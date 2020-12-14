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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10335103361033710338

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 139
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
26
5. 1001 - 1200
18%
25
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 08:09

  stm написав:
  airmax78 написав:Вы судите о людях по себе. Представьте себе: в Киеве вы жили в центре города, в отличном доме, в только что отремонтированной квартире с дизайнерским ремонтом. Можно сказать сбылась давняя мечта. И тут е#лысь... венский спальник, хрющ, уставшая мебель, состояние... Вместо везде на своей машине - везде на ОТ. В самом деле думаете пищит от восторга "о боже, наконец-то я в Вене живу"?
А да, тыковка на торте: вместо 2 бедрум с 2мя полноценными санузлами на 3х человек - 2 бедрум с 1.5 санузлами на 5 человек. Сестра жены с дочкой упали нам на хвост в последний момент. Жена всегда мечтала жить по-ближе к сестре, но 7 месяцев в одной квартире - ту мач уже даже для нее. О себе я вообще молчу. Я тупо сижу на работе до 12 ночи, чтобы в эту "общагу" не возвращаться.

Выходные, поедьте куда-то, а то нервы не к чёрту)))

Во Львов)))
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 08:12

  rjkz написав:И что делает МАКСИМ?
РАССКАЗЫВАЕТ сладкие речи про солнечные перспективы КРЖН и Украины, но сам сидит в ВЕНЕ и ПРОДАЕТ мечту всей своей жизни, где только переночевать успел и не успел повесить ШТОРЫ!
То есть, возвращаться не планирует.

И я вот никак не пойму - он тролит нас или у него искренне складывается его логическая цепочка? :)
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 08:29

  fler написав:Не через це. Виїхали в більшості люди з грошима та зі знанням іноземної мови.

Я бы не сказал, что прямо все с деньгами, есть множество студенток без особого приданого, которые поехали покорять Европу.
Касательно языка, английский, если им хоть как-то и владеют, в ЕС не особо полезен - нужен немецкий, итальянский, испанский, ну польский хотя бы.
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