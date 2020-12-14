Додано: Суб 15 жов, 2022 13:28

Hotab написав: slonomag написав: может и не выезжал бы, может и не выезжал бы,

Скільки хабара дав для виїзду? Скільки хабара дав для виїзду?

Блин, за "хабар" я мог еще 3 месяца назад уехать. Ждал программу евидрядження, там где за 200к грн официально, но так как она не заработала, договорился с волонтерами которым раньше так денежку скидывал, что закину единоразово в три раза больше чем раньше, а они меня волонтером за это сделают. Так что не переживайте, 99% моего "хабара" как вы его называете пошло нашим бойцам на еду, сигареты и тд (все то что волонтеры каждую неделю закупают в АТБ и развозят нашим бойцам). У меня даже чеки от них есть на все что они закупили на мой донат. Так что я считаю что в текущей ситуации это был наилучший вариант для всех, и для меня, и для страны (не тупо военкому заплатил, а реально армия получила от меня пользу).