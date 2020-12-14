Додано: Суб 15 жов, 2022 01:01

Hotab написав: UA написав: baraka написав: пипл, а куда будет двигаться аренда на КРЖН, если скажем, во второй половине 2023 года мы закончим войну, вернём Крым и донбабве и откроются границы ? А в рашке смута и гражданская война.



аренда на КРЖН вверх или аренда вниз ? Почему ? пипл, а куда будет двигаться аренда на КРЖН, если скажем, во второй половине 2023 года мы закончим войну, вернём Крым и донбабве и откроются границы ? А в рашке смута и гражданская война.аренда на КРЖН вверх или аренда вниз ? Почему ?

Аренда в ЛЮБОМ случаи вверх.

Существующие ставки аренды не покрывают расходов на поддержание арендных квартир в приемлемом состоянии.

Арендодатели уже массово перевесили ремонты бытовой техники на арендаторов.

А это скрытое повышение арендной ставки.

Неполная комплектация арендных квартир становится нормой.

Докупайте сами если вам чего то не хватает или ищите другого арендодателя.

Сейчас примерно такие настроения на рынке аренды.

Про свежий современный ремонт арендаторам на ближайшие годы прийдетеся забыть - стране война. Аренда в ЛЮБОМ случаи вверх.Существующие ставки аренды не покрывают расходов на поддержание арендных квартир в приемлемом состоянии.Арендодатели уже массово перевесили ремонты бытовой техники на арендаторов.А это скрытое повышение арендной ставки.Неполная комплектация арендных квартир становится нормой.Докупайте сами если вам чего то не хватает или ищите другого арендодателя.Сейчас примерно такие настроения на рынке аренды.Про свежий современный ремонт арендаторам на ближайшие годы прийдетеся забыть - стране война.



А якщо припустити, що 10% населення не повернеться взагалі (за рік-два зачепляться за нове місце) , а переселенці повернуться на батьківщину? (там зруйновано чимало, але не мільйони квартир), то кому буде потрібний цей надлишок житла??



Моє особисте спостереження: за кордоном зараз не сільські жителі, вони панічно бояться закордон, та і мови не знають. Там з міст. І якщо вони в Україну не повернуться...(вірніше повернуться не всі), то захарівський "навєс". А якщо припустити, що 10% населення не повернеться взагалі (за рік-два зачепляться за нове місце) , а переселенці повернуться на батьківщину? (там зруйновано чимало, але не мільйони квартир), то кому буде потрібний цей надлишок житла??Моє особисте спостереження: за кордоном зараз не сільські жителі, вони панічно бояться закордон, та і мови не знають. Там з міст. І якщо вони в Україну не повернуться...(вірніше повернуться не всі), то захарівський "навєс".

И UA прав, как арендодатель, и Вы.Мне в контексте Вашего поста, вспомнился 2015 год, конец весны-начало лета.Из Киева так-же массово как в 2014 приехали так и в 2015 свалили переселенцы с Донбасса. Не все, конечно. Но очень много. У многих тупо закончились деньги.И как раз я избавился от проблемного арендатора в конце весны, потом на месяц принял гостей в арендной хате и аккурат к майским выставил на экспозицию.Фига!НЕ успевал перерисовывать ценник вниз.На венике обычная 1к в панельке долго висела за 3 с небольщим, постепенно съезжая к 3-м, на Татарке очень неплохая сталинка 2к с частичным ремонтом (очевидно по помещениям делали ремонт, но окна все заменены) стоила около 5 и висела дооолго. По дому, где я сдавал тоже висяки и сползание цен.К чему это написано?Когда устаканится какой-нибудь мир (надеюсь, с Крымом и Донбассом подконтрольными Украине), народ расползется по своим углам.Одномоментно. И как бы ни было больно и обидно, арендодателям будет не сладко.Аренда будет в ж.пе.Кроме того, экономическая ситуация и сейчас не фонтан, а будет надолго печальной.