Додано: П'ят 14 жов, 2022 22:31

beee написав: с деньгами что делать? с деньгами что делать?

Как Вам можно, что-то советовать если вам нравиться искать недвижимость, заморачиваться с покупкой и оформление. Потом искать строителей, мотаться по строительным магазинам, выбирать стройматериалы, пинать работяг, решать вопросы с косяками и через пол года получить результат своих усилий в виде квартиры с ремонтом, которую надо удачно сдать … И опять бег с препятствиями – найти риелтора, нормальных арендаторов, решать вопросы по оплате и текущему ремонту … В итоге заработать 5-8% годовых, а через 5-7 лет часть из них потратить на устранение поломок и приведение жилища в порядок для новых арендаторов. Вся жизнь – борьба!Вопрос: вам это действительно так нравиться делать или вы ничего другого не умеете? Если вы прям так любите или хотите зарабатывать на недвижимости, ну купите акции фонда американского (REIT), который рулит, например медицинскими учреждениями и получайте 8-10% с аренды больниц, домов престарелых и пр. Хотите треша – купите акции REITа который держит тюрьмы и получайте свои 10%. Полиция найдёт вам арендаторов, прокурор выступит риелтором, а правительство США оплатит пребывание.Понадобились деньги – продали часть акций, в отличии от квартиры, где нельзя продать часть. Появились лишние деньги – докупили сколько надо. Вопрос нескольких минут.Но есть и проблема – вы не сможете выбрать цвет краски которой будут покрашены стены в больнице или тюрьме, сменить арендатора и т.п. Т.е. удовольствия от процесса управления не получите.