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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10336103371033810339

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 139
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
26
5. 1001 - 1200
18%
25
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 13:28

  Hotab написав:
  slonomag написав:может и не выезжал бы,

Скільки хабара дав для виїзду?

Блин, за "хабар" я мог еще 3 месяца назад уехать. Ждал программу евидрядження, там где за 200к грн официально, но так как она не заработала, договорился с волонтерами которым раньше так денежку скидывал, что закину единоразово в три раза больше чем раньше, а они меня волонтером за это сделают. Так что не переживайте, 99% моего "хабара" как вы его называете пошло нашим бойцам на еду, сигареты и тд (все то что волонтеры каждую неделю закупают в АТБ и развозят нашим бойцам). У меня даже чеки от них есть на все что они закупили на мой донат. Так что я считаю что в текущей ситуации это был наилучший вариант для всех, и для меня, и для страны (не тупо военкому заплатил, а реально армия получила от меня пользу).
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 14:10

  Ромасик написав:
  slonomag написав:Так что не переживайте, 99% моего "хабара" как вы его называете пошло нашим бойцам на еду,

Либо волонтерам

Не, я знаю ту организацию еще с марта, они у нас под Запорожьем еще тогда активно помогали бойцам, я с ними ездил несколько раз скупляться. Так что я на 99.9% уверен что мой донат пошел на то что надо.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 14:17

  slonomag написав:
  Ромасик написав:
  slonomag написав:Так что не переживайте, 99% моего "хабара" как вы его называете пошло нашим бойцам на еду,

Либо волонтерам

Не, я знаю ту организацию еще с марта, они у нас под Запорожьем еще тогда активно помогали бойцам, я с ними ездил несколько раз скупляться. Так что я на 99.9% уверен что мой донат пошел на то что надо.

Всегда было интересно, за что они живут? Мне вот работу нужно делать, к примеру.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 14:38

  Investor_K написав:
  reus написав:чекати 10 років, коли його хотелки перетворяться на ринкову ціну, то тоді дійсно продавати не варто.


За цей час треба сплачувати коммуналь та охорону. Це прямі збитки. Тому я і пропонує 49999 євро. Від щирого серця. Та з повагою.


О, начался аукцион "кто меньше".
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 14:44

  Ромасик написав:
  rjkz написав:И что делает МАКСИМ?
РАССКАЗЫВАЕТ сладкие речи про солнечные перспективы КРЖН и Украины, но сам сидит в ВЕНЕ и ПРОДАЕТ мечту всей своей жизни, где только переночевать успел и не успел повесить ШТОРЫ!
То есть, возвращаться не планирует.

И я вот никак не пойму - он тролит нас или у него искренне складывается его логическая цепочка? :)

"Душой я с вами, на каторге в Сибири, а телом, к сожалению, здесь, в Цюрихе в гостинице" (c)
fox767676
 
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