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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10332103331033410335

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 141
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  gonchik74 написав:в комплексі, за яким слідкую (Соломянський, свіже відносно) вартість однух з ремонтом знизилась на 20-30%, і це хотелки


Де краще ціни дивитися? Олх?

  vladimir07 написав:Или лучше поселиться в таком же хруще за 5к грн и ждать


5к грн * 12 мес = 60к грн или 1.5к долларов.

То есть, если ждать год в аренде, то можно и заработать или как минимум ничего н потерять, если курс будет 41 без изменений. А если доллар взлетит, то аренда покроется разницей курса.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 13:37

  BIGor написав:
  UA написав:Время от времени я занимаюсь покупкой земельных участков с последующей очисткой от строений и растительности с целью перепродажи.
В первый раз разговор с трактористом экскаватора -погрузчика на счет "Как будем делить если что то найдем?" воспринял как шутку.
Впоследствии у меня появился трехлитровый термос и на вахте был как штык весь световой день.
Кстати советские рубли и облигации госзайма ссср сейчас спросом у коллекционеров пользуются?

Нужно металлоискателем прочесывать - монеты царской или наполеоновской эпохи, даже древний рим может быть.
Советское бумажное все стоит копейки. А вот старые доллары очень котируются.

Самая крупная находка это медные заготовки для производства кабеля.
Соседи говорили, что в 80-х там жил начальник ВОХРа кабельного завода.
UA
 
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