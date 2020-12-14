Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Время от времени я занимаюсь покупкой земельных участков с последующей очисткой от строений и растительности с целью перепродажи. В первый раз разговор с трактористом экскаватора -погрузчика на счет "Как будем делить если что то найдем?" воспринял как шутку. Впоследствии у меня появился трехлитровый термос и на вахте был как штык весь световой день. Кстати советские рубли и облигации госзайма ссср сейчас спросом у коллекционеров пользуются?
Нужно металлоискателем прочесывать - монеты царской или наполеоновской эпохи, даже древний рим может быть. Советское бумажное все стоит копейки. А вот старые доллары очень котируются.
Самая крупная находка это медные заготовки для производства кабеля. Соседи говорили, что в 80-х там жил начальник ВОХРа кабельного завода.
СВІТОВИЙ БАНК РОЗПОВІВ, НАСКІЛЬКИ ЗБІДНІЮТЬ УКРАЇНЦІ
до війни бідними були лише 2% населення України.
до кінця наступного року ця цифра може зрости до 55%.
https://socportal.info/ua/news/vsemirny ... ukraintcy/ Це для тих хто вагається, продавати чи купувати. Навіть якщо квартира вціліє, то потенційних покупців зменшиться у багато разів. Так що мені, мабуть повезло, що Макс зняв з продажу свою квіточку. Варіантів буде більше і ціни будуть меншими.
Востаннє редагувалось reus в Нед 16 жов, 2022 16:34, всього редагувалось 1 раз.
reus написав:СВІТОВИЙ БАНК РОЗПОВІВ, НАСКІЛЬКИ ЗБІДНІЮТЬ УКРАЇНЦІ
до війни бідними були лише 2% населення України.
до кінця наступного року ця цифра може зрости до 55%.
https://socportal.info/ua/news/vsemirny ... ukraintcy/ Це для тих хто вагається, продавати чи купувати. Навіть якщо квартира вціліє, то потенційних покупців зменшиться в багато разів. Так що мені, мабуть повезло, що Макс зняв з продажу свою квіточку. Варіантів буде більше і ціни будуть меншими.
reus написав:СВІТОВИЙ БАНК РОЗПОВІВ, НАСКІЛЬКИ ЗБІДНІЮТЬ УКРАЇНЦІ
до війни бідними були лише 2% населення України.
до кінця наступного року ця цифра може зрости до 55%.
https://socportal.info/ua/news/vsemirny ... ukraintcy/ Це для тих хто вагається, продавати чи купувати. Навіть якщо квартира вціліє, то потенційних покупців зменшиться в багато разів. Так що мені, мабуть повезло, що Макс зняв з продажу свою квіточку. Варіантів буде більше і ціни будуть меншими.
Реус, житло бізнес-класу це менш ніж 2% від житлового фонду, можливо менше.