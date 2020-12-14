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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10333103341033510336

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 139
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
26
5. 1001 - 1200
18%
25
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 23:12

  Феодал написав:недвига в Украине - высокорисковый актив, с очень низкой доходностью, и так будет еще долго, очень долго


высокорисковый актив по определению не может быть с низкой доходностью. хотя бы потому, что с низкой доходностью есть много низкоризковых активов )
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 23:15

  airmax78 написав:Кацапская армия стремительно деградирует. Скоро увидим чмобиков в экипировке 1943 года выпуска и на технике 60-х гг. Надеюсь что и с авиацией, со временем, разберутся, в т.ч. с остатками 40-летней+ стратегической.


каждый мнит себя стратегом, видя бой издалека. Это просто к слову пришлось
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 23:17

  airmax78 написав:Держит нас тут только мой контракт и воздушные тревоги в Киеве.


ну зачем же близких вам по духу людей, соратников по КРЖН, считать совсем уж идиотами?
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  #<1 ... 10333103341033510336
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