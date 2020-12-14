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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10337103381033910340

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 139
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
26
5. 1001 - 1200
18%
25
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 15:30

  Ромасик написав:
  rjkz написав:И что делает МАКСИМ?
РАССКАЗЫВАЕТ сладкие речи про солнечные перспективы КРЖН и Украины, но сам сидит в ВЕНЕ и ПРОДАЕТ мечту всей своей жизни, где только переночевать успел и не успел повесить ШТОРЫ!
То есть, возвращаться не планирует.

И я вот никак не пойму - он тролит нас или у него искренне складывается его логическая цепочка? :)


Почему-то этот мой пост удален.
Странно, ПОЧЕМУ?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 15:37

stm З якого такого дива? Через те, що Вам так цього хочеться? Максимум відгребуть друзі-волонтери, аж до кримінального провадження. Слономаг виїхав на законних підставах. Поки що відповідальності за неповернення немає. Якщо введуть, то мають змінити конституцію, бо в Україні закон не має зворотньої сили. Це означає, що всі, хто виїхав до набуття чинності не попадають під його дію.
По темі - в комплексі, за яким слідкую (Соломянський, свіже відносно) вартість однух з ремонтом знизилась на 20-30%, і це хотелки. Повиставляти пул орендних квартир. В іншому, недобуді, лів. берег, скоро здача, бачу рух по переуступках.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 15:49

  gonchik74 написав:По темі - в комплексі, за яким слідкую (Соломянський, свіже відносно) вартість однух з ремонтом знизилась на 20-30%, і це хотелки.


А в цифрах было и стало ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 15:53

  gonchik74 написав:stm З якого такого дива? Через те, що Вам так цього хочеться? Максимум відгребуть друзі-волонтери, аж до кримінального провадження. Слономаг виїхав на законних підставах. Поки що відповідальності за неповернення немає. Якщо введуть, то мають змінити конституцію, бо в Україні закон не має зворотньої сили. Це означає, що всі, хто виїхав до набуття чинності не попадають під його дію.
По темі - в комплексі, за яким слідкую (Соломянський, свіже відносно) вартість однух з ремонтом знизилась на 20-30%, і це хотелки. Повиставляти пул орендних квартир. В іншому, недобуді, лів. берег, скоро здача, бачу рух по переуступках.

Волонтёр выездной только при условии внесения волонтерский организацией в систему Шлях. В ней вписываются все данные человека и дата до которой он должен вернуться. Если слономаг "поверил на слово" что его взнос - это решение всех проблем, я не виновата. Волонтёр без системы Шлях - не возможен.
Военное положение действует с 24.02.2022, может чуть позже. Конституцию пошерстите, там есть все исключения на этот счёт про все права.
stm
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