Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Реус, всі ми пам'ятаємо Ваші сакцес сторіз на КРЖН. "Не слухай що я кажу - дивись що я роблю". І що каже Реус? Що нібито "займається благодійністю". А що насправді робить Реус? Намагається купити нерухомість з охрєнєвшим дисконтом. Чому він це робить? Питання риторичне
И что делает МАКСИМ? РАССКАЗЫВАЕТ сладкие речи про солнечные перспективы КРЖН и Украины, но сам сидит в ВЕНЕ и ПРОДАЕТ мечту всей своей жизни, где только переночевать успел и не успел повесить ШТОРЫ! То есть, возвращаться не планирует.
Как можно продавать квартиру в Киеве сидя в Вене? Реус делает вид что покупает, я делаю вид что продаю. Все это исключительно для "а поговорить", ну еще гусей подразнить.
Для сделки все равно придется в столицу (Украины, не Австрии) ехать.
fler написав:Не через це. Виїхали в більшості люди з грошима та зі знанням іноземної мови.
Я бы не сказал, что прямо все с деньгами, есть множество студенток без особого приданого, которые поехали покорять Европу.
І я не кажу, що всі, див. виділене кольором. Хіба цим студенткам батьки не шлють гроші? Впевнена, що більшості надсилають. Молода дівчина (студентка) не може покрити свої потреби тою допомогою, що там дають переселенцям. Навіть, якщо зекономити на одязі (прям бачу, як київські студентки риються у секондах, а також одеські, миколаївські ), то стрижка, манікюр і косметика все одно тягнуть чимало. Не забувайте, що вони туди не працювати поїхали, а навчатися та влаштовувати особисте життя.
Ромасик написав:Касательно языка, английский, если им хоть как-то и владеют, в ЕС не особо полезен - нужен немецкий, итальянский, испанский, ну польский хотя бы.
Для пошуку неабиякої роботи та асиміляції - так. Але ж щоб вивчити ту потрібну мову, потрібен час і викладач, який володіє рузьке/українською або англійською. Я б не казала, що англійська не є корисною в ЄС, бо під час моїх туристичних подорожей я спілкувалася саме нею і проблем не виникало (в десяти різних країнах).
ПС. Чергова тривога в Києві черговий раз помножує на нуль "хотєлкі" айрмаксів...
fler написав:ПС. Чергова тривога в Києві черговий раз помножує на нуль "хотєлкі" айрмаксів...
Я знакомой (в компании) говорил месяца 4 назад, когда "недешевело": "еще пару прилетов ракет и ценник на квартири дойдет до располагаемой суммы". Получил реально брызгание слюной что "вата в голове", сею панические настроения, и тому подобное.
fler написав:Не через це. Виїхали в більшості люди з грошима та зі знанням іноземної мови.
Я бы не сказал, что прямо все с деньгами, есть множество студенток без особого приданого, которые поехали покорять Европу.
І я не кажу, що всі, див. виділене кольором. Хіба цим студенткам батьки не шлють гроші? Впевнена, що більшості надсилають. Молода дівчина (студентка) не може покрити свої потреби тою допомогою, що там дають переселенцям. Навіть, якщо зекономити на одязі (прям бачу, як київські студентки риються у секондах, а також одеські, миколаївські ), то стрижка, манікюр і косметика все одно тягнуть чимало. Не забувайте, що вони туди не працювати поїхали, а навчатися та влаштовувати особисте життя.
Ромасик написав:Касательно языка, английский, если им хоть как-то и владеют, в ЕС не особо полезен - нужен немецкий, итальянский, испанский, ну польский хотя бы.
Для пошуку неабиякої роботи та асиміляції - так. Але ж щоб вивчити ту потрібну мову, потрібен час і викладач, який володіє рузьке/українською або англійською. Я б не казала, що англійська не є корисною в ЄС, бо під час моїх туристичних подорожей я спілкувалася саме нею і проблем не виникало (в десяти різних країнах).
ПС. Чергова тривога в Києві черговий раз помножує на нуль "хотєлкі" айрмаксів...
