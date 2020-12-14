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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 жов, 2022 23:12
Феодал написав:
недвига в Украине - высокорисковый актив, с очень низкой доходностью, и так будет еще долго, очень долго
высокорисковый актив по определению не может быть с низкой доходностью. хотя бы потому, что с низкой доходностью есть много низкоризковых активов )
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 23:15
airmax78 написав:
Кацапская армия стремительно деградирует. Скоро увидим чмобиков в экипировке 1943 года выпуска и на технике 60-х гг. Надеюсь что и с авиацией, со временем, разберутся, в т.ч. с остатками 40-летней+ стратегической.
каждый мнит себя стратегом, видя бой издалека. Это просто к слову пришлось
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 23:17
airmax78 написав:
Держит нас тут только мой контракт и воздушные тревоги в Киеве.
ну зачем же близких вам по духу людей, соратников по КРЖН, считать совсем уж идиотами?
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