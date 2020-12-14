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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10332103331033410335>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 141
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 11:29

  UA написав:
  Richi написав:
  UA написав:Взгляните на ситуацию глазами бывшего жителя Марика.
Чудом сложилось так, что на руках 50 - 100 куе
В банк стремно.
С деньгами сидеть в арендной хате?
Домушники не исчезли.

Т.е. деньги на квартиру есть, а 150$ на аренду банковской ячейки нет?

Пан вообще понимает что несет?
Поинтересуйтесь как люди забирали свои ценности из банковских ячеек после 24.02. и до середины апреля в Киеве.
Несколько лет назад в Украине, Прибалтике и США работала ОПГ в составе 20-30 человек по очистке банковских ячеек. Сотни миллионов баксов вынули из ячеек.
Ядро спецы экстра класса - украинцы.
Или как пример
https://kievvlast.com.ua/news/v_kieve_v ... cheek29100

Обычно про абсолютную надежность хранения чего-то в банковских ячейках рассуждают те, кто в них ничего никогда не хранил. Представляю как обстоят дела с банковскими ячейками в Мариуполе и Херсоне.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 11:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Обычно про абсолютную надежность хранения чего-то в банковских ячейках рассуждают те, кто в них ничего никогда не хранил. Представляю как обстоят дела с банковскими ячейками в Мариуполе и Херсоне.

Надежней тогда в стеклянной банке под грушей закопать с геометкой (выучить на память координаты).
Но на самом деле - у нала много преимуществ.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 11:50

  rjkz написав:И UA прав, как арендодатель, и Вы.
Мне в контексте Вашего поста, вспомнился 2015 год, конец весны-начало лета.
Из Киева так-же массово как в 2014 приехали так и в 2015 свалили переселенцы с Донбасса. Не все, конечно. Но очень много. У многих тупо закончились деньги.
И как раз я избавился от проблемного арендатора в конце весны, потом на месяц принял гостей в арендной хате и аккурат к майским выставил на экспозицию.
Фига!
НЕ успевал перерисовывать ценник вниз.
На венике обычная 1к в панельке долго висела за 3 с небольщим, постепенно съезжая к 3-м, на Татарке очень неплохая сталинка 2к с частичным ремонтом (очевидно по помещениям делали ремонт, но окна все заменены) стоила около 5 и висела дооолго. По дому, где я сдавал тоже висяки и сползание цен.
К чему это написано?
Когда устаканится какой-нибудь мир (надеюсь, с Крымом и Донбассом подконтрольными Украине), народ расползется по своим углам.
Одномоментно. И как бы ни было больно и обидно, арендодателям будет не сладко.
Аренда будет в ж.пе.
Кроме того, экономическая ситуация и сейчас не фонтан, а будет надолго печальной.

Есть отличие с 2014-2015 годами.
В 2014-2015 UA инвестировал в котлованы новостроек и делал ремонты.
Люди строили частные дома.
Строительно - ремонтная тема более - менее была жива.
Сейчас ремонты в основном доделывают.
В новые квартиры под аренду не инвестируют, ремонты в существующих арендных квартирах не проводят.
Износ и обветшание арендного фонда Киева вопрос уже решенный.
А вот арендаторы не перестали желать модное и комфортное жилье.
Не хотят жить в плохом не смотря на войну.
До войны я не видел таких требований от арендаторов по дизайну и комплектации.
Как пример.
Почему беженцы не хотят арендовать на Борщаговке или Троещине?
Подавай им Печерск с Голосеево и Оболонской Набережной.
Даже у донецких миллионеров в 2014 хотелки были скромнее.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:00

  UA написав:Почему беженцы не хотят арендовать на Борщаговке или Троещине?
Подавай им Печерск с Голосеево и Оболонской Набережной.
Даже у донецких миллионеров в 2014 хотелки были скромнее.


гипотеза такая: арендаторы не хотят арендовать бюджетное потому, что у них сейчас выбор велик. Крутят носом, ибо рыбы в избытке.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:06

  BIGor написав:Надежней тогда в стеклянной банке под грушей закопать с геометкой (выучить на память координаты).

Чем вам груша не геометка?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:10

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Обычно про абсолютную надежность хранения чего-то в банковских ячейках рассуждают те, кто в них ничего никогда не хранил. Представляю как обстоят дела с банковскими ячейками в Мариуполе и Херсоне.

Надежней тогда в стеклянной банке под грушей закопать с геометкой (выучить на память координаты).
Но на самом деле - у нала много преимуществ.

Время от времени я занимаюсь покупкой земельных участков с последующей очисткой от строений и растительности с целью перепродажи.
В первый раз разговор с трактористом экскаватора -погрузчика на счет "Как будем делить если что то найдем?" воспринял как шутку.
Впоследствии у меня появился трехлитровый термос и на вахте был как штык весь световой день.
Кстати советские рубли и облигации госзайма ссср сейчас спросом у коллекционеров пользуются?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:13

  baraka написав:
  UA написав:Почему беженцы не хотят арендовать на Борщаговке или Троещине?
Подавай им Печерск с Голосеево и Оболонской Набережной.
Даже у донецких миллионеров в 2014 хотелки были скромнее.


гипотеза такая: арендаторы не хотят арендовать бюджетное потому, что у них сейчас выбор велик. Крутят носом, ибо рыбы в избытке.

Хорошее в хороших локациях очень поднялось цене.
А Троя с Борщагой показывают чудеса низких цен.
Почему так?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:15

  UA написав:Почему беженцы не хотят арендовать на Борщаговке или Троещине?
Подавай им Печерск с Голосеево и Оболонской Набережной.
Даже у донецких миллионеров в 2014 хотелки были скромнее.

С чего вы взяли, что на Б и Т нет беженцев? По моим ощущениям их плотность там выше. И они гармонично дополняют местный колорит. Ценовые критерии никто не отменял.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:22

  UA написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Обычно про абсолютную надежность хранения чего-то в банковских ячейках рассуждают те, кто в них ничего никогда не хранил. Представляю как обстоят дела с банковскими ячейками в Мариуполе и Херсоне.

Надежней тогда в стеклянной банке под грушей закопать с геометкой (выучить на память координаты).
Но на самом деле - у нала много преимуществ.

Время от времени я занимаюсь покупкой земельных участков с последующей очисткой от строений и растительности с целью перепродажи.
В первый раз разговор с трактористом экскаватора -погрузчика на счет "Как будем делить если что то найдем?" воспринял как шутку.
Впоследствии у меня появился трехлитровый термос и на вахте был как штык весь световой день.
Кстати советские рубли и облигации госзайма ссср сейчас спросом у коллекционеров пользуются?

Нужно металлоискателем прочесывать - монеты царской или наполеоновской эпохи, даже древний рим может быть.
Советское бумажное все стоит копейки. А вот старые доллары очень котируются.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На моменте саиое надежное -, это деньги на счету в добротном европейском банке. Но такая опция не кпждому доступна.
Квартиры, счета в укрбанках, наличка, золото - это все рисковый актив скйчас в Украине
Investor_K
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