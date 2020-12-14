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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 жов, 2022 23:48
adeges написав: airmax78 написав:
Кацапская армия стремительно деградирует. Скоро увидим чмобиков в экипировке 1943 года выпуска и на технике 60-х гг. Надеюсь что и с авиацией, со временем, разберутся, в т.ч. с остатками 40-летней+ стратегической.
каждый мнит себя стратегом, видя бой издалека. Это просто к слову пришлось
Каким стратегом? Я предлагаю Генштабу куда двигать войска и что и когда освобождать?
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 23:55
adeges написав: airmax78 написав:
Держит нас тут только мой контракт и воздушные тревоги в Киеве.
ну зачем же близких вам по духу людей, соратников по КРЖН, считать совсем уж идиотами?
Вы судите о людях по себе. Представьте себе: в Киеве вы жили в центре города, в отличном доме, в только что отремонтированной квартире с дизайнерским ремонтом. Можно сказать сбылась давняя мечта. И тут е#лысь... венский спальник, хрющ, уставшая мебель, состояние... Вместо везде на своей машине - везде на ОТ. В самом деле думаете пищит от восторга "о боже, наконец-то я в Вене живу"?
А да, тыковка на торте: вместо 2 бедрум с 2мя полноценными санузлами на 3х человек - 2 бедрум с 1.5 неполноценными санузлами на 5 человек (сестра жены с 18-летней дочкой упали нам на хвост в последний момент). Жена всегда мечтала жить по-ближе к сестре, но 7 месяцев в одной квартире - ту мач уже даже для нее. О себе я вообще молчу. Я тупо сижу на работе до 12 ночи, чтобы в эту "общагу" не возвращаться.
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Додано: Суб 15 жов, 2022 00:29
airmax78 написав:
Вы судите о людях по себе. Представьте себе: в Киеве вы жили в центре города, в отличном доме, в только что отремонтированной квартире с дизайнерским ремонтом. Можно сказать сбылась давняя мечта. И тут е#лысь... венский спальник, хрющ, уставшая мебель, состояние... Вместо везде на своей машине - везде на ОТ. В самом деле думаете пищит от восторга "о боже, наконец-то я в Вене живу"?
А да, тыковка на торте: вместо 2 бедрум с 2мя полноценными санузлами на 3х человек - 2 бедрум с 1.5 санузлами на 5 человек. Сестра жены с дочкой упали нам на хвост в последний момент. Жена всегда мечтала жить по-ближе к сестре, но 7 месяцев в одной квартире - ту мач уже даже для нее. О себе я вообще молчу. Я тупо сижу на работе до 12 ночи, чтобы в эту "общагу" не возвращаться.
Выходные, поедьте куда-то, а то нервы не к чёрту)))
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Додано: Суб 15 жов, 2022 00:38
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Велике краще видно на відстані. А Україна стає великою країною, а українці - великим народом.
По такой логике, надо было еще дальше забраться, чтоюы видно было лучше.
Відстань ідеальна. З США дивитись заважає кривизна земної поверхні.
Таладна!
А как-же "Госдеп все видит"?
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Додано: Суб 15 жов, 2022 00:44
airmax78 написав:
Вы судите о людях по себе. Представьте себе: в Киеве вы жили в центре города, в отличном доме, в только что отремонтированной квартире с дизайнерским ремонтом. Можно сказать сбылась давняя мечта. И тут е#лысь... венский спальник, хрющ, уставшая мебель, состояние... Вместо везде на своей машине - везде на ОТ. В самом деле думаете пищит от восторга "о боже, наконец-то я в Вене живу"?
А да, тыковка на торте: вместо 2 бедрум с 2мя полноценными санузлами на 3х человек - 2 бедрум с 1.5 санузлами на 5 человек. Сестра жены с дочкой упали нам на хвост в последний момент. Жена всегда мечтала жить по-ближе к сестре, но 7 месяцев в одной квартире - ту мач уже даже для нее. О себе я вообще молчу. Я тупо сижу на работе до 12 ночи, чтобы в эту "общагу" не возвращаться.
Жена с детьми моего приятеля жила до июня в Вене, правда хата у них немного побольше в Киеве 150 кВм. в НЛ с диз. ремонтом и авто точно не знаю сколько, т. к. он меняет чаще, чем мы видимся. Так его жена категорически против возвращаться в "сарай" 3 бедрум в Вене. Мои аргументы на счет безопасности не действуют, все привыкли к Киевскому комфорту. А супруг не хочет уезжать за рубеж, т. к. его с/х бизнес пока успешно работает.
