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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10335103361033710338>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 139
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
26
5. 1001 - 1200
18%
25
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 01:31

  fler написав:
  antey1969 написав:
  Hotab написав:Моє особисте спостереження: за кордоном зараз не сільські жителі, вони панічно бояться закордон, та і мови не знають. Там з міст. І якщо вони в Україну не повернуться...(вірніше повернуться не всі), то захарівський "навєс".


Хотаб прав.
За кордоном в основном наше городское население.
Почему? Потому что львиная доля населения Украины живёт в городах.


Не через це. Виїхали в більшості люди з грошима та зі знанням іноземної мови. Саме такі люди переважно мешкають у містах. Повернуться більшість, десь 80-85%. Процес повернення займе років 5 приблизно, якщо війна скінчиться у 2023-2024рр. Тому що дітям треба там довчитись, цінам на житло в Україні - впасти до цікавого рівня, економіці - почати зростати тощо.


Чем дольше будут сидеть в забугорье, тем крепче будут пускать корни, тем меньше будет мотивов возвращаться.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 01:38

  rjkz написав:О!
Кстати, интересное наблюдение.
У меня друзья, которые выехали и вернулись в Киев - понаехи, можно сказать.
А те, кто остался там - или очень давно в Киеве или киевляне.
И еще одно наблюдение, которое немного в сторону от темы ветки, но, надеюсь, модераторы простят.
В 2015-2016 среди моих знакомых и не только поднялась волна интереса к эмиграции. Ей не поддались большей частью те, кто понаехал в Киев и чего-то уже добился. Даже банально обзавелся своей хатой. Киевляне воспринимают свое жилье в Киеве как само собой разумеещееся, поэтому легче ставят себе другие цели.
Понаех-же, покоривший КРЖН, не готов принять решение, перечеркивающее его "достижение". Или-же оно дается через боль. Тут на форуме тоже есть примеры, не так-ли?

Убеждаете себя что все правильно сделали? Легко расстались с Киевом, но не смогли расстаться с АППС Люкс и форумом?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 02:14

  airmax78 написав:
  slonomag написав:
  fler написав:Повернуться більшість, десь 80-85%.

Вы думаете такой большой процент людей не сможет ассимилироваться на новом месте? Сами ведь пишете: "Виїхали в більшості люди з грошима та зі знанням іноземної мови.". Такие за пару лет тут купят недвигу, освоятся и не совсем понятно какими коврижками их можно будет заманить обратно.
Из того что я вижу вокруг себя сейчас (Испания), вернулись или планируют вернуться те кто и в Украине не особо нужны (кто просто на панике выскочил на пару месяцев в цивилизации на шару пожить). Это точно не ЦА КРЖН. А кто чего-то стоит (образованные, с норм специальностями и прямыми руками), уже заканчивают курсы испанского на А2 и возвращаться не планируют от слова совсем.
Больше разговоров когда выгоднее оставшуюся недвигу в Украине сливать, сейчас за 50-70% чтобы побыстрее тут квартиру купить, или вдруг через год война закончится и можно будет повыгоднее слить. Так что определенный навес таких квартир будет точно.

Моя жена - преподаватель немецкого языка, преподающая немецкий уже здесь, в Вене - хочет вернуться при первой возможности. Держит нас тут только мой контракт и воздушные тревоги в Киеве.


Респект, конечно, жене, но как-то странно искать какие-то особые преимущества в немецкоговорящей стране.
Это просто вопрос возможностей с адаптацией.
Подозреваю, что учит она украинцев.
А домой тянет зона комфорта и квартира, которая для женщин фетиш. Синдром гнездования.
Моя учительница Инглиша сейчас в Германии, несмотря на владение еще несколькими языками, как то голландский, испанский, французский и что-то еще. Но не немецкий. Ходит на курсы немецкого и мечтает вернуться в Киев. Дом, бизнес, муж.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 02:35

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Адамант? Па2300 за метр? Хапати гроші та тікати. Куди їх далі направити - питання десятирядне.
PS Все ж таки піду напишу заяву про спробу пограбування мене Реусом.

На меценатів заяву не пишуть, їм дякують за їх благодійність! Якщо є поодинокі випадки ліквідації кеша людьми, які не розуміють що відбувається, то це не тенденції РН, а лише виключення! Пропоную давати оцінку вашим хотелкам через рік, два і ви зрозумієте, що ваш потяг вже далеко і сісти у новий у вас буде шанс через 10 років!

Реус, всі ми пам'ятаємо Ваші сакцес сторіз на КРЖН. "Не слухай що я кажу - дивись що я роблю". І що каже Реус? Що нібито "займається благодійністю". А що насправді робить Реус? Намагається купити нерухомість з охрєнєвшим дисконтом.
Чому він це робить? Питання риторичне


И что делает МАКСИМ?
РАССКАЗЫВАЕТ сладкие речи про солнечные перспективы КРЖН и Украины, но сам сидит в ВЕНЕ и ПРОДАЕТ мечту всей своей жизни, где только переночевать успел и не успел повесить ШТОРЫ!
То есть, возвращаться не планирует.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 06:26

  rjkz написав:
И что делает МАКСИМ?
РАССКАЗЫВАЕТ сладкие речи про солнечные перспективы КРЖН и Украины, но сам сидит в ВЕНЕ и ПРОДАЕТ мечту всей своей жизни, где только переночевать успел и не успел повесить ШТОРЫ!
То есть, возвращаться не планирует.

По сути, народ в Германии, Австрии и вообще за рубежом постепенно обживается. Обрастает потихоньку мебелью, посудой и шмотками. Дети пошли в школы.
Знание языка постепенно растет, жена Максима не даст соврать. Следующий этап работа. Как только народ начнет переходить с социала на рабочие места, вероятность его возвращения назад будет все больше стремиться к нулю.
Мвксим как раз на этом этапе, поэтому и начал вялые попытки пристроить прелесть.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 06:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Чомусь під час повітпяних тривог та вибухів у Києві найиенше хочеться покупати красу Макса.
49996 євро.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 07:10

чуть после семи опять слышны звуки взрывов... (
но тут продолжат обсуждать возможный рост... это что?
сюр.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 07:18

  uaprofi написав:чуть после семи опять слышны звуки взрывов... (
но тут продолжат обсуждать возможный рост... это что?
сюр.

Тому -1євро. Я ж писав Иаксу, що я чесна людина. А у нього лише гроші в очвх
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 07:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Представьте себе: в Киеве вы жили в центре города, в отличном доме, в только что отремонтированной квартире с дизайнерским ремонтом. Можно сказать сбылась давняя мечта. И тут е#лысь... венский спальник, хрющ, уставшая мебель, состояние... Вместо везде на своей машине - везде на ОТ. В самом деле думаете пищит от восторга "о боже, наконец-то я в Вене живу"?

И что? Что Вы жалуетесь? Арендуй в центре Парижа тогда - площадью меньше и ценой дороже. Реально Макс какой-то нытик, незнаю как он наколотил с таким подходом к жизни столько бабла. Не уверен что законным способом.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 07:50

  rjkz написав:И что делает МАКСИМ?
РАССКАЗЫВАЕТ сладкие речи про солнечные перспективы КРЖН и Украины, но сам сидит в ВЕНЕ и ПРОДАЕТ мечту всей своей жизни, где только переночевать успел и не успел повесить ШТОРЫ!
То есть, возвращаться не планирует.

Самое обидное, что деньги пилятся прачечной из Украины.
BIGor
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