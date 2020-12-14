|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 жов, 2022 08:09
stm написав: airmax78 написав:
Вы судите о людях по себе. Представьте себе: в Киеве вы жили в центре города, в отличном доме, в только что отремонтированной квартире с дизайнерским ремонтом. Можно сказать сбылась давняя мечта. И тут е#лысь... венский спальник, хрющ, уставшая мебель, состояние... Вместо везде на своей машине - везде на ОТ. В самом деле думаете пищит от восторга "о боже, наконец-то я в Вене живу"?
А да, тыковка на торте: вместо 2 бедрум с 2мя полноценными санузлами на 3х человек - 2 бедрум с 1.5 санузлами на 5 человек. Сестра жены с дочкой упали нам на хвост в последний момент. Жена всегда мечтала жить по-ближе к сестре, но 7 месяцев в одной квартире - ту мач уже даже для нее. О себе я вообще молчу. Я тупо сижу на работе до 12 ночи, чтобы в эту "общагу" не возвращаться.
Выходные, поедьте куда-то, а то нервы не к чёрту)))
Во Львов)))
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5125
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1278 раз.
- Подякували: 754 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 жов, 2022 08:12
rjkz написав:
И что делает МАКСИМ?
РАССКАЗЫВАЕТ сладкие речи про солнечные перспективы КРЖН и Украины, но сам сидит в ВЕНЕ и ПРОДАЕТ мечту всей своей жизни, где только переночевать успел и не успел повесить ШТОРЫ!
То есть, возвращаться не планирует.
И я вот никак не пойму - он тролит нас или у него искренне складывается его логическая цепочка?
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5125
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1278 раз.
- Подякували: 754 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 жов, 2022 08:29
fler написав:
Не через це. Виїхали в більшості люди з грошима та зі знанням іноземної мови
.
Я бы не сказал, что прямо все с деньгами, есть множество студенток без особого приданого, которые поехали покорять Европу.
Касательно языка, английский, если им хоть как-то и владеют, в ЕС не особо полезен - нужен немецкий, итальянский, испанский, ну польский хотя бы.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5125
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1278 раз.
- Подякували: 754 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 жов, 2022 09:15
Ромасик написав: fler написав:
Не через це. Виїхали в більшості люди з грошима та зі знанням іноземної мови
.
Я бы не сказал, что прямо все с деньгами, есть множество студенток без особого приданого, которые поехали покорять Европу.
Касательно языка, английский, если им хоть как-то и владеют, в ЕС не особо полезен - нужен немецкий, итальянский, испанский, ну польский хотя бы.
Cтудентки и раньше ехали, а вот английский все-таки нужен. ИТ, консалтинг, авиация итд - куча хороших специальностей требующих англ.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6680
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1055 раз.
- Подякували: 1429 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 15 жов, 2022 09:43
Малая в ЛНУ на немецкой филологии учится, уже из 36 чел 8 перевелись за бугор. В основном связано, что уже 2 года сплошной онлайн, то Ковид, то война. 😾
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1343
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 жов, 2022 10:47
rjkz написав: airmax78 написав:
Реус, всі ми пам'ятаємо Ваші сакцес сторіз на КРЖН. "Не слухай що я кажу - дивись що я роблю".
І що каже Реус? Що нібито "займається благодійністю". А що насправді робить Реус? Намагається купити нерухомість з охрєнєвшим дисконтом.
Чому він це робить? Питання риторичне
И что делает МАКСИМ?
РАССКАЗЫВАЕТ сладкие речи про солнечные перспективы КРЖН и Украины, но сам сидит в ВЕНЕ и ПРОДАЕТ мечту всей своей жизни, где только переночевать успел и не успел повесить ШТОРЫ!
То есть, возвращаться не планирует.
Как можно продавать квартиру в Киеве сидя в Вене? Реус делает вид что покупает, я делаю вид что продаю. Все это исключительно для "а поговорить", ну еще гусей подразнить.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41075
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 949 раз.
- Подякували: 5088 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 15 жов, 2022 10:59
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Реус, всі ми пам'ятаємо Ваші сакцес сторіз на КРЖН. "Не слухай що я кажу - дивись що я роблю".
І що каже Реус? Що нібито "займається благодійністю". А що насправді робить Реус? Намагається купити нерухомість з охрєнєвшим дисконтом.
Чому він це робить? Питання риторичне
И что делает МАКСИМ?
РАССКАЗЫВАЕТ сладкие речи про солнечные перспективы КРЖН и Украины, но сам сидит в ВЕНЕ и ПРОДАЕТ мечту всей своей жизни, где только переночевать успел и не успел повесить ШТОРЫ!
То есть, возвращаться не планирует.
Как можно продавать квартиру в Киеве сидя в Вене? Реус делает вид что покупает, я делаю вид что продаю. Все это исключительно для "а поговорить", ну еще гусей подразнить.
