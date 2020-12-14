airmax78 написав:

Вы судите о людях по себе. Представьте себе: в Киеве вы жили в центре города, в отличном доме, в только что отремонтированной квартире с дизайнерским ремонтом. Можно сказать сбылась давняя мечта. И тут е#лысь... венский спальник, хрющ, уставшая мебель, состояние... Вместо везде на своей машине - везде на ОТ. В самом деле думаете пищит от восторга "о боже, наконец-то я в Вене живу"?А да, тыковка на торте: вместо 2 бедрум с 2мя полноценными санузлами на 3х человек - 2 бедрум с 1.5 санузлами на 5 человек. Сестра жены с дочкой упали нам на хвост в последний момент. Жена всегда мечтала жить по-ближе к сестре, но 7 месяцев в одной квартире - ту мач уже даже для нее. О себе я вообще молчу. Я тупо сижу на работе до 12 ночи, чтобы в эту "общагу" не возвращаться.