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Додано: Суб 15 жов, 2022 01:01
Hotab написав: UA написав: baraka написав:
пипл, а куда будет двигаться аренда на КРЖН, если скажем, во второй половине 2023 года мы закончим войну, вернём Крым и донбабве и откроются границы ? А в рашке смута и гражданская война.
аренда на КРЖН вверх или аренда вниз ? Почему ?
Аренда в ЛЮБОМ случаи вверх.
Существующие ставки аренды не покрывают расходов на поддержание арендных квартир в приемлемом состоянии.
Арендодатели уже массово перевесили ремонты бытовой техники на арендаторов.
А это скрытое повышение арендной ставки.
Неполная комплектация арендных квартир становится нормой.
Докупайте сами если вам чего то не хватает или ищите другого арендодателя.
Сейчас примерно такие настроения на рынке аренды.
Про свежий современный ремонт арендаторам на ближайшие годы прийдетеся забыть - стране война.
А якщо припустити, що 10% населення не повернеться взагалі (за рік-два зачепляться за нове місце) , а переселенці повернуться на батьківщину? (там зруйновано чимало, але не мільйони квартир), то кому буде потрібний цей надлишок житла??
Моє особисте спостереження: за кордоном зараз не сільські жителі, вони панічно бояться закордон, та і мови не знають. Там з міст. І якщо вони в Україну не повернуться...(вірніше повернуться не всі), то захарівський "навєс".
И UA прав, как арендодатель, и Вы.
Мне в контексте Вашего поста, вспомнился 2015 год, конец весны-начало лета.
Из Киева так-же массово как в 2014 приехали так и в 2015 свалили переселенцы с Донбасса. Не все, конечно. Но очень много. У многих тупо закончились деньги.
И как раз я избавился от проблемного арендатора в конце весны, потом на месяц принял гостей в арендной хате и аккурат к майским выставил на экспозицию.
Фига!
НЕ успевал перерисовывать ценник вниз.
На венике обычная 1к в панельке долго висела за 3 с небольщим, постепенно съезжая к 3-м, на Татарке очень неплохая сталинка 2к с частичным ремонтом (очевидно по помещениям делали ремонт, но окна все заменены) стоила около 5 и висела дооолго. По дому, где я сдавал тоже висяки и сползание цен.
К чему это написано?
Когда устаканится какой-нибудь мир (надеюсь, с Крымом и Донбассом подконтрольными Украине), народ расползется по своим углам.
Одномоментно. И как бы ни было больно и обидно, арендодателям будет не сладко.
Аренда будет в ж.пе.
Кроме того, экономическая ситуация и сейчас не фонтан, а будет надолго печальной.
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Додано: Суб 15 жов, 2022 01:02
rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:
По такой логике, надо было еще дальше забраться, чтоюы видно было лучше.
Відстань ідеальна. З США дивитись заважає кривизна земної поверхні.
Таладна!
А как-же "Госдеп все видит"?
У Госдепа супутники 24/7 над кожним клаптиком землі та скрізь агенти. І то час від часу пропускають дещо.
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Додано: Суб 15 жов, 2022 01:06
reus написав:
airmax78 написав:
Вы судите о людях по себе. Представьте себе: в Киеве вы жили в центре города, в отличном доме, в только что отремонтированной квартире с дизайнерским ремонтом. Можно сказать сбылась давняя мечта. И тут е#лысь... венский спальник, хрющ, уставшая мебель, состояние... Вместо везде на своей машине - везде на ОТ. В самом деле думаете пищит от восторга "о боже, наконец-то я в Вене живу"?
А да, тыковка на торте: вместо 2 бедрум с 2мя полноценными санузлами на 3х человек - 2 бедрум с 1.5 санузлами на 5 человек. Сестра жены с дочкой упали нам на хвост в последний момент. Жена всегда мечтала жить по-ближе к сестре, но 7 месяцев в одной квартире - ту мач уже даже для нее. О себе я вообще молчу. Я тупо сижу на работе до 12 ночи, чтобы в эту "общагу" не возвращаться.
Жена с детьми моего приятеля жила до июня в Вене, правда хата у них немного побольше в Киеве 150 кВм. в НЛ с диз. ремонтом и авто точно не знаю сколько, т. к. он меняет чаще, чем мы видимся. Так его жена категорически против возвращаться в "сарай" 3 бедрум в Вене. Мои аргументы на счет безопасности не действуют, все привыкли к Киевскому комфорту. А супруг не хочет уезжать за рубеж, т. к. его с/х бизнес пока успешно работает.
Если еще и языковой барьер существует - это вообще ноу гоу.
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