Ромасик написав:
И я вот никак не пойму - он тролит нас или у него искренне складывается его логическая цепочка?
Почему-то этот мой пост удален.
Странно, ПОЧЕМУ?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 жов, 2022 15:30
Почему-то этот мой пост удален.
Странно, ПОЧЕМУ?
Додано: Суб 15 жов, 2022 15:37
stm З якого такого дива? Через те, що Вам так цього хочеться? Максимум відгребуть друзі-волонтери, аж до кримінального провадження. Слономаг виїхав на законних підставах. Поки що відповідальності за неповернення немає. Якщо введуть, то мають змінити конституцію, бо в Україні закон не має зворотньої сили. Це означає, що всі, хто виїхав до набуття чинності не попадають під його дію.
По темі - в комплексі, за яким слідкую (Соломянський, свіже відносно) вартість однух з ремонтом знизилась на 20-30%, і це хотелки. Повиставляти пул орендних квартир. В іншому, недобуді, лів. берег, скоро здача, бачу рух по переуступках.
Додано: Суб 15 жов, 2022 15:49
Додано: Суб 15 жов, 2022 15:53
Волонтёр выездной только при условии внесения волонтерский организацией в систему Шлях. В ней вписываются все данные человека и дата до которой он должен вернуться. Если слономаг "поверил на слово" что его взнос - это решение всех проблем, я не виновата. Волонтёр без системы Шлях - не возможен.
Военное положение действует с 24.02.2022, может чуть позже. Конституцию пошерстите, там есть все исключения на этот счёт про все права.
|