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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 жов, 2022 13:28
Hotab написав: slonomag написав:
может и не выезжал бы,
Скільки хабара дав для виїзду?
Блин, за "хабар" я мог еще 3 месяца назад уехать. Ждал программу евидрядження, там где за 200к грн официально, но так как она не заработала, договорился с волонтерами которым раньше так денежку скидывал, что закину единоразово в три раза больше чем раньше, а они меня волонтером за это сделают. Так что не переживайте, 99% моего "хабара" как вы его называете пошло нашим бойцам на еду, сигареты и тд (все то что волонтеры каждую неделю закупают в АТБ и развозят нашим бойцам). У меня даже чеки от них есть на все что они закупили на мой донат. Так что я считаю что в текущей ситуации это был наилучший вариант для всех, и для меня, и для страны (не тупо военкому заплатил, а реально армия получила от меня пользу).
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Додано: Суб 15 жов, 2022 14:10
Ромасик написав: slonomag написав:
Так что не переживайте, 99% моего "хабара" как вы его называете пошло нашим бойцам
на еду,
Либо волонтерам
Не, я знаю ту организацию еще с марта, они у нас под Запорожьем еще тогда активно помогали бойцам, я с ними ездил несколько раз скупляться. Так что я на 99.9% уверен что мой донат пошел на то что надо.
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slonomag
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Додано: Суб 15 жов, 2022 14:17
slonomag написав: Ромасик написав: slonomag написав:
Так что не переживайте, 99% моего "хабара" как вы его называете пошло нашим бойцам
на еду,
Либо волонтерам
Не, я знаю ту организацию еще с марта, они у нас под Запорожьем еще тогда активно помогали бойцам, я с ними ездил несколько раз скупляться. Так что я на 99.9% уверен что мой донат пошел на то что надо.
Всегда было интересно, за что они живут? Мне вот работу нужно делать, к примеру.
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Ромасик
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Додано: Суб 15 жов, 2022 14:38
Investor_K написав: reus написав:
чекати 10 років, коли його хотелки перетворяться на ринкову ціну, то тоді дійсно продавати не варто.
За цей час треба сплачувати коммуналь та охорону. Це прямі збитки. Тому я і пропонує 49999 євро. Від щирого серця. Та з повагою.
О, начался аукцион "кто меньше".
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Додано: Суб 15 жов, 2022 14:44
Ромасик написав: rjkz написав:
И что делает МАКСИМ?
РАССКАЗЫВАЕТ сладкие речи про солнечные перспективы КРЖН и Украины, но сам сидит в ВЕНЕ и ПРОДАЕТ мечту всей своей жизни, где только переночевать успел и не успел повесить ШТОРЫ!
То есть, возвращаться не планирует.
И я вот никак не пойму - он тролит нас или у него искренне складывается его логическая цепочка?
"Душой я с вами, на каторге в Сибири, а телом, к сожалению, здесь, в Цюрихе в гостинице" (c)
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