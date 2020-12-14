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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 жов, 2022 18:34
airmax78 написав:
Да не уедут, обсуждали ж уже. Не смогут они уже себе выстроить тот уровень жизни к которому привыкли в Украине.
Поки терпляче справляються
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Додано: Нед 16 жов, 2022 18:36
Ромасик написав: airmax78 написав:
Да не уедут, обсуждали ж уже. Не смогут они уже себе выстроить тот уровень жизни к которому привыкли в Украине.
Поки терпляче справляються
Ніт. Страждають. Дехто вже повернувся.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 18:38
airmax78 може й страждають, але терпляче. Ісус страждав і вам велів.
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Ромасик
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Додано: Нед 16 жов, 2022 18:48
Ромасик написав:airmax78
може й страждають, але терпляче. Ісус страждав і вам велів.
Ви не розумієте як це: опинитись в чужій країні де немає АТБ. І Ісус не уявляв.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 19:06
stm написав: airmax78 написав: Ромасик написав:airmax78
може й страждають, але терпляче. Ісус страждав і вам велів.
Ви не розумієте як це: опинитись в чужій країні де немає АТБ. І Ісус не уявляв.
Lidl - полный аналог АТБ. Пользуйтесь
Або netto
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Додано: Нед 16 жов, 2022 19:06
Атмосфера геть не та. Асортимент не той. Надписи незрозумілі. Червоних цінників обмаль.
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airmax78
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