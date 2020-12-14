|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 жов, 2022 13:28
Hotab написав: slonomag написав:
может и не выезжал бы,
Скільки хабара дав для виїзду?
Блин, за "хабар" я мог еще 3 месяца назад уехать. Ждал программу евидрядження, там где за 200к грн официально, но так как она не заработала, договорился с волонтерами которым раньше так денежку скидывал, что закину единоразово в три раза больше чем раньше, а они меня волонтером за это сделают. Так что не переживайте, 99% моего "хабара" как вы его называете пошло нашим бойцам на еду, сигареты и тд (все то что волонтеры каждую неделю закупают в АТБ и развозят нашим бойцам). У меня даже чеки от них есть на все что они закупили на мой донат. Так что я считаю что в текущей ситуации это был наилучший вариант для всех, и для меня, и для страны (не тупо военкому заплатил, а реально армия получила от меня пользу).
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 113
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 жов, 2022 14:10
Ромасик написав: slonomag написав:
Так что не переживайте, 99% моего "хабара" как вы его называете пошло нашим бойцам
на еду,
Либо волонтерам
Не, я знаю ту организацию еще с марта, они у нас под Запорожьем еще тогда активно помогали бойцам, я с ними ездил несколько раз скупляться. Так что я на 99.9% уверен что мой донат пошел на то что надо.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 113
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 жов, 2022 14:17
slonomag написав: Ромасик написав: slonomag написав:
Так что не переживайте, 99% моего "хабара" как вы его называете пошло нашим бойцам
на еду,
Либо волонтерам
Не, я знаю ту организацию еще с марта, они у нас под Запорожьем еще тогда активно помогали бойцам, я с ними ездил несколько раз скупляться. Так что я на 99.9% уверен что мой донат пошел на то что надо.
Всегда было интересно, за что они живут? Мне вот работу нужно делать, к примеру.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5127
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1278 раз.
- Подякували: 755 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 жов, 2022 14:38
Investor_K написав: reus написав:
чекати 10 років, коли його хотелки перетворяться на ринкову ціну, то тоді дійсно продавати не варто.
За цей час треба сплачувати коммуналь та охорону. Це прямі збитки. Тому я і пропонує 49999 євро. Від щирого серця. Та з повагою.
О, начался аукцион "кто меньше".
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13783
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7210 раз.
- Подякували: 4277 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Суб 15 жов, 2022 14:44
Ромасик написав: rjkz написав:
И что делает МАКСИМ?
РАССКАЗЫВАЕТ сладкие речи про солнечные перспективы КРЖН и Украины, но сам сидит в ВЕНЕ и ПРОДАЕТ мечту всей своей жизни, где только переночевать успел и не успел повесить ШТОРЫ!
То есть, возвращаться не планирует.
И я вот никак не пойму - он тролит нас или у него искренне складывается его логическая цепочка?
"Душой я с вами, на каторге в Сибири, а телом, к сожалению, здесь, в Цюрихе в гостинице" (c)
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 431
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 жов, 2022 14:59
airmax78 написав: Investor_K написав: airmax78 написав:
Реус, Ви не та людина щоб купувати титаники. Навіть за бесцінь, за копійки, за дурню. Тому залишаю поки всі ризики на собі.
Коли станете безхатьком - поставте свічку за моє здоровя. Бо я вам пропоную 49997 євро. Але це сьогодні. І цвна ви ж бачите - постійно падає.
Ціна на прєлєсть не може нікуди падати, тому що вона викарбувана в залізобетоні. Падає ваша мораль та віра у перемогу.
Віра в перемогу прямопропорційна ціні продаваємої нерухомості в Києві та помноженої на квадрат відстані продавця до України в кілометрах.
З цієї математичної залежності видно, що ціна на продаваєму нерухомість прямопропорційна квадрату відстані продавця від нерухомості якої він хоче позбутися.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13783
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7210 раз.
- Подякували: 4277 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Суб 15 жов, 2022 15:08
slonomag написав: Hotab написав: slonomag написав:
может и не выезжал бы,
Скільки хабара дав для виїзду?