Для сделки все равно придется в столицу (Украины, не Австрии) ехать.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6680
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1055 раз.
- Подякували: 1429 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 15 жов, 2022 11:23
airmax78 написав: adeges написав: airmax78 написав:
Держит нас тут только мой контракт и воздушные тревоги в Киеве.
ну зачем же близких вам по духу людей, соратников по КРЖН, считать совсем уж идиотами?
Вы судите о людях по себе. Представьте себе: в Киеве вы жили в центре города, в отличном доме, в только что отремонтированной квартире с дизайнерским ремонтом. Можно сказать сбылась давняя мечта. И тут е#лысь... венский спальник, хрющ, уставшая мебель, состояние... Вместо везде на своей машине - везде на ОТ. В самом деле думаете пищит от восторга "о боже, наконец-то я в Вене живу"?
А да, тыковка на торте: вместо 2 бедрум с 2мя полноценными санузлами на 3х человек - 2 бедрум с 1.5 неполноценными санузлами на 5 человек (сестра жены с 18-летней дочкой упали нам на хвост в последний момент). Жена всегда мечтала жить по-ближе к сестре, но 7 месяцев в одной квартире - ту мач уже даже для нее. О себе я вообще молчу. Я тупо сижу на работе до 12 ночи, чтобы в эту "общагу" не возвращаться.
Разве я где-то писал о том, что в Вене жить хорошо? Плохо, что скотина работодатель не хочет войти в положение таких нечеловеческих условий проживания и не пускает вас в Украину в ваши impeccable хоромы, верно? Давись говорит сецессионом, жуй своего шиле, ковыляй по рингштрассе, потей без кондиционеров, катайся на лучшем в европе ОТ Вены и Австрии бесплатно.
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4037
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 317 раз.
- Подякували: 816 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 жов, 2022 11:35
vladimir07 написав:
slonomag написав:
Из того что я вижу вокруг себя сейчас (Испания), вернулись или планируют вернуться те кто и в Украине не особо нужны (кто просто на панике выскочил на пару месяцев в цивилизации на шару пожить). Это точно не ЦА КРЖН. А кто чего-то стоит (образованные, с норм специальностями и прямыми руками), уже заканчивают курсы испанского на А2 и возвращаться не планируют от слова совсем.
Больше разговоров когда выгоднее оставшуюся недвигу в Украине сливать, сейчас за 50-70% чтобы побыстрее тут квартиру купить, или вдруг через год война закончится и можно будет повыгоднее слить. Так что определенный навес таких квартир будет точно.
Вам удалось "просочиться" и теперь все, будете осваиваться на ПМЖ ?
Конечно, я уже и ЧП оформил (хотя впринципе по закону мог еще пол года сидеть на 5% на украинском ФОПе). План как у всех с кем общаюсь - 6-9 месяцев для набития истории (оплаты налогов и мелких кредитов) и дальше ипотека. Мне банк уже прикинул что та недвига которая меня интересует мне обойдеться в 60-90к сразу и потом 600-900евро в месяц выплаты. Ну тоесть дешевле чем я сейчас плачу аренду.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 110
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 жов, 2022 11:43
Ромасик написав: fler написав:
Не через це. Виїхали в більшості
люди з грошима та зі знанням іноземної мови
.
Я бы не сказал, что прямо все с деньгами, есть множество студенток без особого приданого, которые поехали покорять Европу.
І я не кажу, що всі, див. виділене кольором. Хіба цим студенткам батьки не шлють гроші? Впевнена, що більшості надсилають. Молода дівчина (студентка) не може покрити свої потреби тою допомогою, що там дають переселенцям. Навіть, якщо зекономити на одязі (прям бачу, як київські студентки риються у секондах, а також одеські, миколаївські
), то стрижка, манікюр і косметика все одно тягнуть чимало. Не забувайте, що вони туди не працювати поїхали, а навчатися та влаштовувати особисте життя.
Ромасик написав:
Касательно языка, английский
, если им хоть как-то и владеют, в ЕС не особо полезен
- нужен немецкий, итальянский, испанский, ну польский хотя бы.
Для пошуку неабиякої роботи та асиміляції - так. Але ж щоб вивчити ту потрібну мову, потрібен час і викладач, який володіє рузьке/українською або англійською.
Я б не казала, що англійська не є корисною в ЄС, бо під час моїх туристичних подорожей я спілкувалася саме нею і проблем не виникало (в десяти різних країнах).
ПС. Чергова тривога в Києві черговий раз помножує на нуль "хотєлкі" айрмаксів...
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3287
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1079 раз.
- Подякували: 1219 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23131
|13539970
|
П'ят 14 жов, 2022 08:06
gekko
|
|1111
|4899839
|
|
|3
|4525
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|