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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 жов, 2022 15:49
gonchik74 написав:
По темі - в комплексі, за яким слідкую (Соломянський, свіже відносно) вартість однух з ремонтом знизилась на 20-30%, і це хотелки.
А в цифрах было и стало ?
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Додано: Суб 15 жов, 2022 15:53
gonchik74 написав:stm
З якого такого дива? Через те, що Вам так цього хочеться? Максимум відгребуть друзі-волонтери, аж до кримінального провадження. Слономаг виїхав на законних підставах. Поки що відповідальності за неповернення немає. Якщо введуть, то мають змінити конституцію, бо в Україні закон не має зворотньої сили. Це означає, що всі, хто виїхав до набуття чинності не попадають під його дію.
По темі - в комплексі, за яким слідкую (Соломянський, свіже відносно) вартість однух з ремонтом знизилась на 20-30%, і це хотелки. Повиставляти пул орендних квартир. В іншому, недобуді, лів. берег, скоро здача, бачу рух по переуступках.
Волонтёр выездной только при условии внесения волонтерский организацией в систему Шлях. В ней вписываются все данные человека и дата до которой он должен вернуться. Если слономаг "поверил на слово" что его взнос - это решение всех проблем, я не виновата. Волонтёр без системы Шлях - не возможен.
Военное положение действует с 24.02.2022, может чуть позже. Конституцию пошерстите, там есть все исключения на этот счёт про все права.
PS это мы ещё не рассматриваем запрос общества, особенно кто потерял кого-то на войне дать по почкам. Поэтому бесплатный совет молчать и говорить максимум что "був у видряджени, фірма сама там щось робила" - это для обычного общения, на границе лучше просить сразу адвоката если что ))) Есть 2 варианта когда надо не делать глупостей: военное дело и миграционка
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Додано: Суб 15 жов, 2022 17:25
stm написав: gonchik74 написав:stm
З якого такого дива? Через те, що Вам так цього хочеться? Максимум відгребуть друзі-волонтери, аж до кримінального провадження. Слономаг виїхав на законних підставах. Поки що відповідальності за неповернення немає. Якщо введуть, то мають змінити конституцію, бо в Україні закон не має зворотньої сили. Це означає, що всі, хто виїхав до набуття чинності не попадають під його дію.
По темі - в комплексі, за яким слідкую (Соломянський, свіже відносно) вартість однух з ремонтом знизилась на 20-30%, і це хотелки. Повиставляти пул орендних квартир. В іншому, недобуді, лів. берег, скоро здача, бачу рух по переуступках.
Волонтёр выездной только при условии внесения волонтерский организацией в систему Шлях. В ней вписываются все данные человека и дата до которой он должен вернуться. Если слономаг "поверил на слово" что его взнос - это решение всех проблем, я не виновата. Волонтёр без системы Шлях - не возможен.
Военное положение действует с 24.02.2022, может чуть позже. Конституцию пошерстите, там есть все исключения на этот счёт про все права.
PS это мы ещё не рассматриваем запрос общества, особенно кто потерял кого-то на войне дать по почкам. Поэтому бесплатный совет молчать и говорить максимум что "був у видряджени, фірма сама там щось робила" - это для обычного общения, на границе лучше просить сразу адвоката если что ))) Есть 2 варианта когда надо не делать глупостей: военное дело и миграционка
А чем слономаг виноват, что кто-то потерял кого-то на войне? Запросы "общества" даже тут проскакивают - Франт (на минуточку - профессор) ратовал что бы забрать квартиры эмигрантов... Это кстати касается прелести Максима.
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Додано: Суб 15 жов, 2022 19:48
gonchik74 написав:stm
З якого такого дива? Через те, що Вам так цього хочеться? Максимум відгребуть друзі-волонтери, аж до кримінального провадження. Слономаг виїхав на законних підставах. Поки що відповідальності за неповернення немає. Якщо введуть, то мають змінити конституцію, бо в Україні закон не має зворотньої сили. Це означає, що всі, хто виїхав до набуття чинності не попадають під його дію.
По темі - в комплексі, за яким слідкую (Соломянський, свіже відносно) вартість однух з ремонтом знизилась на 20-30%, і це хотелки. Повиставляти пул орендних квартир. В іншому, недобуді, лів. берег, скоро здача, бачу рух по переуступках.
подставляется волонтерская организация. невозвратник отвтественности не имеет. Это мое понимание
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Додано: Суб 15 жов, 2022 20:03
Ромасик написав:
Всегда было интересно, за что они живут?
Ясно, що з пожертвувань. І тут лише на їх совісті, яка частина залишається їм на життя.
Мені в розповіді Слономага не сподобалось лише "сигарети". Палити на пожертвування людей (часто останнє віддають) - мені виглядає якось не те. На такі далеко необов'язкові і зовсім недешеві "слабості" мають знаходити свої гроші.
Ну і треба ж по темі: Слономаг арендував за майже 1 куе хату, ЕМНИП. Отже ще одна в "навєс". І мінус потенційний платоспроможний покупан.
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