за 3 копейки (вернее за 49997 євро).
Не переживайте, Ваша квиточка стоит дороже, в районе 140 куе., но это пока, теоретически она может опуститься к этой цифре, но тогда я точно не ваш покупатель потому, что тогда будут другие заботы и проблемы.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3886
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 1120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:47
reus написав: UA написав:
Реальные покупки совершают беженцы с рюкзаком долларов на спине.
В банк нести деньги боятся. С детьми по убитым арендным хатам как то не очень хотят.
Да, но это не массовое явление. Пока единичные случаи. Это олени, которые Киев воспринимают как островок безопасности в сравнении с тем, откуда они приехали. Но это иллюзии, которые быстро развеются. Не время сейчас покупать по этим хотелкам. Цены ползут вниз. Зачем покупать сейчас то, что через время будет стоить -30% -50%?
Взгляните на ситуацию глазами бывшего жителя Марика.
Чудом сложилось так, что на руках 50 - 100 куе
В банк стремно.
С деньгами сидеть в арендной хате?
Домушники не исчезли.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7250
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1663 раз.
- Подякували: 1987 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:50
UA написав:
Взгляните на ситуацию глазами бывшего жителя Марика.
Чудом сложилось так, что на руках 50 - 100 куе
В банк стремно.
С деньгами сидеть в арендной хате?
Домушники не исчезли.
Т.е. деньги на квартиру есть, а 150$ на аренду банковской ячейки нет?
Востаннє редагувалось Richi
в П'ят 14 жов, 2022 22:09, всього редагувалось 1 раз.
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1670
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 784 раз.
- Подякували: 795 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:53
UA написав: reus написав: UA написав:
Реальные покупки совершают беженцы с рюкзаком долларов на спине.
В банк нести деньги боятся. С детьми по убитым арендным хатам как то не очень хотят.
Да, но это не массовое явление. Пока единичные случаи. Это олени, которые Киев воспринимают как островок безопасности в сравнении с тем, откуда они приехали. Но это иллюзии, которые быстро развеются. Не время сейчас покупать по этим хотелкам. Цены ползут вниз. Зачем покупать сейчас то, что через время будет стоить -30% -50%?
Взгляните на ситуацию глазами бывшего жителя Марика.
Чудом сложилось так, что на руках 50 - 100 куе
В банк стремно.
С деньгами сидеть в арендной хате?
Домушники не исчезли.
Зачем держать деньги в арендной хате? Есть более безопасные способы сохранить деньги. Если у чел. хватило ума заработать, то сохранить найдет способ.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3886
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 1120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:54
airmax78 написав:
Это-то и смущает. Такая железобетонная уверенность, что подберут на дне все что захотят за 3 копейки (вернее за 49997 євро).
Может и не на дне, но в более понятной ситуации. Как обсуждалось ранее, жилье для себя можно покупать по любой цене. Для себя время не то. Спекулянтов тоже нет.
Так что все же ждем дно. А время - деньги, покупатели играются в 100к и овдп, приумножая деньги, а продавцы любуются своими консервами.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5119
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1278 раз.
- Подякували: 754 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 жов, 2022 22:00
UA написав:
Взгляните на ситуацию глазами бывшего жителя Марика.
Чудом сложилось так, что на руках 50 - 100 куе
Квартиру надо покупать там где работа. Если человек остался без работы (бизнеса), то зачем ему ехать в условный Киев. Как пример, ребята перевезли оборудование по производству мебели, из разрушенного войной города, в Болгарию и начали работать там. Какая разница где начинать с нуля? Европа рядом, налоги меньше, спокойнее, климат лучше и т.д. Если красил или ремонтировал машины, как вариант, то нахрена переезжать из Херсона в Киев, когда можно сразу в условную Польшу или … Смысл менять шило на мыло?
Что меня удивило в данной ситуации, так это то, что ВСЕ мои знакомые, которые находились в разных городах и попали в сложную ситуацию – наотрез не хотят ехать в Киев. Если уезжать, то точно из Украины совсем.
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1670
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 784 раз.
- Подякували: 795 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 жов, 2022 22:31
beee написав:
с деньгами что делать?
Как Вам можно, что-то советовать если вам нравиться искать недвижимость, заморачиваться с покупкой и оформление. Потом искать строителей, мотаться по строительным магазинам, выбирать стройматериалы, пинать работяг, решать вопросы с косяками и через пол года получить результат своих усилий в виде квартиры с ремонтом, которую надо удачно сдать … И опять бег с препятствиями – найти риелтора, нормальных арендаторов, решать вопросы по оплате и текущему ремонту … В итоге заработать 5-8% годовых, а через 5-7 лет часть из них потратить на устранение поломок и приведение жилища в порядок для новых арендаторов. Вся жизнь – борьба!
Вопрос: вам это действительно так нравиться делать или вы ничего другого не умеете? Если вы прям так любите или хотите зарабатывать на недвижимости, ну купите акции фонда американского (REIT), который рулит, например медицинскими учреждениями и получайте 8-10% с аренды больниц, домов престарелых и пр. Хотите треша – купите акции REITа который держит тюрьмы и получайте свои 10%. Полиция найдёт вам арендаторов, прокурор выступит риелтором, а правительство США оплатит пребывание.
Понадобились деньги – продали часть акций, в отличии от квартиры, где нельзя продать часть. Появились лишние деньги – докупили сколько надо. Вопрос нескольких минут.
Но есть и проблема – вы не сможете выбрать цвет краски которой будут покрашены стены в больнице или тюрьме, сменить арендатора и т.п. Т.е. удовольствия от процесса управления не получите.
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1670
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 784 раз.
- Подякували: 795 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 жов, 2022 22:33
Richi написав:
Квартиру надо покупать там где работа.
UA написав:
Взгляните на ситуацию глазами бывшего жителя Марика.
Чудом сложилось так, что на руках 50 - 100 куе
Если человек остался без работы (бизнеса), то зачем ему ехать в условный Киев. Как пример, ребята перевезли оборудование по производству мебели, из разрушенного войной города, в Болгарию и начали работать там. Какая разница где начинать с нуля? Европа рядом, налоги меньше, спокойнее, климат лучше и т.д. Если красил или ремонтировал машины, как вариант, то нахрена переезжать из Херсона в Киев, когда можно сразу в условную Польшу или … Смысл менять шило на мыло?
Что меня удивило в данной ситуации, так это то, что ВСЕ мои знакомые, которые находились в разных городах и попали в сложную ситуацию – наотрез не хотят ехать в Киев. Если уезжать, то точно из Украины совсем.
Есть смысл покупать квартиру, когда решен вопрос с базовой потребностью - безопасностью. На сегодня этот вопрос не решен, поэтому по сегодняшнему прайсу покупать не вижу смысла. Квартира, это стратегическая покупка 10 лет+(если не спекулянт) Кто может сказать, какая ситуация будет в Киеве через год?
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3886
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 1120 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23131
|13520211
|
П'ят 14 жов, 2022 08:06
gekko
|
|1111
|4899820
|
|
|3
|4524
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|