Я не вижу "большинства" с деньгами в своем окружении. Более того, у меня нет в окружении людей, которые могут тратить несколько тыс евро в мес для жизни в европке (не забившись в какой-то угол). А истории батальонов Монако я вижу только в интернетах. Язык я имел в виду для быта. Тяжело жить в Германии, отлично зная английский. Не нужно путать туризм и жизнь. Кроме студенток еще же есть семейные, у которых еще больше никаких перпектив там.
UA написав:Реальные покупки совершают беженцы с рюкзаком долларов на спине. В банк нести деньги боятся. С детьми по убитым арендным хатам как то не очень хотят.
Да, но это не массовое явление. Пока единичные случаи. Это олени, которые Киев воспринимают как островок безопасности в сравнении с тем, откуда они приехали. Но это иллюзии, которые быстро развеются. Не время сейчас покупать по этим хотелкам. Цены ползут вниз. Зачем покупать сейчас то, что через время будет стоить -30% -50%?
Почему олени. Если семья приехала в Киев с условной тридцаткой и без возможностей пополнения каклеты так могут и купить 1ком хрущ для жизни. Или лучше поселиться в таком же хруще за 5к грн и ждать пока он подешевеет до 20куе как обещает Франт ?
UA написав:Реальные покупки совершают беженцы с рюкзаком долларов на спине. В банк нести деньги боятся. С детьми по убитым арендным хатам как то не очень хотят.
Да, но это не массовое явление. Пока единичные случаи. Это олени, которые Киев воспринимают как островок безопасности в сравнении с тем, откуда они приехали. Но это иллюзии, которые быстро развеются. Не время сейчас покупать по этим хотелкам. Цены ползут вниз. Зачем покупать сейчас то, что через время будет стоить -30% -50%?
Почему олени. Если семья приехала в Киев с условной тридцаткой и без возможностей пополнения каклеты так могут и купить 1ком хрущ для жизни. Или лучше поселиться в таком же хруще за 5к грн и ждать пока он подешевеет до 20куе как обещает Франт ?
Когда падает цена - естественно выгодней жить в аренде.
rjkz написав:О! Кстати, интересное наблюдение. У меня друзья, которые выехали и вернулись в Киев - понаехи, можно сказать. А те, кто остался там - или очень давно в Киеве или киевляне. И еще одно наблюдение, которое немного в сторону от темы ветки, но, надеюсь, модераторы простят. В 2015-2016 среди моих знакомых и не только поднялась волна интереса к эмиграции. Ей не поддались большей частью те, кто понаехал в Киев и чего-то уже добился. Даже банально обзавелся своей хатой. Киевляне воспринимают свое жилье в Киеве как само собой разумеещееся, поэтому легче ставят себе другие цели. Понаех-же, покоривший КРЖН, не готов принять решение, перечеркивающее его "достижение". Или-же оно дается через боль. Тут на форуме тоже есть примеры, не так-ли?
Убеждаете себя что все правильно сделали? Легко расстались с Киевом, но не смогли расстаться с АППС Люкс и форумом?
С Киевом расстался легко. НЕдвига на то и НЕдвига, что в чемодан не положишь, но за скромную плату можно кому-то дать попользоваться. С форумом...ну как мне с вами расстаться? Все уже как родные. С родственниками и друзьями реже общаюсь. "Утром мажу бутерброд Сразу мысль - "а как народ?" И икра не лезет в горло И компот не льется в рот" (Л.Филатов)
По темі - в комплексі, за яким слідкую (Соломянський, свіже відносно) вартість однух з ремонтом знизилась на 20-30%, і це хотелки. Повиставляти пул орендних квартир. В іншому, недобуді, лів. берег, скоро здача, бачу рух по переуступках.
UA написав:Взгляните на ситуацию глазами бывшего жителя Марика. Чудом сложилось так, что на руках 50 - 100 куе В банк стремно. С деньгами сидеть в арендной хате? Домушники не исчезли.
Т.е. деньги на квартиру есть, а 150$ на аренду банковской ячейки нет?
Пан вообще понимает что несет? Поинтересуйтесь как люди забирали свои ценности из банковских ячеек после 24.02. и до середины апреля в Киеве. Несколько лет назад в Украине, Прибалтике и США работала ОПГ в составе 20-30 человек по очистке банковских ячеек. Сотни миллионов баксов вынули из ячеек. Ядро спецы экстра класса - украинцы. Или как пример https://kievvlast.com.ua/news/v_kieve_v ... cheek29100