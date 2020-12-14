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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10337103381033910340>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 139
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
26
5. 1001 - 1200
18%
25
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 13:28

  Hotab написав:
  slonomag написав:может и не выезжал бы,

Скільки хабара дав для виїзду?

Блин, за "хабар" я мог еще 3 месяца назад уехать. Ждал программу евидрядження, там где за 200к грн официально, но так как она не заработала, договорился с волонтерами которым раньше так денежку скидывал, что закину единоразово в три раза больше чем раньше, а они меня волонтером за это сделают. Так что не переживайте, 99% моего "хабара" как вы его называете пошло нашим бойцам на еду, сигареты и тд (все то что волонтеры каждую неделю закупают в АТБ и развозят нашим бойцам). У меня даже чеки от них есть на все что они закупили на мой донат. Так что я считаю что в текущей ситуации это был наилучший вариант для всех, и для меня, и для страны (не тупо военкому заплатил, а реально армия получила от меня пользу).
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 14:10

  Ромасик написав:
  slonomag написав:Так что не переживайте, 99% моего "хабара" как вы его называете пошло нашим бойцам на еду,

Либо волонтерам

Не, я знаю ту организацию еще с марта, они у нас под Запорожьем еще тогда активно помогали бойцам, я с ними ездил несколько раз скупляться. Так что я на 99.9% уверен что мой донат пошел на то что надо.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 14:17

  slonomag написав:
  Ромасик написав:
  slonomag написав:Так что не переживайте, 99% моего "хабара" как вы его называете пошло нашим бойцам на еду,

Либо волонтерам

Не, я знаю ту организацию еще с марта, они у нас под Запорожьем еще тогда активно помогали бойцам, я с ними ездил несколько раз скупляться. Так что я на 99.9% уверен что мой донат пошел на то что надо.

Всегда было интересно, за что они живут? Мне вот работу нужно делать, к примеру.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 14:38

  Investor_K написав:
  reus написав:чекати 10 років, коли його хотелки перетворяться на ринкову ціну, то тоді дійсно продавати не варто.


За цей час треба сплачувати коммуналь та охорону. Це прямі збитки. Тому я і пропонує 49999 євро. Від щирого серця. Та з повагою.


О, начался аукцион "кто меньше".
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 14:44

  Ромасик написав:
  rjkz написав:И что делает МАКСИМ?
РАССКАЗЫВАЕТ сладкие речи про солнечные перспективы КРЖН и Украины, но сам сидит в ВЕНЕ и ПРОДАЕТ мечту всей своей жизни, где только переночевать успел и не успел повесить ШТОРЫ!
То есть, возвращаться не планирует.

И я вот никак не пойму - он тролит нас или у него искренне складывается его логическая цепочка? :)

"Душой я с вами, на каторге в Сибири, а телом, к сожалению, здесь, в Цюрихе в гостинице" (c)
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 14:59

  airmax78 написав:
  Investor_K написав:
  airmax78 написав:Реус, Ви не та людина щоб купувати титаники. Навіть за бесцінь, за копійки, за дурню. Тому залишаю поки всі ризики на собі.

Коли станете безхатьком - поставте свічку за моє здоровя. Бо я вам пропоную 49997 євро. Але це сьогодні. І цвна ви ж бачите - постійно падає.

Ціна на прєлєсть не може нікуди падати, тому що вона викарбувана в залізобетоні. Падає ваша мораль та віра у перемогу.


Віра в перемогу прямопропорційна ціні продаваємої нерухомості в Києві та помноженої на квадрат відстані продавця до України в кілометрах.
З цієї математичної залежності видно, що ціна на продаваєму нерухомість прямопропорційна квадрату відстані продавця від нерухомості якої він хоче позбутися.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 15:08

  slonomag написав:
  Hotab написав:
  slonomag написав:может и не выезжал бы,

Скільки хабара дав для виїзду?

