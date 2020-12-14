Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:СВІТОВИЙ БАНК РОЗПОВІВ, НАСКІЛЬКИ ЗБІДНІЮТЬ УКРАЇНЦІ
до війни бідними були лише 2% населення України.
до кінця наступного року ця цифра може зрости до 55%.
https://socportal.info/ua/news/vsemirny ... ukraintcy/ Це для тих хто вагається, продавати чи купувати. Навіть якщо квартира вціліє, то потенційних покупців зменшиться у багато разів. Так що мені, мабуть повезло, що Макс зняв з продажу свою квіточку. Варіантів буде більше і ціни будуть меншими.
Все это фигня на постном масле, а не аналитика. Кто-нибудь в здравом уме поверит, что у нас в прошлом году был уровень бедности 2%? В стране, где треть населения сидело на субсидии? Если бред звучит уже с базовых цифр, кто поверит в адекватность прогноза))).
airmax78 написав:Комради, досить нагнітати. Народ-переможець: а) не може бути бідним; б) не може масово тікати з своєї країни. Ми будемо багаті (с)
а мы? (из анекдота про большевиков)
А вам какая печаль из USA ? На вопрощающего из того анекдота, вы ни фига не похожи
Тут как-бы не во мне дело. Не я пытаюсь продать прелесць рисуя радужные картины будушего. Ну и понимать надо, что для Максима МЫ - это уже не он и украицы, ибо продавая предмет мечтаний всей своей жизни он однозначно демонстрирует свои намерения. Я своих не скрываю.
rjkz написав: Тут как-бы не во мне дело. Не я пытаюсь продать прелесць рисуя радужные картины будушего. Ну и понимать надо, что для Максима МЫ - это уже не он и украицы, ибо продавая предмет мечтаний всей своей жизни он однозначно демонстрирует свои намерения. Я своих не скрываю.
Говорят тактическим яо бахнут. Купил 100 банок тунца и 10 кг. гречки. Или кидать все нафиг и дергать в Канаду ? Виза канадская на три года есть
rjkz написав: Тут как-бы не во мне дело. Не я пытаюсь продать прелесць рисуя радужные картины будушего. Ну и понимать надо, что для Максима МЫ - это уже не он и украицы, ибо продавая предмет мечтаний всей своей жизни он однозначно демонстрирует свои намерения. Я своих не скрываю.
Говорят тактическим яо бахнут. Купил 100 банок тунца и 10 кг. гречки. Или кидать все нафиг и дергать в Канаду ? Виза канадская на три года есть
rjkz написав:Тут как-бы не во мне дело. Не я пытаюсь продать прелесць рисуя радужные картины будушего. Ну и понимать надо, что для Максима МЫ - это уже не он и украицы, ибо продавая предмет мечтаний всей своей жизни он однозначно демонстрирует свои намерения. Я своих не скрываю.
На долгосроке будете выходить из КРЖН? Или оставить как есть?
reus написав:СВІТОВИЙ БАНК РОЗПОВІВ, НАСКІЛЬКИ ЗБІДНІЮТЬ УКРАЇНЦІ
до війни бідними були лише 2% населення України.
до кінця наступного року ця цифра може зрости до 55%.
https://socportal.info/ua/news/vsemirny ... ukraintcy/ Це для тих хто вагається, продавати чи купувати. Навіть якщо квартира вціліє, то потенційних покупців зменшиться у багато разів. Так що мені, мабуть повезло, що Макс зняв з продажу свою квіточку. Варіантів буде більше і ціни будуть меншими.
Все это фигня на постном масле, а не аналитика. Кто-нибудь в здравом уме поверит, что у нас в прошлом году был уровень бедности 2%? В стране, где треть населения сидело на субсидии? Если бред звучит уже с базовых цифр, кто поверит в адекватность прогноза))).
Всі питання до регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі. Ну а якщо Ви вважаєте, що рівень бідності зменшиться у наступному році, або залишиться на тому ж рівні, то це ваше право. Доживемо до кінця 2023 р., побачимо. До речі на рахунок субсидій знаю де кілька НЕ добродіїв, які отримують субсидії від держави, в яких статки побільше, чим у мене. І щось мені підказує, що таких доволі багато. І тут питання не в відсотках, а в тенденції. Було багато бідних, стане нажаль, ще більше.