Блин, за "хабар" я мог еще 3 месяца назад уехать. Ждал программу евидрядження, там где за 200к грн официально, но так как она не заработала, договорился с волонтерами которым раньше так денежку скидывал, что закину единоразово в три раза больше чем раньше, а они меня волонтером за это сделают. Так что не переживайте, 99% моего "хабара" как вы его называете пошло нашим бойцам на еду, сигареты и тд (все то что волонтеры каждую неделю закупают в АТБ и развозят нашим бойцам). У меня даже чеки от них есть на все что они закупили на мой донат. Так что я считаю что в текущей ситуации это был наилучший вариант для всех, и для меня, и для страны (не тупо военкому заплатил, а реально армия получила от меня пользу).
Эта система очень интересна. Через месяц максимум истекает Ваш срок возврата. Как только Вы не вернулись минимум Вас ждёт штраф, более неприятно будет - срок. Поэтому обживайтесь и даже через 10 лет не стоит Вам возвращаться в Украину во избежание указанных неприятностей. Билет в один конец. И не пишите больше в интернете, оно того не стоит.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3530
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 589 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 жов, 2022 15:15
reus написав: UA написав:
Реальные покупки совершают беженцы с рюкзаком долларов на спине.
В банк нести деньги боятся. С детьми по убитым арендным хатам как то не очень хотят.
Да, но это не массовое явление. Пока единичные случаи. Это олени, которые Киев воспринимают как островок безопасности в сравнении с тем, откуда они приехали. Но это иллюзии, которые быстро развеются. Не время сейчас покупать по этим хотелкам. Цены ползут вниз. Зачем покупать сейчас то, что через время будет стоить -30% -50%?
Почему олени. Если семья приехала в Киев с условной тридцаткой и без возможностей пополнения каклеты так могут и купить 1ком хрущ для жизни.
Или лучше поселиться в таком же хруще за 5к грн и ждать пока он подешевеет до 20куе как обещает Франт ?
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1738
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 15 жов, 2022 15:23
vladimir07 написав:
reus написав: UA написав:
Реальные покупки совершают беженцы с рюкзаком долларов на спине.
В банк нести деньги боятся. С детьми по убитым арендным хатам как то не очень хотят.
Да, но это не массовое явление. Пока единичные случаи. Это олени, которые Киев воспринимают как островок безопасности в сравнении с тем, откуда они приехали. Но это иллюзии, которые быстро развеются. Не время сейчас покупать по этим хотелкам. Цены ползут вниз. Зачем покупать сейчас то, что через время будет стоить -30% -50%?
Почему олени. Если семья приехала в Киев с условной тридцаткой и без возможностей пополнения каклеты так могут и купить 1ком хрущ для жизни.
Или лучше поселиться в таком же хруще за 5к грн и ждать пока он подешевеет до 20куе как обещает Франт ?
Когда падает цена - естественно выгодней жить в аренде.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6682
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1054 раз.
- Подякували: 1430 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 15 жов, 2022 15:26
airmax78 написав: rjkz написав:
О!
Кстати, интересное наблюдение.
У меня друзья, которые выехали и вернулись в Киев - понаехи, можно сказать.
А те, кто остался там - или очень давно в Киеве или киевляне.
И еще одно наблюдение, которое немного в сторону от темы ветки, но, надеюсь, модераторы простят.
В 2015-2016 среди моих знакомых и не только поднялась волна интереса к эмиграции. Ей не поддались большей частью те, кто понаехал в Киев и чего-то уже добился. Даже банально обзавелся своей хатой. Киевляне воспринимают свое жилье в Киеве как само собой разумеещееся, поэтому легче ставят себе другие цели.
Понаех-же, покоривший КРЖН, не готов принять решение, перечеркивающее его "достижение". Или-же оно дается через боль. Тут на форуме тоже есть примеры, не так-ли?
Убеждаете себя что все правильно сделали? Легко расстались с Киевом, но не смогли расстаться с АППС Люкс и форумом?
С Киевом расстался легко.
НЕдвига на то и НЕдвига, что в чемодан не положишь, но за скромную плату можно кому-то дать попользоваться.
С форумом...ну как мне с вами расстаться?
Все уже как родные. С родственниками и друзьями реже общаюсь.
"Утром мажу бутерброд
Сразу мысль - "а как народ?"
И икра не лезет в горло
И компот не льется в рот"
(Л.Филатов)
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13783
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7210 раз.
- Подякували: 4277 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23131
|13546322
|
П'ят 14 жов, 2022 08:06
gekko
|
|1111
|4899846
|
|
|3
|4525
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|