Блин, за "хабар" я мог еще 3 месяца назад уехать. Ждал программу евидрядження, там где за 200к грн официально, но так как она не заработала, договорился с волонтерами которым раньше так денежку скидывал, что закину единоразово в три раза больше чем раньше, а они меня волонтером за это сделают. Так что не переживайте, 99% моего "хабара" как вы его называете пошло нашим бойцам на еду, сигареты и тд (все то что волонтеры каждую неделю закупают в АТБ и развозят нашим бойцам). У меня даже чеки от них есть на все что они закупили на мой донат. Так что я считаю что в текущей ситуации это был наилучший вариант для всех, и для меня, и для страны (не тупо военкому заплатил, а реально армия получила от меня пользу).

Эта система очень интересна. Через месяц максимум истекает Ваш срок возврата. Как только Вы не вернулись минимум Вас ждёт штраф, более неприятно будет - срок. Поэтому обживайтесь и даже через 10 лет не стоит Вам возвращаться в Украину во избежание указанных неприятностей. Билет в один конец. И не пишите больше в интернете, оно того не стоит.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 15:15

  reus написав:
  UA написав:Реальные покупки совершают беженцы с рюкзаком долларов на спине.
В банк нести деньги боятся. С детьми по убитым арендным хатам как то не очень хотят.
Да, но это не массовое явление. Пока единичные случаи. Это олени, которые Киев воспринимают как островок безопасности в сравнении с тем, откуда они приехали. Но это иллюзии, которые быстро развеются. Не время сейчас покупать по этим хотелкам. Цены ползут вниз. Зачем покупать сейчас то, что через время будет стоить -30% -50%?


Почему олени. Если семья приехала в Киев с условной тридцаткой и без возможностей пополнения каклеты так могут и купить 1ком хрущ для жизни.
Или лучше поселиться в таком же хруще за 5к грн и ждать пока он подешевеет до 20куе как обещает Франт ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 15:23

  vladimir07 написав:
  reus написав:
  UA написав:Реальные покупки совершают беженцы с рюкзаком долларов на спине.
В банк нести деньги боятся. С детьми по убитым арендным хатам как то не очень хотят.
Да, но это не массовое явление. Пока единичные случаи. Это олени, которые Киев воспринимают как островок безопасности в сравнении с тем, откуда они приехали. Но это иллюзии, которые быстро развеются. Не время сейчас покупать по этим хотелкам. Цены ползут вниз. Зачем покупать сейчас то, что через время будет стоить -30% -50%?


Почему олени. Если семья приехала в Киев с условной тридцаткой и без возможностей пополнения каклеты так могут и купить 1ком хрущ для жизни.
Или лучше поселиться в таком же хруще за 5к грн и ждать пока он подешевеет до 20куе как обещает Франт ?

Когда падает цена - естественно выгодней жить в аренде.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 15:26

  airmax78 написав:
  rjkz написав:О!
Кстати, интересное наблюдение.
У меня друзья, которые выехали и вернулись в Киев - понаехи, можно сказать.
А те, кто остался там - или очень давно в Киеве или киевляне.
И еще одно наблюдение, которое немного в сторону от темы ветки, но, надеюсь, модераторы простят.
В 2015-2016 среди моих знакомых и не только поднялась волна интереса к эмиграции. Ей не поддались большей частью те, кто понаехал в Киев и чего-то уже добился. Даже банально обзавелся своей хатой. Киевляне воспринимают свое жилье в Киеве как само собой разумеещееся, поэтому легче ставят себе другие цели.
Понаех-же, покоривший КРЖН, не готов принять решение, перечеркивающее его "достижение". Или-же оно дается через боль. Тут на форуме тоже есть примеры, не так-ли?

Убеждаете себя что все правильно сделали? Легко расстались с Киевом, но не смогли расстаться с АППС Люкс и форумом?


С Киевом расстался легко.
НЕдвига на то и НЕдвига, что в чемодан не положишь, но за скромную плату можно кому-то дать попользоваться.
С форумом...ну как мне с вами расстаться? :cry:
Все уже как родные. С родственниками и друзьями реже общаюсь.
"Утром мажу бутерброд
Сразу мысль - "а как народ?"
И икра не лезет в горло
И компот не льется в рот"
(Л.Филатов)
rjkz
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