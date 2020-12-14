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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10337103381033910340

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 140
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
26
5. 1001 - 1200
18%
25
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 15:49

  gonchik74 написав:По темі - в комплексі, за яким слідкую (Соломянський, свіже відносно) вартість однух з ремонтом знизилась на 20-30%, і це хотелки.


А в цифрах было и стало ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 15:53

  gonchik74 написав:stm З якого такого дива? Через те, що Вам так цього хочеться? Максимум відгребуть друзі-волонтери, аж до кримінального провадження. Слономаг виїхав на законних підставах. Поки що відповідальності за неповернення немає. Якщо введуть, то мають змінити конституцію, бо в Україні закон не має зворотньої сили. Це означає, що всі, хто виїхав до набуття чинності не попадають під його дію.
По темі - в комплексі, за яким слідкую (Соломянський, свіже відносно) вартість однух з ремонтом знизилась на 20-30%, і це хотелки. Повиставляти пул орендних квартир. В іншому, недобуді, лів. берег, скоро здача, бачу рух по переуступках.

Волонтёр выездной только при условии внесения волонтерский организацией в систему Шлях. В ней вписываются все данные человека и дата до которой он должен вернуться. Если слономаг "поверил на слово" что его взнос - это решение всех проблем, я не виновата. Волонтёр без системы Шлях - не возможен.
Военное положение действует с 24.02.2022, может чуть позже. Конституцию пошерстите, там есть все исключения на этот счёт про все права.
PS это мы ещё не рассматриваем запрос общества, особенно кто потерял кого-то на войне дать по почкам. Поэтому бесплатный совет молчать и говорить максимум что "був у видряджени, фірма сама там щось робила" - это для обычного общения, на границе лучше просить сразу адвоката если что ))) Есть 2 варианта когда надо не делать глупостей: военное дело и миграционка :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 17:25

  stm написав:
  gonchik74 написав:stm З якого такого дива? Через те, що Вам так цього хочеться? Максимум відгребуть друзі-волонтери, аж до кримінального провадження. Слономаг виїхав на законних підставах. Поки що відповідальності за неповернення немає. Якщо введуть, то мають змінити конституцію, бо в Україні закон не має зворотньої сили. Це означає, що всі, хто виїхав до набуття чинності не попадають під його дію.
По темі - в комплексі, за яким слідкую (Соломянський, свіже відносно) вартість однух з ремонтом знизилась на 20-30%, і це хотелки. Повиставляти пул орендних квартир. В іншому, недобуді, лів. берег, скоро здача, бачу рух по переуступках.

Волонтёр выездной только при условии внесения волонтерский организацией в систему Шлях. В ней вписываются все данные человека и дата до которой он должен вернуться. Если слономаг "поверил на слово" что его взнос - это решение всех проблем, я не виновата. Волонтёр без системы Шлях - не возможен.
Военное положение действует с 24.02.2022, может чуть позже. Конституцию пошерстите, там есть все исключения на этот счёт про все права.
PS это мы ещё не рассматриваем запрос общества, особенно кто потерял кого-то на войне дать по почкам. Поэтому бесплатный совет молчать и говорить максимум что "був у видряджени, фірма сама там щось робила" - это для обычного общения, на границе лучше просить сразу адвоката если что ))) Есть 2 варианта когда надо не делать глупостей: военное дело и миграционка :)

А чем слономаг виноват, что кто-то потерял кого-то на войне? Запросы "общества" даже тут проскакивают - Франт (на минуточку - профессор) ратовал что бы забрать квартиры эмигрантов... Это кстати касается прелести Максима.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 19:48

  gonchik74 написав:stm З якого такого дива? Через те, що Вам так цього хочеться? Максимум відгребуть друзі-волонтери, аж до кримінального провадження. Слономаг виїхав на законних підставах. Поки що відповідальності за неповернення немає. Якщо введуть, то мають змінити конституцію, бо в Україні закон не має зворотньої сили. Це означає, що всі, хто виїхав до набуття чинності не попадають під його дію.
По темі - в комплексі, за яким слідкую (Соломянський, свіже відносно) вартість однух з ремонтом знизилась на 20-30%, і це хотелки. Повиставляти пул орендних квартир. В іншому, недобуді, лів. берег, скоро здача, бачу рух по переуступках.


подставляется волонтерская организация. невозвратник отвтественности не имеет. Это мое понимание
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 20:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Ромасик написав:Всегда было интересно, за что они живут?

Ясно, що з пожертвувань. І тут лише на їх совісті, яка частина залишається їм на життя.
Мені в розповіді Слономага не сподобалось лише "сигарети". Палити на пожертвування людей (часто останнє віддають) - мені виглядає якось не те. На такі далеко необов'язкові і зовсім недешеві "слабості" мають знаходити свої гроші.
Ну і треба ж по темі: Слономаг арендував за майже 1 куе хату, ЕМНИП. Отже ще одна в "навєс". І мінус потенційний платоспроможний покупан.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 21:42

  rjkz написав:О, начался аукцион "кто меньше".

Много дают учитывая что Максим по доверенности продает.
И вообще, как можно говорить о цене не проверив документы на квартиру?
Сейчас жулики и аферисты в полный рост пошли толкать квартиры с поддельными документами.
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 22:31

  Hotab написав:Ну і треба ж по темі: Слономаг арендував за майже 1 куе хату, ЕМНИП. Отже ще одна в "навєс". І мінус потенційний платоспроможний покупан.

49995 євро :)
Ромасик
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