Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Взгляните на ситуацию глазами бывшего жителя Марика. Чудом сложилось так, что на руках 50 - 100 куе В банк стремно. С деньгами сидеть в арендной хате? Домушники не исчезли.
Т.е. деньги на квартиру есть, а 150$ на аренду банковской ячейки нет?
Пан вообще понимает что несет? Поинтересуйтесь как люди забирали свои ценности из банковских ячеек после 24.02. и до середины апреля в Киеве. Несколько лет назад в Украине, Прибалтике и США работала ОПГ в составе 20-30 человек по очистке банковских ячеек. Сотни миллионов баксов вынули из ячеек. Ядро спецы экстра класса - украинцы. Или как пример https://kievvlast.com.ua/news/v_kieve_v ... cheek29100
Обычно про абсолютную надежность хранения чего-то в банковских ячейках рассуждают те, кто в них ничего никогда не хранил. Представляю как обстоят дела с банковскими ячейками в Мариуполе и Херсоне.
airmax78 написав:Обычно про абсолютную надежность хранения чего-то в банковских ячейках рассуждают те, кто в них ничего никогда не хранил. Представляю как обстоят дела с банковскими ячейками в Мариуполе и Херсоне.
Надежней тогда в стеклянной банке под грушей закопать с геометкой (выучить на память координаты). Но на самом деле - у нала много преимуществ.
rjkz написав:И UA прав, как арендодатель, и Вы. Мне в контексте Вашего поста, вспомнился 2015 год, конец весны-начало лета. Из Киева так-же массово как в 2014 приехали так и в 2015 свалили переселенцы с Донбасса. Не все, конечно. Но очень много. У многих тупо закончились деньги. И как раз я избавился от проблемного арендатора в конце весны, потом на месяц принял гостей в арендной хате и аккурат к майским выставил на экспозицию. Фига! НЕ успевал перерисовывать ценник вниз. На венике обычная 1к в панельке долго висела за 3 с небольщим, постепенно съезжая к 3-м, на Татарке очень неплохая сталинка 2к с частичным ремонтом (очевидно по помещениям делали ремонт, но окна все заменены) стоила около 5 и висела дооолго. По дому, где я сдавал тоже висяки и сползание цен. К чему это написано? Когда устаканится какой-нибудь мир (надеюсь, с Крымом и Донбассом подконтрольными Украине), народ расползется по своим углам. Одномоментно. И как бы ни было больно и обидно, арендодателям будет не сладко. Аренда будет в ж.пе. Кроме того, экономическая ситуация и сейчас не фонтан, а будет надолго печальной.
Есть отличие с 2014-2015 годами. В 2014-2015 UA инвестировал в котлованы новостроек и делал ремонты. Люди строили частные дома. Строительно - ремонтная тема более - менее была жива. Сейчас ремонты в основном доделывают. В новые квартиры под аренду не инвестируют, ремонты в существующих арендных квартирах не проводят. Износ и обветшание арендного фонда Киева вопрос уже решенный. А вот арендаторы не перестали желать модное и комфортное жилье. Не хотят жить в плохом не смотря на войну. До войны я не видел таких требований от арендаторов по дизайну и комплектации. Как пример. Почему беженцы не хотят арендовать на Борщаговке или Троещине? Подавай им Печерск с Голосеево и Оболонской Набережной. Даже у донецких миллионеров в 2014 хотелки были скромнее.
airmax78 написав:Обычно про абсолютную надежность хранения чего-то в банковских ячейках рассуждают те, кто в них ничего никогда не хранил. Представляю как обстоят дела с банковскими ячейками в Мариуполе и Херсоне.
Надежней тогда в стеклянной банке под грушей закопать с геометкой (выучить на память координаты). Но на самом деле - у нала много преимуществ.
Время от времени я занимаюсь покупкой земельных участков с последующей очисткой от строений и растительности с целью перепродажи. В первый раз разговор с трактористом экскаватора -погрузчика на счет "Как будем делить если что то найдем?" воспринял как шутку. Впоследствии у меня появился трехлитровый термос и на вахте был как штык весь световой день. Кстати советские рубли и облигации госзайма ссср сейчас спросом у коллекционеров пользуются?