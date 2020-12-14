rjkz написав:

И UA прав, как арендодатель, и Вы.Мне в контексте Вашего поста, вспомнился 2015 год, конец весны-начало лета.Из Киева так-же массово как в 2014 приехали так и в 2015 свалили переселенцы с Донбасса. Не все, конечно. Но очень много. У многих тупо закончились деньги.И как раз я избавился от проблемного арендатора в конце весны, потом на месяц принял гостей в арендной хате и аккурат к майским выставил на экспозицию.Фига!НЕ успевал перерисовывать ценник вниз.На венике обычная 1к в панельке долго висела за 3 с небольщим, постепенно съезжая к 3-м, на Татарке очень неплохая сталинка 2к с частичным ремонтом (очевидно по помещениям делали ремонт, но окна все заменены) стоила около 5 и висела дооолго. По дому, где я сдавал тоже висяки и сползание цен.К чему это написано?Когда устаканится какой-нибудь мир (надеюсь, с Крымом и Донбассом подконтрольными Украине), народ расползется по своим углам.Одномоментно. И как бы ни было больно и обидно, арендодателям будет не сладко.Аренда будет в ж.пе.Кроме того, экономическая ситуация и сейчас не фонтан, а будет надолго печальной.