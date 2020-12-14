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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 жов, 2022 08:09
stm написав: airmax78 написав:
Вы судите о людях по себе. Представьте себе: в Киеве вы жили в центре города, в отличном доме, в только что отремонтированной квартире с дизайнерским ремонтом. Можно сказать сбылась давняя мечта. И тут е#лысь... венский спальник, хрющ, уставшая мебель, состояние... Вместо везде на своей машине - везде на ОТ. В самом деле думаете пищит от восторга "о боже, наконец-то я в Вене живу"?
А да, тыковка на торте: вместо 2 бедрум с 2мя полноценными санузлами на 3х человек - 2 бедрум с 1.5 санузлами на 5 человек. Сестра жены с дочкой упали нам на хвост в последний момент. Жена всегда мечтала жить по-ближе к сестре, но 7 месяцев в одной квартире - ту мач уже даже для нее. О себе я вообще молчу. Я тупо сижу на работе до 12 ночи, чтобы в эту "общагу" не возвращаться.
Выходные, поедьте куда-то, а то нервы не к чёрту)))
Во Львов)))
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Додано: Суб 15 жов, 2022 08:12
rjkz написав:
И что делает МАКСИМ?
РАССКАЗЫВАЕТ сладкие речи про солнечные перспективы КРЖН и Украины, но сам сидит в ВЕНЕ и ПРОДАЕТ мечту всей своей жизни, где только переночевать успел и не успел повесить ШТОРЫ!
То есть, возвращаться не планирует.
И я вот никак не пойму - он тролит нас или у него искренне складывается его логическая цепочка?
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Ромасик
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Додано: Суб 15 жов, 2022 08:29
fler написав:
Не через це. Виїхали в більшості люди з грошима та зі знанням іноземної мови
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Я бы не сказал, что прямо все с деньгами, есть множество студенток без особого приданого, которые поехали покорять Европу.
Касательно языка, английский, если им хоть как-то и владеют, в ЕС не особо полезен - нужен немецкий, итальянский, испанский, ну польский хотя бы.
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Ромасик
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Додано: Суб 15 жов, 2022 09:15
Ромасик написав: fler написав:
Не через це. Виїхали в більшості люди з грошима та зі знанням іноземної мови
.
Я бы не сказал, что прямо все с деньгами, есть множество студенток без особого приданого, которые поехали покорять Европу.
Касательно языка, английский, если им хоть как-то и владеют, в ЕС не особо полезен - нужен немецкий, итальянский, испанский, ну польский хотя бы.
Cтудентки и раньше ехали, а вот английский все-таки нужен. ИТ, консалтинг, авиация итд - куча хороших специальностей требующих англ.
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Додано: Суб 15 жов, 2022 09:43
Малая в ЛНУ на немецкой филологии учится, уже из 36 чел 8 перевелись за бугор. В основном связано, что уже 2 года сплошной онлайн, то Ковид, то война. 😾
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