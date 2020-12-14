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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 жов, 2022 12:31
gonchik74 написав:
в комплексі, за яким слідкую (Соломянський, свіже відносно) вартість однух з ремонтом знизилась на 20-30%, і це хотелки
Де краще ціни дивитися? Олх?
vladimir07 написав:
Или лучше поселиться в таком же хруще за 5к грн и ждать
5к грн * 12 мес = 60к грн или 1.5к долларов.
То есть, если ждать год в аренде, то можно и заработать или как минимум ничего н потерять, если курс будет 41 без изменений. А если доллар взлетит, то аренда покроется разницей курса.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 13:37
BIGor написав: UA написав:
Время от времени я занимаюсь покупкой земельных участков с последующей очисткой от строений и растительности с целью перепродажи.
В первый раз разговор с трактористом экскаватора -погрузчика на счет "Как будем делить если что то найдем?" воспринял как шутку.
Впоследствии у меня появился трехлитровый термос и на вахте был как штык весь световой день.
Кстати советские рубли и облигации госзайма ссср сейчас спросом у коллекционеров пользуются?
Нужно металлоискателем прочесывать - монеты царской или наполеоновской эпохи, даже древний рим может быть.
Советское бумажное все стоит копейки. А вот старые доллары очень котируются.
Самая крупная находка это медные заготовки для производства кабеля.
Соседи говорили, что в 80-х там жил начальник ВОХРа кабельного завода.
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