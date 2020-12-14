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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 жов, 2022 11:58
fler написав:
ПС. Чергова тривога в Києві черговий раз помножує на нуль "хотєлкі" айрмаксів...
Я знакомой (в компании) говорил месяца 4 назад, когда "недешевело": "еще пару прилетов ракет и ценник на квартири дойдет до располагаемой суммы". Получил реально брызгание слюной что "вата в голове", сею панические настроения, и тому подобное.
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Додано: Суб 15 жов, 2022 12:06
Ромасик написав:
И я вот никак не пойму - он тролит нас или у него искренне складывается его логическая цепочка?
Это у выехавших загран действительно такие мысли. Теперь далекая родина выглядит в розовых очках, "только ему пришлось выехать".
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Додано: Суб 15 жов, 2022 12:34
slonomag написав: vladimir07 написав:
slonomag написав:
Из того что я вижу вокруг себя сейчас (Испания), вернулись или планируют вернуться те кто и в Украине не особо нужны (кто просто на панике выскочил на пару месяцев в цивилизации на шару пожить). Это точно не ЦА КРЖН. А кто чего-то стоит (образованные, с норм специальностями и прямыми руками), уже заканчивают курсы испанского на А2 и возвращаться не планируют от слова совсем.
Больше разговоров когда выгоднее оставшуюся недвигу в Украине сливать, сейчас за 50-70% чтобы побыстрее тут квартиру купить, или вдруг через год война закончится и можно будет повыгоднее слить. Так что определенный навес таких квартир будет точно.
Вам удалось "просочиться" и теперь все, будете осваиваться на ПМЖ ?
Конечно, я уже и ЧП оформил (хотя впринципе по закону мог еще пол года сидеть на 5% на украинском ФОПе). План как у всех с кем общаюсь - 6-9 месяцев для набития истории (оплаты налогов и мелких кредитов) и дальше ипотека. Мне банк уже прикинул что та недвига которая меня интересует мне обойдеться в 60-90к сразу и потом 600-900евро в месяц выплаты. Ну тоесть дешевле чем я сейчас плачу аренду.
Какие-то копошения микробов. Противно читать на фоне того как в Украине в огне войны рождается новая нация. Может это и к лучшему что все такие "бойцы" как я, бигор или слономаг выехали из страны.
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Додано: Суб 15 жов, 2022 12:58
airmax78 написав:
Какие-то копошения микробов. Противно читать на фоне того как в Украине в огне войны рождается новая нация. Может это и к лучшему что все такие "бойцы" как я, бигор или слономаг выехали из страны.
Кто хочет поучаствовать в рождении новой нации всегда может вернуться
В идеале прямо сейчас, а не когда все закончится приехать в мирную страну и жить дальше как ни в чем не бывало. Если бы я собирался жить в Украине и дальше, то может и не выезжал бы, но так как планировал выезд еще до войны, то это просто стало последним триггером.
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Додано: Суб 15 жов, 2022 13:02
slonomag написав:
может и не выезжал бы,
Скільки хабара дав для виїзду?
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Додано: Суб 15 жов, 2022 13:06
fler написав: Ромасик написав: fler написав:
Не через це. Виїхали в більшості
люди з грошима та зі знанням іноземної мови
.
Я бы не сказал, что прямо все с деньгами, есть множество студенток без особого приданого, которые поехали покорять Европу.
І я не кажу, що всі, див. виділене кольором. Хіба цим студенткам батьки не шлють гроші? Впевнена, що більшості надсилають. Молода дівчина (студентка) не може покрити свої потреби тою допомогою, що там дають переселенцям. Навіть, якщо зекономити на одязі (прям бачу, як київські студентки риються у секондах, а також одеські, миколаївські
), то стрижка, манікюр і косметика все одно тягнуть чимало. Не забувайте, що вони туди не працювати поїхали, а навчатися та влаштовувати особисте життя.
Ромасик написав:
Касательно языка, английский
, если им хоть как-то и владеют, в ЕС не особо полезен
- нужен немецкий, итальянский, испанский, ну польский хотя бы.
Для пошуку неабиякої роботи та асиміляції - так. Але ж щоб вивчити ту потрібну мову, потрібен час і викладач, який володіє рузьке/українською або англійською.
Я б не казала, що англійська не є корисною в ЄС, бо під час моїх туристичних подорожей я спілкувалася саме нею і проблем не виникало (в десяти різних країнах).
ПС. Чергова тривога в Києві черговий раз помножує на нуль "хотєлкі" айрмаксів...
Я не вижу "большинства" с деньгами в своем окружении. Более того, у меня нет в окружении людей, которые могут тратить несколько тыс евро в мес для жизни в европке (не забившись в какой-то угол). А истории батальонов Монако я вижу только в интернетах.
Язык я имел в виду для быта. Тяжело жить в Германии, отлично зная английский. Не нужно путать туризм и жизнь.
Кроме студенток еще же есть семейные, у которых еще больше никаких перпектив там.
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Ромасик
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Додано: Суб 15 жов, 2022 13:19
slonomag написав:
Конечно, я уже и ЧП оформил (хотя впринципе по закону мог еще пол года сидеть на 5% на украинском ФОПе). План как у всех с кем общаюсь - 6-9 месяцев для набития истории (оплаты налогов и мелких кредитов) и дальше ипотека. Мне банк уже прикинул что та недвига которая меня интересует мне обойдеться в 60-90к сразу и потом 600-900евро в месяц выплаты. Ну тоесть дешевле чем я сейчас плачу аренду.
Очень интересно будет почитать новую ветку ФОП в эмиграции. Еще Бигор присоединится
Востаннє редагувалось Ромасик
в Суб 15 жов, 2022 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 жов, 2022 13:22
airmax78 написав:
Какие-то копошения микробов. Противно читать на фоне того как в Украине в огне войны рождается новая нация
. Может это и к лучшему что все такие "бойцы" как я, бигор или слономаг выехали из страны.
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Противно читать, сидя за бугром,
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