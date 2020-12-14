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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10333103341033510336

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 141
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 18:34

  airmax78 написав:Да не уедут, обсуждали ж уже. Не смогут они уже себе выстроить тот уровень жизни к которому привыкли в Украине.

Поки терпляче справляються
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 18:36

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:Да не уедут, обсуждали ж уже. Не смогут они уже себе выстроить тот уровень жизни к которому привыкли в Украине.

Поки терпляче справляються

Ніт. Страждають. Дехто вже повернувся.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 18:38

airmax78 може й страждають, але терпляче. Ісус страждав і вам велів.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 18:48

  Ромасик написав:airmax78 може й страждають, але терпляче. Ісус страждав і вам велів.

Ви не розумієте як це: опинитись в чужій країні де немає АТБ. І Ісус не уявляв.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 19:01

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:airmax78 може й страждають, але терпляче. Ісус страждав і вам велів.

Ви не розумієте як це: опинитись в чужій країні де немає АТБ. І Ісус не уявляв.

Lidl - полный аналог АТБ. Пользуйтесь :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 19:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

stm написав:
  airmax78 написав:
  Ромасик написав:airmax78 може й страждають, але терпляче. Ісус страждав і вам велів.

Ви не розумієте як це: опинитись в чужій країні де немає АТБ. І Ісус не уявляв.

Lidl - полный аналог АТБ. Пользуйтесь :)
Або netto
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 19:06

  stm написав:
  airmax78 написав:
  Ромасик написав:Ви не розумієте як це: опинитись в чужій країні де немає АТБ. І Ісус не уявляв.

Lidl - полный аналог АТБ. Пользуйтесь :)

Атмосфера геть не та. Асортимент не той. Надписи незрозумілі. Червоних цінників обмаль.
airmax78
 
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